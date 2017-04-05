Bertine Zetlitz debuterer som skuespiller på Nationaltheatret

Zetlitz har i tillegg til å spille hovedrollen i Shakespeares «Som dere vil» skrevet og komponert musikken til stykket.

Onsdag kveld går teppet opp for Shakespeares romantiske komedie Som dere vil på Nationaltheateret. Regi er ved Sigrid Strøm Reibo og Katrin Nodtrott står for scenografi og kostymedesign.

Komedien er ifølge Nationaltheateret fylt til randen av rojale forviklinger og romantiske intriger, utilslørt kåtskap, sang og musikk. Som guden Hymen, ekteskapets seremonimester, finner vi vokalist Bertine Zetlitz, som sammen med bandet leder publikum gjennom historien fra scenen. Rollen er Zetlitz’ debut på teaterscenen. Hun har også skrevet og komponert musikk til oppsetningen.

Første nyskrevne låt; Puste under vann, er nå også sluppet på alle digitale plattformer