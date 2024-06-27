Ole Henrik Antonsen

– Et samlet TONO-styre har som sin fremste prioritet å innføre nye avregningsregler raskt, sier den nye styrelederen i vederlags- og rettighetsorganisasjonen, Ole Henrik Antonsen. (Foto: Anne Valeur)

Ekstraordinært TONO-årsmøte om ny avregningsmodell i august

27.06.2024
- Red.

Etter at forslaget til ny avregningsmodell ble nedstemt under TONOs årsmøte 11. juni kaller styret inn til ekstraordinært årsmøte 28. august.

TONO må ha nye avregningsregler for å etterleve loven om kollektiv forvaltning og forretningsregler mellom verdens TONO-selskaper. Det skriver vederlagsorganisasjonen i en pressemelding, der de opplyser om at organisasjonens styre kaller inn til ekstraordinært årsmøte 28. august. På møtet er det én sak på agendaen: Hovedprinsipper for en ny avregningsmodell.

LES OGSÅ: Harde tak om TONOs nye avregningsmodell

– TONOs styre vedtok 7. mai en ny avregningsmodell med forutsetning om at årsmøtet ville gi sin tilslutning til avregningsmodellens grunnprinsipper. Slik gikk det ikke, men vi lytter til årsmøtet, sier TONOs nye styreleder, Ole Henrik Antonsen.

– Vi gjør nå noen justeringer i grunnprinsippene, og vil avholde et ekstraordinært årsmøte den 28. august hvor vi vil be om tilslutning til disse. Det er viktig for et samlet TONO-styre å etablere en ny avregningsmodell så raskt som mulig slik at vi etterlever loven om kollektiv forvaltning, internasjonale forretningsregler mellom «TONO-selskapene» og krav fra rettighetshavere og andre interessenter. De justerte grunnprinsippene vil være tydeligere, og gjenkjennelige med prinsipper som allerede er vedtatt av andre «TONO-selskaper» i Sverige, Danmark og resten av Europa, sier han.

 

