Vakker og vond identitetsreise

KONSERTANMELDELSE: Heimens plateslippkonsert på hjemmebane ble en nydelig og sterk opplevelse.

Anmeldelsen er skrevet av frilansjournalist og -anmelder Bernhard Hienerwadel for Altaposten, der den først ble publisert. Ballade publiserer i samarbeid med Altaposten.

Konsert med Heimen

Medvirkende: Kari Heimen (låtskriving, vokal og trommer), Terje Storvig (gitar), Odd-Erling Simensen (bass)

Alta museum, lørdag 13. november 2021 kl. 14.00

Tekst og foto: Bernhard Hienerwadel

Kunstrock-trioen Heimen, med vokalist, slagverker og låtskriver Kari Heimen i spissen, er plateaktuell med Historier – Vi hentes hjem. Mens Heimen ellers bruker engelsk, er dette er et konseptalbum på norsk som helt og holdent handler om fornorskningen av samene, hvordan denne har rammet Karis egen familie gjennom tre generasjoner, og Karis egen kamp for å gjenvinne sin samiske identitet.

Matinékonsert på museet

Trioen har valgt å legge slippkonserten for sitt nye album til hjemstedet til to av bandmedlemmene, deriblant hovedpersonen: Alta. Formatet de har satset på, er en matinékonsert i foajékaféen på museet som ligger vakkert til i utkanten av byen. I vinterhalvåret et dette et svært populært konsertkonsept i Nordlysbyen i helgene. Den unike utsikten over fjorden i mørketidas sparsommelige dagslys gjør fremragende tjeneste som backdrop i melankolsk modus.

Og som alltid på dette stedet, er artister og publikum tettere på hverandre enn på mange puber. Trolig yter en edruelig sitte-og-lytte-konsept på dagtid albumets tekstmateriale mer rettferdighet enn en kveldskonsert på et fuktig utested.

På et mer subtilt nivå kan en også fundere på om et moderne museum i en fornorsket del av Sápmi og en lokal kunstners identitetsprosjekt kanskje ikke er en direkte dårlig kombinasjon.

Fremfører hele konseptalbumet

Det knyttet seg aldri så lite spenning til hvordan Heimen ville legge opp konserten, all den tid at den ferske utgivelsen definitivt er et konseptalbum hvor låtene ikke bare står i en slags kronologisk rekkefølge, men også teksttematisk i forhold til hverandre. Svaret kommer kontant – Kari Heimen åpner solo med en joik som ikke er på albumet.

Utstyrt med en rammetromme joiker hun fjellformasjonen Seidekjerringa i Alta i egenkomposisjonen «Áhkku». Videre ut i settet drar hun et par joiker til, som heller ikke er på nyskiva. Men bortsett fra dette spiller trioen seg gjennom det komplette, nye albumet, låt for låt, i nøyaktig samme rekkefølge. Bandet blander inn verken eldre eller helt ferskt låtmateriale.

Vel mye annonsering

Det er tydelig at Kari Heimen har mye på hjertet. Hun velger å annonsere hver låt ved å utdype historien bak teksten. Dette er et ærlig valg, all den tid at formidlingen av Kari Heimens komplekse identitetsreise er selve prosjektet i Historier – Vi hentes hjem.

Men den genuine konsertopplevelsen lider kanskje litt under Karis åpenbare anliggende om å fortelle. Et par snedige overganger mellom to låter hadde for eksempel gjort susen.

Håndspilt musikk

Når dét er sagt, skal trioen Heimen så absolutt ha ros for å tilføre låtene i livetapning det lille ekstra. Musikalsk har trioen på sitt nye album tonet ned kunstrocken til fordel for mørke singer-/songwriter- innslag og tydelige referanser til samisk musikk.

Frontfiguren selv er en formidabel trommis og perkusjonist, og blant annet i «Bråstopp» og i «Vi hentes hjem» krydrer hun med deilige detaljer som ikke er med i studioversjonene. Terje Storvig (Brønnøysund/Tromsø) og Odd-Erling Simensen (Alta) drar et par herlige soli på henholdsvis el-gitar og el-bass, blant annet på småcatchye «Halv eller kvart», som kanskje er konsertens musikalske høydepunkt.

Pluss i margen for fraværet av en Mac på scenen, tracks og andre finurligheter som bidrar til å viske ut skillet mellom studio og scene. Live på scenen leverer Heimen 100 prosent ekte vare, og spillegleden og samspillet er upåklagelig.

Fabelaktig fremføring

Heimen leverer aldeles strøkent, og musikerne fremstår i praktslag. Kari Heimen er flankert av strålende utøvere som mestrer kombinasjonen av å spille virtuost, uten å ta oppmerksomheten fra hovedpersonen og hennes prosjekt.

Her er verken solofjes eller utagerende rykninger – vi snakker mer om lojale støttespillere som akkompagnerer og leverer helproft. Ikke til forkleinelse for el-gitarist Terje Storvig: jeg kan ikke la være å trekke frem eminente Odd-Erling Simensen som under hele konserten lokker de nydeligste basslinjene frem fra sin båndløse el-bass.

Multitasking

Kari Heimen tar multitasking til uante høyder når hun jobber iherdig på slagverket, samtidig som hun synger helt uanstrengt. Som vokalist er hun uangripelig – ikke minst diksjonen hennes er ypperlig.

I låtpartiene som er uten trommer og perk, synger altakvinnen stående foran trommesettet og formidler i tillegg med blikk og gestikulering. Innlevelsen i det alvorlige, personlig nære tekstmaterialet er troverdig og tipper aldri over i det sentimentale. Det er tett kontakt mellom artisten og publikum, på mer enn én måte. Og sist, men ikke minst: 54-åringen viser en bratt stigende læringskurve som joiker.

Trioens faste produsent og studiolydtekniker gjennom flere år, Emil Bekkevold, står bak miksepulten og mekker eksemplarisk god lyd. Selv de få gangene alle i trioen klinker til på sine respektive instrumenter, høres Kari Heimens vokal klart og tydelig i det varme lydbildet.

Heimen kan oppleves live også sørpå, når gruppa spiller på Krøsset i Oslo torsdag 2. desember.

Red. mrk. 30. nov. 2021: Konserten på Krøsset i Oslo er utsatt til 27. januar 2022.

Red. mrk. 14. jan. 2022: Konserten på Krøsset i Oslo er utsatt til 13. mai 2022.

