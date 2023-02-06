Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!

Ballade markerer samenes nasjonaldag med en fersk musikkvideo fra den nye spillefilmen «Ellos eatnu – La elva leve», som hadde premiere sist fredag.

I forbindelse med spillefilmen Ellos eatnu – La elva leve er bandet ISÁK ute med singelen «Mihkkalii», som er inspirert av karakteren med samme navn i filmen. Vokalist og låtskriver Ella Marie Hætta Isaksen spiller også en av hovedrollene i filmen, som hadde premiere over hele landet fredag. Musikkvideoen var også del av vår faste spalte Ballade video på fredag.

Sangen er skrevet av Aleksander Kostopoulos, Ella Marie Hætta Isaksen og James Daniel Njie Eriksen, der den sistnevnte også har produsert. ISÁK er et norsk-samisk band, som kombinerer joik med elektronika, dansbar pop og mer svevende lydlandskaper.

Bandet ble kåret til Årets nykommer under Sami Music Awards i 2018, og ble samme år omtalt som det heteste navnet innen samisk musikk av Riddu Riđđu-festivalen. De ble nominert i klassen Årets nykommer under P3 Gull 2019, samme år som de ga ut LP-en Ealán. Oppfølgeralbumet Roasut kom ut i 2021.

Ellos eatnu – La elva leve beskrives som «et drama med dype konflikter, om et ungt menneskes mot i kampen for samiske rettigheter i en av de viktigste begivenhetene i samisk og norsk historie». Regien er ved Ole Giæver, som tidligere også har stått bak filmene Fjellet (2011), Mot naturen (2014) og Fra balkongen (2017). Musikkvideoen, som byr på scener fra filmen, er klippet av Scope.

Ola Fløttum og Pessi Levantos har skrevet musikken til filmen. I følge NRK P3 forsterker musikken «filmens sorgfulle undertoner», mens Cinema trekker fram hvordan musikken underbygger hendelser og følelser på «mesterlig måte».

I 2021 samlet Ella Marie Hætta Isaksen musikerkolleger i protestleiren i Repparfjord til en festival mot forurensning og innskrenking av samisk reindrift.

– Som musiker har jeg førstehåndserfaring med hvordan musikk og kunst påvirker folks følelser. Og følelser skaper handling – dermed har kunst en sentral del i politikk og grasrotbevegelser. Så det er naturlig å invitere til kulturelle aktiviteter her, også, i leiren. Så kan jeg som artist bruke nettverket mitt, jeg sender meldinger til dem jeg kjenner, for å få det til, sier Isaksen.

Mari Boine var en av dem som dro dit for å spille:

– Vi vil ikke ha gift i fjordene! Vi må stoppe det som tar livet av moder jord. For meg er det så enkelt, sa Boine til Ballade den gangen.