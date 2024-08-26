Bokhandlerkjeden Norli kjøper Platekompaniet

– Platekompaniet som merkevare og organisasjon vil bestå, sier Norli-sjef Johan Baklund til næringslivsavisen E24.

Gründeren Rolf Kristian Presthus har solgt Platekompaniet etter mer enn 30 år. I juli ga Konkurransetilsynet bokhandlerkjeden Norli lov til å overta alle aksjene i Platekompaniet, skrev næringslivsavisen E24 lørdag 25. august.

Det er i dag én fysisk Platekompaniet-butikk igjen. Den ble tidligere i år flyttet ut fra kjøpesenteret Oslo City til Storgata i Oslo.

– Platekompaniet som merkevare og organisasjon vil bestå, sier Norli-sjef Johan Baklund til E24. Han forteller at bokhandlerkjeden har vært i dialog med Platekompaniet i en lengre periode, og at platebutikkjeden har imponert dem med omstillingen fra fysiske butikker til digitalt salg.

– Om vi skal ha flere fysiske butikker, må eventuelt bli en vurdering frem i tid. Det aller viktigste er å være på topp på nett, så der sikrer vi fokus og utvikling først og fremst, sier Norli-sjefen til E24.

