– Blir ikke utleiebransje

Konsertbransjen er ikke i ferd med å bli en ren utleiebransje, i følge Norske Konsertarrangører. En ny trend er likevel at bookingagentene leier spillesteder.

– Det finnes ikke statistikk på hvor mye det er av de forskjellige booking-avtalene på norske utesteder. Det varierer veldig mellom tradisjonell booking der arrangøren bestiller et band til en forhåndsavtalt pris, via avtaler som innebærer deling av kostnader og overskudd til rene utleieavtaler der en artist, en arrangør eller et management leier sted og tjenester for å arrangere konserten, sier Torbjørn Heitmann Valum, som leder bransjeorganisasjonen Norske Konsertarrangører (som het Norsk Rockeforbund fram til 2014).

Konsertbransjen er ikke, i følge Valum, i ferd med å bli en ren utleiebransje. Han peker likevel på en trend han mener har gjort seg gjeldende i det siste.

– Det nye de siste årene er at bookingagenter blir arrangører og leier seg inn på spillesteder. Det vil jo si at agenten booker lokalet i stedet for at stedet booker bandet.

Musikerhonorarer truet av utleie?

– Trues musikernes honorarer når det er så mye utleie i forskjellige varianter?

– Hvis bandet leier seg inn er det jo bandet som firma, ofte et AS, som er ansvarlig for honorarene og ikke spillestedet. Hvis en agent avtaler med et spillested, så har jo heller ikke spillestedet noen befatning med avtalene mellom agenten og musikerne.

– Er utleie en økende trend?

– De fleste spillestedene booker fortsatt selv. Konsertbransjen er ikke i ferd med å bli til en ren utleiebransje.

Klubbavtale på gang

Heitmann Valum forteller at Norske Konsertarrangører har fagfora som blant annet diskuterer problemstiller knyttet til booking.

– Dessuten jobber vi med en klubbavtale for å sørge for at vår bransje og bookingagentene har en felles forståelse av hva som skal skje i forbindelse med en konsert. Det handler om ting som hvem som skal stille med hva av utstyr, krav til avlysningstidspunkt, sikkerhet, forsikringer og lignende ting. Vi håper å komme fram til en standard for dette.

Dette er allerede gjort på festivalfeltet, i følge Heitmann Valum.

Blanding i Bergen

I følge Karen Sofie Sørensen, er den Bergenske klubbscenen preget av det hun kaller “en god blanding av konsertscener som booker inn egne konserter, konsertscener som leier ut og de som gjør begge deler).

Sørensen er leder for Brak (interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane). Nettsiden deres inneholder en oversikt over spillesteder i Bergen, blant annet med opplysninger om hvem som tilbyr utleie. I alt finnes det i følge oversikten 31 spillesteder i Bergen, hvorav 25 er listet under “Leie av konsertscene”. Flere av disse stedene kombinerer egne konserter med utleie.

– Østre, Garage, USF Verftet, Ole Bull, Chagall, Inside, Cornerteateret, Bergen Kjøtt, Grand selskapslokaler, Logen, Grieghallen og Fensal er blant stedene man kan leie til å arrangere egen konsert. Garage, Inside og Logen arrangerer også sine egne konserter, sier Sørensen.

I følge Brak-lederen har flere bergenske spillesteder kombinert inntektene fra baren med konsertvirksomheten, slik at band eller arrangører som leier har fått tilbud om det hun kaller “veldig gunstige dørdealer”.

– Når spillestedet ikke lenger kan eller vil ta denne type risiko, og leier ut scenen til markedspris, blir det en større kostnad som skal dekkes inn av billettinntekter. Dermed blir jo også kostnad og risiko for artist eller uavhengig arrangør høyere. Derfor er det viktig at det finnes arrangørstøtte som kan sikre at det blir tilbudt et bredere spekter av konserter enn de som er kommersielle nok.

Kulturskjenken ut

I Bergen har flere konsertscener dessuten hatt lenger skjenketid enn andre serveringssteder, den såkalte “kulturskjenkingen”, som det nå skal bli slutt på.

– Den ekstra timen har vært en ekstra inntektskilde og en grunn til ekstra aktivitet og gunstige leievilkår, sier Sørensen

Hun peker på at flere mindre spillesteder som Strædet og Victoria har enkle lydforhold og lave faste kostnader ved konserter.

– Her gjør de dørdealer der artisten får betalt alt eller en stor del av inntektene fra første krone. Det er ingen faste honorarer, lav publikumskapasitet, men noen inntekter og ingen risiko for artisten (dvs. ingen risiko for å måtte betale et underskudd i etterkant, red. anm.).

Bookingen består?

Til tross for utstrakt utleievirksomhet mener Sørensen at mange scener og arrangører i Bergen booker inn både etablerte og mindre etablerte artister uten at musikerne trenger å ta noen risiko.

– Uavhengige konsertpromotører booker seg ofte inn på de ulike scenene og blir dermed den som tar risiko foran artisten selv, sier hun, og peker i tillegg på jazzklubbene og konsepter som Ny musikk og Avgarde.

Mellommenn på store scener

I følge Sørensen svinger totalkostnadene mellom 1500 og 6000 kroner, blant annet avhengig av publikumskapasitet fra 80 til 250 personer.

– Konserter på større scener som USF Verftet eller Logen gjøres sjelden uten at en lokal promotør er involvert. Eller at de har et management eller plateselskap som står bak konserten.

Sørensen skryter dessuten av støtten som finnes for arrangører i Bergen, som begrenser risikoen, også ved leie av spillested.

– Er dere som organisasjon opptatt av balanse mellom utleie og tradisjonell booking?

– Vi er opptatt av at det skal være best mulig vilkår for å arrangere konserter i Bergen og tilbudet er jevnt over imponerende. Det skyldes en kombinasjon av mye egeninnsats og gode støtteordninger, sier Sørensen.