Emma+Elliane

Emma Elliane Oskal Valkeapää er en av kunstnerne bak samisk festaften på Riksscenen i Oslo lørdag 5. februar, dagen før Samenes nasjonaldag feires på ulike måter over hele landet.(Foto: Pressefoto)

Lihkku beivviin, Sápmi! Gratulerer med dagen, Sápmi! – Feiringer på Riksscenen i Oslo og kulturhuset i Harstad

Publisert
05.02.2022
Skrevet av
Guro Kleveland

Søndag 6. februar er samenes nasjonaldag, men feiringene skjer helgen gjennom.

Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn! Gratulerer med dagen!

Det er store feiringer av Samefolkets dag hele helgen, blant annet på Riksscenen i Oslo. Selve dagen feires nasjonalt 6. februar mange steder rundt om i landet, og med en helkveldssending på NRK søndag kveld.

Det samiske flagget. (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

På Riksscenen blir det en «gedigen festkonsert» lørdag 5. februar , som arrangøren sier på nettsidene sine. Musikalsk ansvarlig Georg Buljo har i følge arrangøren invitert noen av de mest spennende samiske utøverne i dag, og sammen vil de by på «en en høytidelig, leken og visuell festkonsert».

Musikalsk ansvarlig for den samiske festkonserten på Riksscenen 2022, Georg Buljo. (Foto: Henrik Beck / Kolonihaven)

På dagtid, kl. 16.00, vises animasjonsfilmen Jiknon 2/ Frost 2 på plassen utenfor Riksscenen i Oslo.

Sametingets president Silje Karine Muotka kommer også til å være til stede gjennom feiringen på Riksscenen, forteller Sametinget.

Sametingspresident Silje Karine Muotka. (Foto: Sametinget)

I storsalen i Harstad kulturhus blir det festkonsert med Mari Boine kl. 18.00. Ballades redaksjon leser på kulturhusets hjemmesider at det ligger an til å bli en storslått start kvelden før den store dagen, og at det er Harstad Kulturhus sammen med Hársttáid suohkan/Harstad kommunes komite for Samenes nasjonaldag som ønsker Mari Boine velkommen på scenen.

Musikkvideoen «Nordnorsk Julesalme / Vuonagiid Juovlasálbma» med Roar Dons og Mari Boine viste vi i Ballade video i desember 2021:

ROAR DONS feat. MARI BOINE: Nordnorsk Julesalme / Vuonagiid Juovlasálbma

lihkku beiviinSamefolkets dagSametingetsamisk nasjonaldag

