Ny plattform vil løfte norsk musikk inn i nye markeder

Ekko Songs skal gjøre det enklere å velge norsk musikk til innkopiering i TV, film og reklame, sier grunnleggerne av plattformen.

– Det finnes utrolig mye bra norsk musikk, men det er tøft å nå frem til de som står bak TV-, reklame- og filmproduksjoner i konkurranse med verdens største artister. Vi håper Ekko Songs vil gjøre det lettere å velge norsk musikk, og at det vil føre til økte inntekter for en bransje som er hardt rammet av pandemien, sier Ann Kristin-Kreutz i Ekko Agency, som står bak plattformen ekkosongs.no.

Kreutz er tidligere direktør for forretningsutvikling i Universal Music, og sammen med musikkprodusent og music supervisor (eller musikkrådgiver) Joachim Alte startet hun Ekko Agency for noen år siden.

– I dag går det veldig mye penger til internasjonale artister, siden flesteparten bruker internasjonale plattformer til å finne musikk til sine produksjoner. Vi mener at det er svært enkelt for merkevarer om de bare bestemmer seg for å velge norsk til sin neste kampanje, sier Ann-Kristin Kreutz i pressemeldingen fra Ekko Agency.

Ekko Songs skal være et eget system for å finne og lisensiere norsk musikk til bruk i reklamefilmer, underholdningsfilmer, TV-serier og liknende, forteller grunnleggerne av plattformen. Synk-praksisen, eller det å innkopiere, som det gjerne kalles på norsk, refererer til det å synkronisere lyd til bilde.

Her i Ballade undersøkte vi synk-problematikken gjennom en serie saker for et par år siden, og helt nylig fulgte vi opp den ferske forskningsrapporten Digital ambivalens. Norsk musikk i internasjonale markeder, som fire forskere ved Universitetet i Oslo og Telemarkforsking lanserte i begynnelsen av november.

– Det å kontrollere og utnytte egne rettigheter blir viktigere og viktigere. Det handler om å ivareta sin egen profesjonelle virksomhet, sa den ene av forskerne, Anja Nylund Hagen, til Ballade. Hennes oppfordring til norske musikkskapere og deres apparat er klar: Skaff dere oversikt over hva rettigheter betyr for dere, eller benytt dere av noen som kan det. Medie- og musikkviteren kaller det å hente ut merverdi.

– Synk er noe som lenge har havnet i bakerste rekke i store deler av norsk musikkbransje, og etterspørselen etter lisensierbar musikk har blitt møtt med store rammeavtaler som eneste løsning, sier Joachim Alte i Ekko Agency. – Vi ønsker å tilby et alternativ som stimulerer og legger til rette for økt bruk av norsk musikk og dermed økte inntekter for norsk musikkbransje.

Byrået trekker fram Röyksopp, Ary, Lemaitre, No. 4 og Anna of the North som eksempler på artister som tidligere har slått gjennom i nye markeder etter å ha vært med på reklamefilmer hvor musikken deres har blitt spilt. Samtidig understreker de at ekkosongs.no vil kunne «løfte opp og frem nye norske artister, også de som havner litt utenfor «populær»-segmentet. Det handler like mye om selve musikken og hva den skaper av følelser og assosiasjoner, som navnet til artisten som fremfører den,» melder de om plattformen.