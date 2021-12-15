EN LEKEN MAKTKRITIKER: – Når makt og disiplinering utøves for makten sin skyld, er Pippi den første til å kritisere den. Dette gjør hun på en leken måte, sier Rebecka Ahvenniemi

- Det å levendegjøre komponisthjemmene på en slik måte er et veldig bra og viktig initiativ, sier komponist og filosof Rebecka Sofia Ahvenniemi, huskomponist hos KODE i 2022.(Foto: Monika Kolstad)

Rebecka Ahvenniemi ny huskomponist i Bergen

15.12.2021
- Red.

Komponist og filosof Rebecka Sofia Ahvenniemi blir huskomponist i KODEs flerårige satsning på komposisjon. Hun tar over etter Wolfgang Plagge, som var den første komponisten i prosjektet.

– Jeg gleder meg veldig til å være KODEs huskomponist! Det å levendegjøre komponisthjemmene på en slik måte er et veldig bra og viktig initiativ, sier Ahvenniemi.

Huskomponist-prosjektet har et mål om å formidle til publikum hvordan musikken skapes, og å ta med publikum både fysisk og digitalt på musikkens reise fra start til urfremføring. – Dette blir et flerårig prosjekt knyttet til komposisjon. Ideen er å la folk få bli med bak kulissene, for å se hvordan musikken faktisk blir laget, fortalte  direktør for komponisthjemmene, Christian Grøvlen til Ballade da prosjektet startet opp i mars 2021.

Se video med huskomponisten for 2021, Wolfgang Plagge, her

– Hver kunstner er forskjellig, og jeg ser frem til å se hvordan Rebecka vil forme rollen som huskomponist, sier Grøvlen om den neste etappen. – Rebecka er en fantastisk komponist med en spennende og personlig stemme. I tillegg er hun en markant musikktenker som vil bringe mange interessante og viktige temaer på banen i året som kommer. Vi gleder oss stort til å ha henne som huskomponist her hos oss. Hvordan den neste versjonen av  skal løses er opp til huskomponisten selv, sier Grøvlen.

Rebecka Sofia Ahvenniemi (f. 1982) er bosatt i Bergen. Hun har en mastergrad i komposisjon fra Griegakademiet, og tok nylig doktorgrad i filosofi ved Universitetet i Helsinki.

Relaterte saker

Wolfgang Plagge

Wolfgang Plagge første huskomponist hos KODE i Bergen

KODE i Bergen er i gang med et nytt prosjekt med fokus på samtidsmusikken: Gjennom de neste årene vil KODE...

Rebecka Ahvenniemi disputerte for doktorgrad

Når kunsten identifiserer seg med samfunnet. Eller: Komposisjon som dvelende refleksjon

NY FORSKNING: Hvordan kan kunsten identifisere seg med samfunnet? Hva skjer med vestlige hegemoniske tenkemåter i møte med en flerkulturell...

Rebecka Ahvenniemi

Rebecka Ahvenniemi: Et musikkfilosofisk essay om fremmedgjøring – del 2

Dette er andre og siste del av Rebecka Ahvenniemis essay i krysningspunktet mellom musikk, filosofi og kritiske betraktninger av samfunnet....

Rebecka Ahvenniemi

Rebecka Ahvenniemi: Et musikkfilosofisk essay om fremmedgjøring – del 1

Rebecka Ahvenniemi står for en av Ballades langlesingssaker denne sommeren. Essayet er i krysningspunktet mellom musikk, filosofi og kritiske betraktninger...

Rebecka Ahvenniemi i New York. 20. februar ble det nye verket hennes, «An Anarchist’s Love Letter to a Conservative», uroppført av International Contemporary Ensemble i verdensbyen

Rebecka Ahvenniemi: – Jeg har brukt vanvittige mengder tid på dette

Komponistens seneste verk ble urfremført av International Contemporary Ensemble i New York denne måneden.

Flere saker

ARY

ARYs engler

Sangdikter, produsent og artist ARY ga sist uke ut det etterlengtede debutalbumet “For Evig” på eget plateselskap. Oppbyggingen til dette...

Moddi og Nordnorsk jazzensemble under Bodø Jazz Open 4 feb

– Bodø Jazz Open har levert den beste jazzfestivalen siden starten i 2011

Festivallederne Erik og Roger Johansen er lykkelige og lettede over å ha gjennomført en strålende jazzfestival. Musikkjournalist Tor Hammerø rapporterer...

Charlotte Meering

Dansens forslag

Carte Blanches forestilling kan sparke i gang interessante diskusjoner, ikke minst om man hvordan man kan eller bør fortolke Munch,...