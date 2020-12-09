Norske Anna of the Norths musikk har blitt brukt i både reklame for Apple og i Netflix serien Never have I ever

(Foto: Badtasteempire)

Ny plattform vil løfte norsk musikk inn i nye markeder

09.12.2020
Guro Kleveland

Ekko Songs skal gjøre det enklere å velge norsk musikk til innkopiering i TV, film og reklame, sier grunnleggerne av plattformen.

– Det finnes utrolig mye bra norsk musikk, men det er tøft å nå frem til de som står bak TV-, reklame- og filmproduksjoner i konkurranse med verdens største artister. Vi håper Ekko Songs vil gjøre det lettere å velge norsk musikk, og at det vil føre til økte inntekter for en bransje som er hardt rammet av pandemien, sier Ann Kristin-Kreutz i Ekko Agency, som står bak plattformen ekkosongs.no.

Kreutz er tidligere direktør for forretningsutvikling i Universal Music, og sammen med musikkprodusent og music supervisor (eller musikkrådgiver) Joachim Alte startet hun Ekko Agency for noen år siden.

– I dag går det veldig mye penger til internasjonale artister, siden flesteparten bruker internasjonale plattformer til å finne musikk til sine produksjoner. Vi mener at det er svært enkelt for merkevarer om de bare bestemmer seg for å velge norsk til sin neste kampanje, sier Ann-Kristin Kreutz i pressemeldingen fra Ekko Agency.

Ann-Kristin Kreutz og Joachim Alte i Ekko Agency (Foto: Privat)

Ekko Songs skal være et eget system for å finne og lisensiere norsk musikk til bruk i reklamefilmer, underholdningsfilmer, TV-serier og liknende, forteller grunnleggerne av plattformen. Synk-praksisen, eller det å innkopiere, som det gjerne kalles på norsk, refererer til det å synkronisere lyd til bilde.

Her i Ballade undersøkte vi synk-problematikken gjennom en serie saker for et par år siden, og helt nylig fulgte vi opp den ferske forskningsrapporten Digital ambivalens. Norsk musikk i internasjonale markeder, som fire forskere ved Universitetet i Oslo og Telemarkforsking lanserte i begynnelsen av november.
– Det å kontrollere og utnytte egne rettigheter blir viktigere og viktigere. Det handler om å ivareta sin egen profesjonelle virksomhet, sa den ene av forskerne, Anja Nylund Hagen, til Ballade. Hennes oppfordring til norske musikkskapere og deres apparat er klar: Skaff dere oversikt over hva rettigheter betyr for dere, eller benytt dere av noen som kan det. Medie- og musikkviteren kaller det å hente ut merverdi.

– Synk er noe som lenge har havnet i bakerste rekke i store deler av norsk musikkbransje, og etterspørselen etter lisensierbar musikk har blitt møtt med store rammeavtaler som eneste løsning, sier Joachim Alte i Ekko Agency. – Vi ønsker å tilby et alternativ som stimulerer og legger til rette for økt bruk av norsk musikk og dermed økte inntekter for norsk musikkbransje.

Plattformen, eller nettsiden, ekkosongs.no (Foto: Ekko Agency)

Byrået trekker fram Röyksopp, Ary, Lemaitre, No. 4 og Anna of the North som eksempler på artister som tidligere har slått gjennom i nye markeder etter å ha vært med på reklamefilmer hvor musikken deres har blitt spilt. Samtidig understreker de at ekkosongs.no vil kunne «løfte opp og frem nye norske artister, også de som havner litt utenfor «populær»-segmentet. Det handler like mye om selve musikken og hva den skaper av følelser og assosiasjoner, som navnet til artisten som fremfører den,» melder de om plattformen.

Quick Style

TINEstafetten feirer med låtkonkurranse

Søker sammen med dansegruppa Quick Style catchy poplåt til 25 års-jubulieumet. Vinneren får synkavtale, og synlighet.

Illustrasjonsfoto

“Overveldende” andel menn blant filmkomponister

– Jeg tror det må jobbes med en økt bevissthet omkring dette både i film- og musikknæringen, sier Willy Martinsen...

Fra SKAM sesong

Drømmer du om global suksess i neste SKAM? Glem det!

Eller legg det i hvert fall langt ned i planen. Å kjøpe internasjonale rettigheter for tilsvarende mengde innkopiert musikk er...

Dagny covrer Susanne Sundfør på P3 Live. (skjermdump).

NRK har lov til å dele musikk i sosiale medier – men sier de ikke kan rapportere ennå

Den nye medievirkeligheten skaper forvirring. Men vil vi egentlig at alt skal være på plass før de nye mulighetene kan...

Alfred Hall

Kunsten å synke

Du kan tjene en årsinntekt på en god synk-avtale, forteller publisher Kai Robøle. Men det er også fallgruver. På by:Larm...

Gaffa

Slutt for GAFFA i Norge

Musikkmagasinet GAFFA.no legger ned knappe to år etter at papirutgaven gikk inn.

Onsdag 24. august 2016 var det høring i Forsvarskomiteen om langtidsplanen for Forsvaret. Representanter fra MFO, Norsk Komponistforening, NOPA, Norsk musikkråd og Norges Korpsforbund var tilstede. Foto: Stortinget

Tybring-Gjedde: – Er dere i rett høringssal?

Under høringen om Forsvarets langtidsplan møtte forkjemperne for Forsvarsmusikken kritiske spørsmål fra blant andre komitemedlem Christian Tybring-Gjedde (FrP).

Illustrasjonsbilde, stipendpenger

Rekordmange får stipend fra TONO

Aldri før har TONO delt ut en så stor stipendpott til så mange. Alle søkere som er innvilget stipend skal...