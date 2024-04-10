Brann i Helvete

Ballade har besøkt den legendariske og ikoniske platebutikken Neseblod i Gamlebyen i Oslo etter kjellerbrannen sent tirsdag kveld.

Det lukter brent fra Helvete, kjelleren hos den legendariske og ikoniske platebutikken Neseblod i Gamlebyen i Oslo.

Døra til butikken står på vid gap, og kasser, esker, klesstativ og vifter fyller det jeg kan se inn av døråpningen til den lille sjappa med det store hjertet. Brå vind i vårsol bidrar nok til å lufte ut av kjelleren og butikken, men det er åpenbart at arbeidet med å rydde, lufte og få oversikt over skadeomfanget vil ta tid.

Jeg møter Kenneth, Grethe og en samling andre fra butikken i bakgården, der de trekker frisk luft underveis i ryddearbeidet etter brannen i kjelleren sent tirsdag kveld og natt til onsdag. Matte ansiktsuttrykk, nedsotete hender.

– Dette er triste greier, sier Kenneth Neseblod, som driver butikken sammen med Grethe Neseblod.

– Brannen ser ut til å ha startet i et gammelt støpsel, et som ikke var i bruk, forteller han, men understreker at det ikke er hundre prosent bekreftet fra brannvesenet som årsak til brannen.

– Mange LP-er, CD-er og annet materiale er smeltet og brent, men også sterkt vannskadet fra slokningsarbeidet. I kjelleren var det mest gammel norsk pønk, rock, prog – mye av dette er jo historisk materiale som dessverre ser ut til å ha gått tapt, fortsetter han.

– Når vi har ordentlig oversikt vil vi se hva som kan reddes. Det er vanskelig å si om, eller hva, vi får igjen på forsikringen for dette. Kanskje vi kjører et utsalg på det som eventuelt kan reddes. Det meste av metal-materialet er i første etasje, så lite av det som er relatert til metal-musikken er heldigvis ikke direkte berørt av brannen, og slokningsarbeidet.

Men mye av materialet, som t-skjorter og annet tilbehør av vintage- og historisk art, er det usikkert om de klarer å redde fra røyklukt, vannskader og sot, sier Kenneth.

LES OGSÅ: «De livsviktige arkivene. Og litt om Helge Gaarder.»

Takket være fellesvarslingsanlegget i bygården fra 1890-tallet gikk alarmen i alle leilighetene og varslet umiddelbart hvor brannen var. Brannvesenet var raskt på stedet, og beboerne i bygården ble evakuert.

Grethe la ut en melding på en sosiale medier-gruppe for området onsdag formiddag, der hun takket for rask hjelp og oppdaterte med det hun kunne:

Hei alle dere venner! Som mange vet så brant det på Neseblod i går kveld. Brannen ble raskt slukket etter at brannvesen kom, men mye skader, røyk og sot. Jeg må virkelig takke alle dere naboer, alle beboere i 56 som ble evakuerte og som var i dugnadsmodus fra første sek.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Platebutikken har et arkiv og et utvalg musikk, merchandise, artefakter, tilbehør og bruksgjenstander fra den tyngre siden av norsk musikkliv gjennom flere tiår. Spesielt, selvsagt, innen svartmetallen.

I denne påsken, slik som i de 20 foregående påskene metal-festivalen Inferno i Oslo har blitt arrangert, var det kø utenfor Neseblod Records når den åpnet på de stille, hellige påskedagene.

Butikken er kjent for metal-publikummere over hele verden som et arnested for norsk svartmetall, der den ligger i de samme lokalene Øystein Aarseth – aka Euronymous – fra Mayhem drev platebutikken Helvete og plateselskapet Deathlike Silence i kjelleren, som også var et viktig samlingspunkt for svartmetallere på tidlig 90-tall.