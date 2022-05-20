Ballade video: Førstehet, tapte dimensjoner og falske oppvåkninger

Ti nye videoer til helgen. Med INGO, Dig Deeper, Anna of The North & Gus Dapperton, Silver Lining, Dyves & Elly, Maud, Hildebrand, Embla Maria og O. Pluss en 17 minutters mini-film med SÂVER.

Velkommen til en ny utgave av Ballade video. Vi har et rikt og variert program, med mange artister og grupper som presenteres hos oss for første gang. Det tyder på at det blomstrer i norsk musikkliv, samtidig som mange regissører får bryne seg på musikkvideo-formatet.

Vi har som vanlig en god bredde i videoene våre – fra det gjennomprofesjonelle til det hjemmesnekrede. Vi synes at begge deler fungerer godt, der egenartede visjoner fort kan konkurrere med store budsjetter.

Kort sagt: God fornøyelse! Og nyt våren!

INGO: Evolution 2.0

Vi starter denne spalten med et smell – i form av debutsingelen «Evolution 2.0» fra det Oslobaserte bandet INGO.

Og dette er lovende! Det norsk-islandske bandet startet opp i 2018, og har blitt beskrevet som alternativ rock blandet med ulike elementer fra indierock, popmusikk, stadium-rock og post-rock.

I 2019 publiserte INGO sine første utgivelser, låtene «Sir Yes Sir», «Clockwork Toy» og «Heaven (?!#%)». De har også turnert i Norge og på Island, og blant annet spilt på Øyafestivalen, Bylarm og Parkteatret. Nå er de endelig ute med sin første offisielle single, som gis ut av Indie Recordings.

Erlend Gjerde, administrerende direktør i Indie Recordings, sier det slik:

– INGO tok meg rett tilbake til begynnelsen og minnet meg på hvorfor vi jobber med dette.

Selv beskriver INGO singelen som «a high-tempo wake up call, that pulls you through highs and lows and seeks to surprise the listener at every turn.”

Vi regner absolutt med å komme tilbake til dette bandet, som består av Armann Ingthorson (vokal, piano, gitar), Lars Stray (bass), Martin Selen (gitar), Martinius Solum (gitar) og Torje Antonsen (trommer).

Videoen er laget av Ulvar Gansum, med Jessica Bonilla som den plagede kvinnen.

DIG DEEPER: Cool Wind (feat. Softride)

Mer bra norsk rock!

«Cool Wind Feat. Softride» er den andre singelen fra Dig Deepers ferske album Easy Were the Days (Before I Met you), som ble sluppet 6. mai på nystartede Vinter Records.

Dig Deeper, som muligens litt spøkefullt beskriver seg selv som «Norwegian hippie rockers», har tidligere gitt ut tre album. Det første kom alt i 2012, to år etter at bandet startet opp hjemme i Bergen. På det nye albumet er medlemmene Einar Kaupang (sang, gitar), Jørgen Knutsen (bass), Raymond Tungesvik (trommer), samt gitaristene Lars Arne Lindland og Øystein Braut.

De sier selv at de er inspirert av indie-rock fra 90-tallet, samt 70-tallsmusikken fra California.

– Vi tok oss god tid med dette albumet. Vi brukte mye tid bare på å lytte til spor fra øvingslokalet, der vi la ned ideene til sangene, forteller vokalist Einar Kaupang.

– Jeg tror det modnet melodiene, og ga oss friheten til å prøve forskjellige ting over lengre tid, slik at vi kunne sende låtene i riktig retning.

– Dette albumet er el-bilen du har lyst til å prøve. Det inneholder fire årstider, både på godt og vondt, og dekker ellers det meste. Og så er det vår beste langspill-plate til nå, avslutter han.

Videoen til «Cool Wind» er ved Nikolay Grasaasen.

ANNA OF THE NORTH & GUS DAPPERTON: Meteorite

Anna of the North hadde tidligere i år en stor hit med singelen «Shotgun,» hennes tolkning av TIX-låten i årets sesong av TV2s «Hver gang vi møtes», der hun også delte sanger og rampelys med Arif, Stig Brenner, Maj Britt Andersen, Jarle Bernhoft, Myra og Øystein Greni.

Nå kommer første sang fra hennes nye musikalske prosjekt, en duett med den unge amerikanske artisten Gus Dapperton.

– «Meteorite» ble opprinnelig skrevet for Gus. Han spurte om jeg ville samarbeide om å lage et vers til den, noe jeg gjerne ville, siden jeg er stor fan av ham, forteller Anna.

– Jeg elsker låta, og er så fornøyd med resultatet. Stemmene våre funker skikkelig bra sammen. Det er en låt om distanse og hvordan energien alltid binder oss sammen, sier hun.

Anna of the North vant Spellemann for Årets musikkvideo i 2020. Den nye videoen til «Meteorite» beskrives som «en klassisk laundromat-kjærlighetshistore i kledelige blånyanser, om et sjelelig møte, som i stor grad påvirker de tilsynelatende monotone hverdagslivene til de to involverte».

Flere av låtene til Anna of the North lever sine egne liv, og har funnet veien til TV-serier, filmer og reklamefilmer over hele verden.

Videoen til «Meteorite» er laget av Chessa Subbiondo.

SILVER LINING: I Can’t Stay (Live in Studio Paradiso)

Silver Lining består av Stine Andreassen (vokal, gitarer), Bjørnar Ekse Brandseth (gitarer), Halvor Falck Johansen (vokal, gitarer) og Live Miranda Solberg (vokal, gitarer).

De har akkurat sluppet albumet Go Out Nowhere, som allerede har hanket inn fine omtaler.

– Du vet når du plutselig har fått nok av noen, og det på en måte overrasker deg hvor hardt det treffer deg? Det er som om du ikke kan komme unna raskt nok, sier Live Miranda Solberg om sangen.

– «I Can’t Stay»handler om det øyeblikket der du innser at du har overskredet dine egne grenser, bare for å beskytte freden. Det er en måte å holde smertefulle følelser på avstand på som til slutt vil slå tilbake. Det som pleide å være kjærlighet har blitt til harme.

– Produsenten vår, Yngve Sætre, oppfordret oss til å utforske smerten og frustrasjonen i selve arrangementet av sangen. Det skinner særlig gjennom i refrenget, der vi tre nesten hvisker melodien. Det er mye mer dramatisk enn vi hadde planlagt at det skulle være – og vi elsker det.

Silver Lining debuterte med albumet Heart And Mind Alike i 2018. Live Miranda Solberg har ellers sitt soloprosjekt Louien, mens Stine Andreassen leder nordicana-bandet The Northern Belle.

Videoen er filmet i Studio Paradiso av Nikolai Grasaasen, som også står bak videoen til Dig Deeper. På denne sangen er Silver Lining ellers forsterket med Chris Holm og Kim Åge Furuhaug fra bandet Orions Belte.

Vi tar også med at Øyvind Blomstrøm fra Orions Belte er aktuell med sin første soloskive, i det som er den andre soloplate i en serie av tre fra de tre bandmedlemmene.

DYVES: What We Had (feat. Elly)

Mer norsk americana – eller nordicana, som vi gjerne kaller det.

Dyves, aka Håvard Dyvesveen, sier seg inspirert av singer/songwriter-tradisjonen fra California på 70-tallet, og har blitt sammenlignet med artister som Richard Hawley og Chris Isaak.

Etter flere etter sigende vellykkede opptredener sammen slipper Dyves og Elly nå musikkvideoen til duetten «What We Had».

Dyves har vært spillelistet en rekke ganger på P3, både som soloartist og med bandprosjektet Time of Madness. Nylig ga han også ut electropop-låta «Punked Up & Boudoirey» med Awawa.

Elly, aka Ellen Marie Løkslid, er en sanger og låtskriver med tre album i bagasjen – nå sist The Company of You fra 2021. Hun har også samarbeidet med musikere som Jeremy Spencer (tidligere Fleetwood Mac) og Knut Reiersrud.

Videoen til «What We Had» er regissert av Martin Bergesen, og skal ha blitt spilt inn under usedvanlig kalde og vindfulle forhold på Sognsvann. Låten dukker også opp på Dyves kommende album, som er planlagt sluppet til høsten.

– Ellen Marie og jeg holdt på å fryse halvt i hjel på Sognsvann for noen uker siden, bekrefter Dyves. – Videoen tok fem og en halv time å skyte – og vi er ganske stolte av resultatet.

MAUD: See Right Through U (visualiser)

En «visualiser» er forsøkt definert som en litt forenklet musikkvideo, og er vel sånn sett i familie med begrepet lyric video.

Det betyr ikke at en «visualiser» ikke kan være fin å se på, eller ikke kan akkompagnere musikken på en god måte. Og det ser vi et eksempel på her, gjennom den nye videoen til Maud, aka den nordnorske artisten, produsenten og vokalisten Kristine Hoff.

– «See Right Through U» er en del av EP-en min, «In My Haven», som slippes 10. juni. Hele EP-en er skrevet, produsert, mikset og spilt inn av meg, sier Maud til Ballade video. Tidligere har hun også sluppet enkeltlåtene «Everything I Do» og «Rollercoaster» til god respons.

Som den britiske bloggen A1234 skrev om den siste: The past few years Norway has produced some iconic musicians, ranging from Sigrid all the way to AURORA and I wouldn’t be surprised if Maud finds her name with them in the future. She’s a gem in the Norwegian underground scene.

Maud ble tidlig signert på det britiske managementet Killing Moon, etter å ha blitt oppdaget på bransjefestivalen Sørveiv i Kristiansand. I fjor slapp hun sitt selvproduserte debutalbum, som fikk gode anmeldelser i både britisk, australsk og amerikansk musikkpresse.

I 2020 spilte Maud og hennes band sin første konsert i London, på konsertstedet The Old Blue Last. Samme høst ble hun plukket ut som Cloud Exit-talent på Insomniafestivalen i Tromsø, og har også opptrådt på festivaler og konsertscener som Tallinn Music Week, Trænafestivalen, Bodø Jazz open, Bendiks, Parkteatret, Internasjonalen og Uhørt i Oslo.

Sangen er skrevet, produsert, mikset og spilt inn av Maud selv. Videoen er ved Signe Dige.

HILDEBRAND: 6 1/2 uke

Uten tvil er man idiot / Og uten tro er man uten håp / Et sted midt imellom henger vi / Og synger tvisynets litani …

Si hallo til Hildebrand fra Nesodden og Oslo, som akkurat har sluppet det doble debutalbumet Ambivalencia på Øre Grammofon.

Hildebrand er frontet av sangerne Thomas Hildebrand og Tuva Hennum, og sier selv at de spiller gitarbasert indierock/pop, «ekspressiv og stemningsfull musikk med en rastløshet som kan minne om new wave og postpunk fra sent 70- til 80 tall».

Thomas Hildebrand, som selv har bakgrunn fra denne musikkscenen i Norge – i tillegg til arbeid innenfor teater – skriver og produserer all musikk. Tekstene er på norsk. Ambivalencia er et resultat av opptak gjort over mer enn ti år.

Den komplette besetningen til Hildebrand er Tuva Hennum (vokal), Gunnar Steinarsson (bass), Gjermund Kaldal (gitarer), Thomas Hildebrand (vokal, gitarer, synth, piano) og William Dillner (trommer). Albumet er co-produsert av Marius Kolbenstvedt.

– Videoen er laget av Penguin and the monkey, alias Simone Thiis og meg selv, under korona-nedstengningen våren 2020, forteller Thomas Hildebrand.

– Den ble opprinnelig laget for Fossekleiva kunstsenter i Vestfold, som en del av utstillingen Tett på/Avstand.

Det blir slippfest for Ambivalencia på Caféteatret ved Nordic Black Theatre i Oslo den 1. juni.

EMBLA MARIA: False Awakening

Og nok en lovende artist!

I anledning utgivelsen av debutsingelen «False Awakening» bød Embla Maria i går inn til en intim audiovisuell konsert på Tøyen Startup Village i Oslo.

Embla Maria er sanger, produsent og låtskriver. Tidligere har hun jobbet med flere Oslo-baserte musikere, blant annet LOVELOVELOVE, Nomzi Kumalo og HARIS.

Selv definerer hun musikken sin som nordisk indietronica – i et landskap som kanskje er beslektet med artister som Karin Dreijer og Björk. Hun deltok også på en workshop for kvinnelige musikere og produsenter i Malmö, ledet av nettopp Karin Dreier og Paula Temple.

Hun er videre inspirert av europeiske artister som Lapalux og Aphex Twin, og maler i følge seg selv «lydbilder med støyete vokal og manisk perkusjon».

– «False Awakening» omhandler åpenbaringer man kan finne ved å ligge i badekaret. Videoen er laget av meg og Anna Leijonhielm i Leijonhielm Pictures, som også har laget videoer for artister som Luli, Izabell og KOSO-kollektivet.

Embla Maria har selv skrevet og produsert sangen, og har også filmet opptakene til videoen.

O: «Firstness»

10. juni slipper O sin debutplate Firstness på dBUT interambience, et Oslo-basert selskap som har gitt ut eklektisk musikk siden 1989.

– I dag slapp vi en video med utdrag fra plata, og vi lurer på det kunne være av interesse for Ballade video å publisere den hos dere? spør Inga Margrete Aas i O.

Og det synes vi absolutt. Debutalbumet Firstness kommer ut 10. juni. O består av Inga Margrete Aas (viola da gamba) og Helen Louise Solberg (akustisk gitar, stemme), og sier selv at de har tatt seg god tid til å destillere sin essens til en særegen uttrykksmåte i liveformat før de gikk inn i studio.

Duoen har bakgrunn fra Oslos impro-scene, og har en fleksibel line-up når de opptrer live. Firstness ble skapt og spilt inn i tett samarbeid med trommeslager Jan Martin Gismervik.

O beskriver musikken sin som en uortodoks blanding av gitar, barokkinstrumentet viola da gamba, perkusjon og stemme.

Tittelen Firstness er lånt fra den amerikanske filosofen Charles S. Peirce. Han beskriver begrepet som et eksempel på en bevissthet som ikke involverer noen analyse, sammenligning eller prosess overhodet.

– Firstness har sin egen kvalitet som ikke består av noe annet. Ordet innebærer den ikke-analyserte, øyeblikkelige, umiddelbare følelsen av det som oppfattes. Det er en passende beskrivelse av tilstanden av årvåkenhet som det å lage eller oppfatte musikk kan føre til – kjernen i Os kreative prosess, både live og på dette albumet.

Videoen er laget av Guostė Tamulynaitė.

SÂVER: Dimensions Lost, Obscured by Aeons

– Dette prosjektet var ganske eksperimentelt med tanke på tilnærming og prosess. For første gang i SÂVERs historie slapp vi liksom rattet og lot billedkunstner og filmskaper Simen Skari og Fredrik Harper tolke «Dimensions Lost, Obscured by Aeons».

– Siden dette musikkstykket er veldig filmatisk, var tanken å utforske hvordan den udefinerte fortellingen ville se ut i hodet til lytteren, i dette tilfellet Skari og Harper. Resultatet er en uhyggelig og ganske abstrakt tolkning som ikke tvinger en historie til betrakteren, men heller forsyner oss med de visuelle verktøyene som er nødvendige for at betrakteren kan forme en egen fortelling.

– På denne måten, avhengig av betrakteren, kan filmen være både vakker eller illevarslende, klaustrofobisk eller vidåpen – et spenn som er veldig mye essensen av SÂVERs tilnærming til musikk, sier trioen.

SÂVER består av Ole Ulvik Rokseth (gitar, synth, vokal), Ole Christian Helstad (bass, vokal) og Markus Støle (trommer, perkusjon). De debuterte med albumet They Came With Sunlight på alltid interessante Pelacic Records, som de i fjor fulgte opp med den tospors splitt-platen Emerald med belgiske Psychonaut. Nordmennenes bidrag på denne platen er nettopp «Dimensions Lost, Obscured by Aeons».

SÂVER legger i disse dager ut på en større Europa-turné, der de blant spiller oppvarming for italienske UFOMAMMUT.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 142 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤