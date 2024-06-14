Ole Henrik Antonsen ny styreleder i TONO

Etter årsmøtet tirsdag kveld denne uken ble Ole Henrik Antonsen valgt til ny styreleder.

Antonsen er også styreleder i interesseorganisasjonen NOPA, og har vært del av TONOs styre siden 2020.

Mia Hallesby fra Musikkforleggerne og Norsk Musikforlag ble valg til nestleder i styret. I forkant av årsmøtet 11. juni fremmet Hallesby og Musikkforleggerne forslag om å åpne for ekstern styreleder i TONO, et forslag som ble nedstemt.

De øvrige nye styremedlemmene i TONO er musikkforlegger Fritjof Hungnes fra Propeller Music Division og organisasjonen Musikkforleggerne, samtidskomponist Knut Olaf Sunde fra Norsk Komponistforening og låtskriver og gitarist i bandet Violet Road, Halvard Rundberg, som er uavhengig medlem i TONO.

– For oss musikkskapere er opphavsretten essensiell, og selve grunnlaget for at vi har inntekt. Jeg tror dette blir enda viktigere i årene som kommer, derfor må vi utvikle TONO videre. Også i fortsettelsen må TONO bli sett på som en naturlig samarbeidspartner for alle norske opphavere og musikkforlag. Samtidig skal vi også være en best mulig samarbeidspartner for konsertarrangører, medieselskaper og alle andre som ønsker å bruke beskyttet musikk, sier Ole Henrik Antonsen i en uttalelse i forbindelse med styrevervet.

Ole Henrik Antonsen overtok styreledervervet fra Jørgen Karlstrøm, som inntil 10. juni også var styreleder i Norsk Komponistforening.

TONO eies og styres av norske låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag og forvalter opphavsrettigheter i musikkverk. I 2023 lå inntektene til vederlagsforvalteren på 997,9 millioner kroner, oppgir TONO i en pressemelding om styrevalget i forbindelse med årsmøtet.

