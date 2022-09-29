Nysatsingen NRK-scenen: Norske musikere spiller på steder som betyr noe spesielt for dem

NRKs nye musikksatsing har premiere lørdag 1. oktober. – NRK-scenen vil kunne bidra til å åpne øyne og ører for ny lyd og nye helter, sier musikksjef Mats Borch Bugge.

Det nye musikkprogrammet på NRK1 og i strømmetjenesten NRKTV har fått navnet NRK-scenen, men scenen tittelen viser til vil være ulik fra program til program. Det er nemlig musikerne selv som har valgt stedene de spiller minikonsertene.

Publikum vil møte både etablerte artister og nye stjerneskudd i et format som er «levende, unikt og nært», beskriver NRK i en pressemelding. Konsertene sendes på NRK1 med en minikonsert hver lørdag kveld gjennom hele høsten, og nye konserter vil publiseres ukentlig også gjennom neste år.

– At vi nå får unik, levende musikk i NRKTV på fast basis gjennom hele året, er moro, sier NRKs musikksjef Mats Borch Bugge. – Ekstra gøy er det at NRK-scenen har fått beste sendetid på NRK1 lørdag kveld. Nå er det duket for sterke emosjonelle musikkopplevelser med artister fra hele landet.

– NRK-scenen skal ikke bare gi oss alle sterke og gode musikkopplevelser, men også muligheten til å oppdage nye artister og musikkuttrykk, forteller Borch Bugge. – Universet er lekent og åpent og skal vise frem en haug av de flinkeste artistene og musikerne i landet. Variasjonen konseptet tilbyr, gjør at det vil kunne leve lenge og utvikle seg i takt med publikum.

Han understreker at programkonseptet er sjangeroverskridende, og at det dermed i stor grad speiler musikkbruken vår i dag. – Vi forholder oss til flere uttrykk og sjangre enn tidligere, og NRK-scenen vil kunne bidra til å åpne øyne og ører for ny lyd og nye helter, sier musikksjefen i NRK.

Første artist ut i programserien er popmusikeren SKAAR, som inviterer til konsert i Alværnbukta ved Nesodden. De gode barndomsminnene fra feriene ved Oslofjorden er grunnen til at Hilde Skaar fra Stord har valgt seg akkurat dette stedet som sin NRK-scene.

Lørdagen etter, 8. oktober, møter vi Odd Nordstoga, som gjør en minikonsert på Kampen Bistro i Oslo:

– Når ein kom utafrå og ikkje var nokon naturleg del av det derre kredible og kule Oslo-musikkmiljøet, så var ikkje det heilt enkelt. Altså, det hjelpe ikkje med svart t-skjorte når det som kjem ut av kjeften er folkemusikalsk på Vinje-mål, forteller Odd Nordstoga i programmet.

– Men heldigvis så fanst det, då som nå, nokre ildsjeler som plukka opp det som låg litt under vannskorpa, det som er litt utafor allfarveg. Og det er det som er grunnen til at vi er her på Kampen Bistro i dag. For ein av dei eg kan takke for at eg fekk koma opp på ei scene her i byen og spela egne låtar, det er Erik, som jobbar her.

Blant andre artister vi møter i NRK-scenen utover høsten er Jonathan Floyd, Hedvig Mollestad, Daniela Reyes, Isah, Ellen Andrea Wang, Bendik Brenne, Ledfoot og Små Grå.

Prosjektleder for programmet er Hans Petter Blom, format- og innholdsprodusent er Paal Ritter Schjerven. Regien er ved Paal Ritter Schjerven og Anne Kjersti Goberg.

I et intervju med Ballade.no i mars i år beskrev Paal Ritter Schjerven, som har permisjon fra jobben som kunstnerisk leder og produsent ved Popsenteret i Oslo, hvordan de så for seg oppbygging og formidling av programserien NRK-scenen:

– Det er nettopp stor bredde som skal prege prosjektet, og vi ser for oss å kunne formidle musikk i forskjellige miljøer som korte, filmatiserte intimkonserter – nettopp med tanke på å la musikken og formidlingen være førende for produksjonen. Det at mange forskjellige artister skal formidle musikk, gjør selvsagt at det blir viktig å skape rammer som gjør at det vil oppleves som tydelig og godt for publikum, og at det kan produseres jevnlig gjennom hele året. Det er også grunnen til at dette må bygges opp sammen med mange gode fagmiljøer for at dette skal være representativt og spennende idet det kommer på lufta – men at det også står seg over tid.