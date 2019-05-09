Melafestivalen med store stjerner og lokale stjerneskudd

Somalias superstjerne, afrofunkens pioner, fornyeren av joik og framtiden av skandinavisk hiphop blir å se på Melafestivalen i august.

Mela er en av Oslos største musikkfestivaler, og arrangeres på Rådhusplassen 16. – 18. august.

– Vi er glade for å kunne presentere årets program, og publikum kan glede seg til å oppleve store stjerner og lokale stjerneskudd på samme scene, sier festivalsjef Khalid Salimi i en pressemelding. – Årets Mela-artister har til felles at de blander og utfordrer ulike kunstuttrykk, og dermed samler publikum på tvers av generasjoner.

Ikoner på scenen

85 år gamle Manu Dibango fra Kamerun omtales som en av afrofunkens viktigste skikkelser, forteller Mela i meldingen. Han gjorde furore med Soul Makossa i 1974, og både Michael Jackson og Rihanna har lånt refrenget fra denne låten til sine hits «Wanna Be Startin’ Something» og «Don’t Stop the Music».

En annen musikalsk pioner er Mela-veteranen Mari Boine, som kommer til festivalen for tredje gang. Artisten fra Finnmark er en fornyer og forlenger av joiken, og hun har satt sitt preg på den internasjonale musikkscenen ved å blant annet blande joik med jazz og rock.

Også Maryam Mursal, utvikleren av «somali jazz», Rahat Fateh Ali Khan, som regnes som en av verdens største qawwali-artister og balkanske Goran Bregovic and His Wedding and Funeral Band er bekreftet til Melafestivalen.

– Det finnes ingen større enn Rahat Fateh Ali Khan i India og Pakistan, forteller Salimi.

– Han stiller i en klasse for seg selv. Det samme kan sies om Manu Dibango, Mari Boine og Maryam Mursal, som er de største artistene i sin sjanger og som har inspirert mange av dagens unge talenter, forklarer han.

– Goran Bregovic var en av de første artistene som kombinerte tradisjonell balkansk musikk med pop og rock, og det blir garantert full fest på Rådhusplassen når han og bandet spiller fredag kveld.

Skandinavias hiphop-framtid

Melafestivalen har i flere år sluppet unge musikalske talenter til på hovedscenen. I år er det den nye skandinaviske hiphop-generasjonen som skal opptre for et stort publikum lørdag kveld.

Den 20 år gamle fotografen Ousu Leigh fra Oslo har laget musikk i all hemmelighet, forteller Mela i meldingen, og han overrasket mange da han slapp sin første låt i fjor.

Fra det kreative kollektivet Malmö New Wave kommer rapperne Ozzy og Guleed. For fem år siden beskrev Ozzy seg som talspersonen for en ny generasjon svenske rappere. Han har imponert mange med sine «brennhete tekster», og Guleed har gjort seg bemerket med «en særegen stemme og et unikt lydbilde», skriver Mela.

– Dette er tre artister som på kort tid har markert seg som spennende representanter for skandinavisk hiphop gjennom sterke meninger og en innovativ kombinasjon av sjangre. Alle tre imponerte på Bylarm, og på Melafestivalen får de sjansen til å vise seg fram på en større scene og for et større publikum, sier Salimi.

Samarbeid med Oslo Jazzfestival

Også i år samarbeider Melafestivalen, Melahuset og Oslo Jazzfestival om utvalgte konserter, blant annet om konserten med Multiinstrumentalisten og produsenten Ed «Tenderlonious» Cawthorne og ensemblet Jaubi fra Lahore i Pakistan.

Popmusikk fra hele verden

Bhangra er en dans og musikkform som har over 500 års tradisjon i Punjab-regionen. En gang på 80-tallet begynte DJ-ene i London å eksperimentere med den indiske musikken, og det ble en suksess – ikke bare hos det indisk-engelske publikummet, men også blant resten av klubbgåerne. De siste årene har sjangeren ekspandert i enorm hastighet, og kombinerer i dag alt fra EDM og reggae til r&b og hiphop, forteller Mela i meldingen.

To av sjangerens fremste representanter for øyeblikket kommer til festivalen: Jaz Dhami, en allsidig popstjerne, og Jasmine Sandlas, som har vunnet publikum verden over ved å kombinere indisk folkemusikk med r&b og hiphop.

– Bhangra er blitt del av mainstreamen, sier Salimi. – En kan si at bhangra er blitt en del av det britiske musikken slik kylling tandoori er blitt en del av det britiske kjøkkenet, og det kommer kanskje til å skje her også, forteller Salimi.

Andre artister som er klare for hovedscenen er Nizami Qawaal, Fargespill med Ms Tati, Unity Crew og Ta Dhom Project by Vivieck feat. SHRI.

I tillegg har Melafestivalen (se program her) et helt eget barneprogram, MelaFantasi. På MelaKlassisk formidles forskjellige uttrykk innenfor klassisk musikk, enten det er asiatisk, afrikansk eller europeisk. På MelaArena er det mat og opplevelser i fokus.