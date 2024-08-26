Ny avregningsmodell i TONO på ekstraordinært årsmøte 28. august

TONO må vedta nye avregningsprinsipper for å oppfylle lovkrav. Disse ble nedstemt på årsmøtet 11. juni. Førstkommende onsdag avholdes et ekstraordinært årsmøte for alle stemmeberettigede medlemmer og fullmaktsbærere.

Kunngjøringen av et informasjonsmøte og ekstraordinært årsmøte om hovedprinsipper for ny avregningsmodell i TONO blei først annonsert på tono.no 27. juni, og deretter på Ballade.no. Medlemmer fikk saken per nyhetsbrev dagen etter.

«Etter at TONOs ordinære årsmøte 11. juni ikke vedtok styrets forslag til avregningsprinsipper, har styret arbeidet videre med dem gjennom sommeren. De reviderte prinsippene er fortsatt tydelige, enkle å forstå og i tråd med en europeisk standard.» Det skriver TONO på sine nettsider den 14. august.

Samme dag mottok stemmeberettigede medlemmer en epost med invitasjon til ekstraordinært årsmøte 28. august kl 18:00, og til et informasjonsmøte 19. august, begge møter fysisk på Popsentret i Oslo og digitalt.

– Hele styret står samstemt bak det som legges frem for årsmøtet. Normalt har vi som praksis å legge årsmøtespesifikke dokumenter kun ut på årsmøteportalen hvor bare årsmøtedeltakerne har tilgang. Slik er formalia, skriver TONOs kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen til Ballade på epost.

LES OGSÅ: Harde tak om TONOs nye avregningsmodell

Etter Ballades omtale i juni, og fordi saken angår alle TONO-medlemmer, har TONO nå valgt å gjøre et unntak fra ordinær praksis, og lagt ut prinsippene på sine nettsider. Videre begrunner de oppfordringen sin i internasjonale juridiske føringer:

«Det er helt avgjørende at det ekstraordinære årsmøtet vedtar de nye prinsippene slik at en modernisert avregningsmodell kan bli implementert. Det vil sikre at TONOs virksomhet følger norsk lov, relevante EU-direktiver, internasjonale CISAC-forretningsregler og strenge krav fra både søsterselskaper og medlemmer. TONOs styre oppfordrer derfor stemmeberettigede TONO-medlemmer til å delta både på informasjonsmøtet og på årsmøtet, og å stemme for de nye prinsippene.»

LES OGSÅ: Håper ny TONO-rapport vil ha en nyanserende virkning på debattklimaet

Kun stemmeberettigede medlemmer i TONO og eventuelle fullmaktsbærere kan delta på årsmøter i TONO.

LES OGSÅ: Jørgen Karlstrøm går av etter åtte år, og advarer mot økende kommersialisering

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Red.mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.