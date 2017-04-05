AktueltPopulærmusikk

Bertine Zetlitz debuterer som skuespiller på Nationaltheatret

05.04.2017
- Red.

Zetlitz har i tillegg til å spille hovedrollen i Shakespeares «Som dere vil» skrevet og komponert musikken til stykket.

Onsdag kveld går teppet opp for Shakespeares romantiske komedie Som dere vil på Nationaltheateret. Regi er ved Sigrid Strøm Reibo og Katrin Nodtrott står for scenografi og kostymedesign.

Komedien er ifølge Nationaltheateret fylt til randen av rojale forviklinger og romantiske intriger, utilslørt kåtskap, sang og musikk. Som guden Hymen, ekteskapets seremonimester, finner vi vokalist Bertine Zetlitz, som sammen med bandet leder publikum gjennom historien fra scenen. Rollen er Zetlitz’ debut på teaterscenen. Hun har også skrevet og komponert musikk til oppsetningen.

Første nyskrevne låt; Puste under vann, er nå også sluppet på alle digitale plattformer

Relaterte saker

Sandra Kolstad

Samtale om musikkens rolle i teateret

Det Norske Teateret inviterer til Bikubekveld med Jovan Pavlovic, Sandra Kolstad, Frank Kjosås, Heidi Gjermundsen Broch, Ståle Sletner og Svenn-Erik...

Sandra Kolstad Foto Ann Valeur

Møter i musikken

Sandra Kolstad er bevisst på å møte individualisme med fellesskap og kunstnermyter med hard arbeid. Men da hun skulle komponere...

Erwartung / Verklärte Nacht med Bergen Filharmoniske Orkester og Bergen Nasjonale Opera

Tøyde kvalitetsbegrep

Vi viderepubliserer her NTOs kommentar til Telemarksforsknings opera- og musikkteaterevaluering

Flere saker

Kristin Ørmen Johnsen (H), leder av Familie og kulturkomiteen på Stortinget

Høyre om kulturbudsjettet: – De har ikke fått med seg hva vi prøver å gjøre

– Dette blir for søkt, og jeg mener Ap og SV oppkonstruerer en problemstilling. De har ikke fått med seg...

Hilja Løvvik protesterer mot utbygging i Førdefjorden.

Visesanger Hilja lenker seg mot deponi i Førdefjorden i dag

– Så gammeldags og unødvendig, og i dag er jeg flau over å være norsk. Det sier visesanger Hilja Løvvik...

Britt Pernille Frøholm

Britt Pernille Frøholm feat. Sigurd Hole: 11 klangportrett av året i Nordvest

Albumet «Årringar» syner korleis tonespråket frå folkemusikken kan brukast som palett i abstrakte lydbilete på ein innovativ måte. Likevel ligg...