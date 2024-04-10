Neseblod stengt pga brann

"CLOSED DUE TO FIRE": Kjelleren - eller krypten - hos Neseblod Records i Gamlebyen i Oslo brant sent tirsdag kveld. Det er ennå usikkert hvor stort skadeomfanget er, men en del historisk materiale ser ut til å ha gått tapt, forteller innehaverne til Ballade.(Foto: Guro Kleveland / Ballade)

Brann i Helvete

10.04.2024
Guro Kleveland

Ballade har besøkt den legendariske og ikoniske platebutikken Neseblod i Gamlebyen i Oslo etter kjellerbrannen sent tirsdag kveld.

Det lukter brent fra Helvete, kjelleren hos den legendariske og ikoniske platebutikken Neseblod i Gamlebyen i Oslo.

Døra til butikken står på vid gap, og kasser, esker, klesstativ og vifter fyller det jeg kan se inn av døråpningen til den lille sjappa med det store hjertet. Brå vind i vårsol bidrar nok til å lufte ut av kjelleren og butikken, men det er åpenbart at arbeidet med å rydde, lufte og få oversikt over skadeomfanget vil ta tid.

Kjelleren hos Neseblod Records etter brannen sent tirsdag kveld. (Foto: Grethe Neseblod / Neseblod Records)

Jeg møter Kenneth, Grethe og en samling andre fra butikken i bakgården, der de trekker frisk luft underveis i ryddearbeidet etter brannen i kjelleren sent tirsdag kveld og natt til onsdag. Matte ansiktsuttrykk, nedsotete hender.

– Dette er triste greier, sier Kenneth Neseblod, som driver butikken sammen med Grethe Neseblod.
– Brannen ser ut til å ha startet i et gammelt støpsel, et som ikke var i bruk, forteller han, men understreker at det ikke er hundre prosent bekreftet fra brannvesenet som årsak til brannen.

– Mange LP-er, CD-er og annet materiale er smeltet og brent, men også sterkt vannskadet fra slokningsarbeidet. I kjelleren var det mest gammel norsk pønk, rock, prog – mye av dette er jo historisk materiale som dessverre ser ut til å ha gått tapt, fortsetter han.

– Når vi har ordentlig oversikt vil vi se hva som kan reddes. Det er vanskelig å si om, eller hva, vi får igjen på forsikringen for dette. Kanskje vi kjører et utsalg på det som eventuelt kan reddes. Det meste av metal-materialet er i første etasje, så lite av det som er relatert til metal-musikken er heldigvis ikke direkte berørt av brannen, og slokningsarbeidet.

Kjelleren til Neseblod Records var for det meste fylt av gammel norsk pønk, rock og prog. Metal-avdelingen var for det meste konsentrert i første etasje, og ikke direkte berørt av brannen. (Foto: Grethe Neseblod / Neseblod Records)

CDer som renner. (Foto: Grethe Neseblod / Neseblod Records)

Men mye av materialet, som t-skjorter og annet tilbehør av vintage- og historisk art, er det usikkert om de klarer å redde fra røyklukt, vannskader og sot, sier Kenneth.

LES OGSÅ: «De livsviktige arkivene. Og litt om Helge Gaarder.»

Takket være fellesvarslingsanlegget i bygården fra 1890-tallet gikk alarmen i alle leilighetene og varslet umiddelbart hvor brannen var. Brannvesenet var raskt på stedet, og beboerne i bygården ble evakuert.

Grethe la ut en melding på en sosiale medier-gruppe for området onsdag formiddag, der hun takket for rask hjelp og oppdaterte med det hun kunne:
Hei alle dere venner! Som mange vet så brant det på Neseblod i går kveld. Brannen ble raskt slukket etter at brannvesen kom, men mye skader, røyk og sot. Jeg må virkelig takke alle dere naboer, alle beboere i 56 som ble evakuerte og som var i dugnadsmodus fra første sek.

Platebutikken har et arkiv og et utvalg musikk, merchandise, artefakter, tilbehør og bruksgjenstander fra den tyngre siden av norsk musikkliv gjennom flere tiår. Spesielt, selvsagt, innen svartmetallen.

I denne påsken, slik som i de 20 foregående påskene metal-festivalen Inferno i Oslo har blitt arrangert, var det kø utenfor Neseblod Records når den åpnet på de stille, hellige påskedagene.

Butikken er kjent for metal-publikummere over hele verden som et arnested for norsk svartmetall, der den ligger i de samme lokalene Øystein Aarseth – aka Euronymous – fra Mayhem drev platebutikken Helvete og plateselskapet Deathlike Silence i kjelleren, som også var et viktig samlingspunkt for svartmetallere på tidlig 90-tall. 

Kø utenfor Neseblod under Inferno, påsken 2023. (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

Relaterte saker

Helge Gaarder og Kjøtt

De livsviktige arkivene. Og litt om Helge Gaarder.

I dag er det 20 år siden Helge Gaarder døde. I den anledning løfter Ballade-redaktøren arkiv som demokratisk og historisk...

Sign of the horns – inferno påska

Inferno: Det handler om følelsen. Metal-følelsen.

Årets Inferno Metal Festival poengterte metallens ånd: Å være del av en historie og en kultur. Å være inkludert. Det...

– Mayhem satte en standard for en type band som ikke eksisterte i Norge før de kom. Bandet skulle jo ikke være noe flaggskip for Norge i det hele tatt, men har endt opp med å bli det mest innflytelsesrike norske bandet noensinne, sier Anders Odden.

Inspirasjoner: Anders Odden velger Øystein Aarseth

I serien Inspirasjoner har vi denne gangen snakket med death metal-veteranen Anders Odden som sto bak et av sjangerens første...

Konsert med det norske metalbandet 1349 under Inferno Metal Festival på Rockefeller i

Metal-turisme med merverdi

Det er en velkjent sak at norsk svartmetall er stort ute i verden, og et viktig punkt på Norges kulturelle...

Dårlig stemning – utstillingsåpning

Siste dager med dårlig stemning

Norsk svartmetall-utstillingen på Nasjonalbiblioteket går inn i sin siste uke.

Flere saker

IMG 5976 liten

Vil utdanne pop-forfattere

Westerdals Oslo ACT-lektor Jan-Tore Diesen er overbevist om at det er fullt mulig å lære å skrive gode låttekster. Skolens...

Motvind 04 – juni

Motvindfestivalen i bilder: Musikk, folk og rå natur i harmoni

Motvind er mer enn bare en musikkfestival når den arrangeres i skogen: det er en feiring av natur, kultur og...

Hanne Hukkelberg

– Jeg er ikke i stand til å lage mainstream-ting.

Å være artist med en særegen stemme kan være en fordel som filmkomponist, mener Hanne Hukkelberg.