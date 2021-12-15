Rebecka Ahvenniemi ny huskomponist i Bergen

Komponist og filosof Rebecka Sofia Ahvenniemi blir huskomponist i KODEs flerårige satsning på komposisjon. Hun tar over etter Wolfgang Plagge, som var den første komponisten i prosjektet.

– Jeg gleder meg veldig til å være KODEs huskomponist! Det å levendegjøre komponisthjemmene på en slik måte er et veldig bra og viktig initiativ, sier Ahvenniemi.

Huskomponist-prosjektet har et mål om å formidle til publikum hvordan musikken skapes, og å ta med publikum både fysisk og digitalt på musikkens reise fra start til urfremføring. – Dette blir et flerårig prosjekt knyttet til komposisjon. Ideen er å la folk få bli med bak kulissene, for å se hvordan musikken faktisk blir laget, fortalte direktør for komponisthjemmene, Christian Grøvlen til Ballade da prosjektet startet opp i mars 2021.

– Hver kunstner er forskjellig, og jeg ser frem til å se hvordan Rebecka vil forme rollen som huskomponist, sier Grøvlen om den neste etappen. – Rebecka er en fantastisk komponist med en spennende og personlig stemme. I tillegg er hun en markant musikktenker som vil bringe mange interessante og viktige temaer på banen i året som kommer. Vi gleder oss stort til å ha henne som huskomponist her hos oss. Hvordan den neste versjonen av skal løses er opp til huskomponisten selv, sier Grøvlen.

Rebecka Sofia Ahvenniemi (f. 1982) er bosatt i Bergen. Hun har en mastergrad i komposisjon fra Griegakademiet, og tok nylig doktorgrad i filosofi ved Universitetet i Helsinki.