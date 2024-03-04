UMGs nominerte etter plateåret 2023 (øverst fra v.) Dagny, Undergrunn, Trygve Kongshavn, (nederst fra venstre:) Odd Nordstoga/Ingebjørg Bratland, Alessandra, Lise Davidsen.

(Foto: Universal Music Norge)

Universal trekker seg fra Spellemann

04.03.2024
Siri Narverud Moen

Musikkselskapet trekker seg fra den kommende Spellemannfesten på grunn av konflikt med TikTok.

– De som ønsker å anerkjenne artister og låtskrivere må gjøre det ved å respektere dem, ikke ved å aktivt jobbe mot å erstatte dem med AI eller ved å betale dem uanstendig lite. Det skriver administrerende direktør i Universal Music Norge, Bjørn Rogstad i en pressemelding mandag.

Dette kommer etter at video/SoMe-appen TikTok fortsetter som sponsor av Spellemannutdelinga, også etter et mye omtalt brudd mellom Universal og TikTok. Konflikten handler om hvor mye TikTok skal betale for bruk av musikk.

Rogstad sier de vil kjempe for rettferdig behandling av artister og låtskrivere.

– Dette er årsaken til at vi trakk lisensen med TikTok. Dette er årsaken til at vi har bestemt oss for å ikke delta på årets Spellemannspris. Vi ønsker ikke å være til stede på eventer sponset av aktører som aktivt undergraver artister og den jobben de gjør.
Vi er stolte av alle våre nominerte og gleder oss til å følge med fra sidelinjen. De fortjener all oppmerksomhet, heder og ære de kan få.
Vi ønsker hele den norske musikkindustrien lykke til på den store kvelden.
– Bjørn Rogstad, Administrerende direktør (Managing Director) Universal Music Norge

Blant artister som ble gitt ut på Universal Norge i fjor, med Spellemannominasjon, finner vi blant andre Odd Nordstoga/Ingebjørg Bratland, Dagny, Undergrunn og Lise Davidsen.

Etter det ballade.no forstår, skal Rogstads beskrivelser gjelde at selskapet og deres ansatte uteblir fra prisfesten. Denne arrangeres av Fono og Ifpi (som Universal er medlem av). Artistene som gis ut av Universal står fritt til å overvære utdelingene – og de delene av showet der de er nominerte selv.

