Ballade video: Voggesang for jorda

Nye og aktuelle videoer med Karl Seglem, Jona, Claudia Scott, Casino Steel og Paul-Ronney Angel, Oslo Ess, Ole Kirkeng, Team Me, FLTY BRGR GRL, Ultraflex og Line Dybedal. Samt to ganger John Derek Bishop.

Velkommen til utgave 198 av Ballade video. Vi har denne gangen med 12 videoer, hvorav tre premierer. Her finner du både jazz, visesang, rock, country, ambient, indie og elektronika – kort sagt et lite tverrsnitt av mye av det som rører seg i norsk musikk om dagen.

Vi tillater oss å sette et særlig kryss i taket ved bidraget til Karl Seglem, som ser ut til å ha et svært spennende dobbelt-album på gang, Det er inspirert av både klimaspørsmål, fordeling av goder og norrøn mytologi.

Kort sagt: God fornøyelse!

KARL SEGLEM: Jorda har eit hjarte (daudi baldrs)

– Videoen «Jorda har eit hjarte (daudi baldrs)» er henta frå opningsdelen av mitt kommande album, Mytevegar. Videoen er ved Sigurd Ytre-Arne, med lydmiks av Alf Magne Hillestad.

Sammen med produsent Alf Magne Hillestad har Seglem i rundt fem år utviklet musikken frem mot lanseringen av Mytevegar, som har fått den engelske undertittelen myth.path.hope. Det nye verket ble urfremført på Oslo Jazzfestival og Snekkarlemmen Kulturlåve i august 2023.

Mytevegar er en dobbel LP, der hver side består av rundt 20 minutter musikk. Platene er på 180 grams vinyl med utbrettomslag, og blir trykket i eksklusive 300 eksemplarer.

– Mytevegar er skapt først og fremst i kjærleik til naturen, i kjærleik til musikken, poesien, det å vera så privilegert at ein kan skapa, og i kjærleik til musikkelskarar som lyttar, og framsnakkar fysisk format. Det doble LP-formatet er unikt i å kunne formidle eit lengre musikalsk forløp med heilskapleg form. I Mytevegar er kvar LP-side vevd saman.

Musikken på Mytevegar er ei vidareføring av Seglem-titler som Som spor, Nunatak, Tolgabukk og Verdsarv. Den røde tråden i hans musikalsk-poetiske billedvev omtaler han som «en paradoksal djup redsle, djup ro» – for klimaet, miljøet, for naturtap, for tilstanden til vår felles klode og for menneskenes fremferd i antropocen.

Som inspirasjon tar Seglem utgangspunkt i myten om Balders død, og inkorporerer egne dikt fra hans siste diktsamling som nettopp het Djup redsle. Djup ro, samt norrøn tekst. Han smetter bukkehorn inn i elektronikk, og har også ambisjoner om å skape «ei ny musikalsk totaloppleving» på konsertene.

– Dette er starten på den mytevegen.

JONA: Remember Me

– Da Jona tok opp gitaren og spilte «Remember Me», begynte Sunniva Lyle Sturzrehm i MTG Music å grine.

Slik lyder ingressen i en fersk artikkel i Demokraten. Den handler om 20 år gamle Jona, eller Laura Johanne Wernersen, som hun egentlig heter. Hun er fra Cicignon i Fredrikstad, og plukket frem gitaren under en sommerfest på Hvaler i 2021.

– Jeg husker jeg hadde jobbet og var litt sliten, så jeg vurderte å ikke dra. Men jeg var fortsatt såpass ung at fest var en topp prioritet, forteller Jona til avisen.

– Så sier Sunniva at hun skal begynne å jobbe i et plateselskap etter sommeren. Og at det første hun skal gjøre, er å introdusere meg.

Og det var akkurat det som skjedde. Sunniva Lyle Sturzrehm har dessuten regissert og klippet videoen til «Remember Me», som er filmet av Helle Strand og Christoffer Holenbakken. I forskjellige roller ser vi også Laura Johanna Wernersen, Jenny Hals Hiort og Ella Frestad Lukkassen.

– Planene fremover er å slippe en låt til i høst, og forhåpentligvis en i februar. Jeg har det veldig fint på MTG, for de er veldig flinke på det de gjør, men det blir heller ikke for mye press. Samtidig er det greit å ha litt driv i det, når jeg først begynner å gi ut ting.

Ballade video ønsker lykke til videre.

CLAUDIA SCOTT: You & Me & Billie

I slutten av august kom Claudia Scotts nye single ut på alle digitale plattformer. Nå har «You & Me & Billie» også fått en egen video, laget av Erik Fuglseth.

Hun ble nylig intervjuet av Olav Nilsen i spalten Platepraten for Sølvberget i Stavanger. Da ble hun blant annet spurt om sine favorittalbum og favorittlåter.

– Selv en topp 10-liste over album er vanskelig å nevne, men GP/Grievous Angel med Gram Parsons (egentlig er det to album), Let It Bleed med The Rolling Stones og Songs In The Key of Life med Stevie Wonder. «Gimme Shelter» med Stones, «Lola» med Kinks og «Stardust» med Hoagy Carmichael er noen favorittlåter.

– Det var alltid musikk hjemme hos oss, så musikk var en naturlig del av hverdagen. Men jeg husker å ha hørt indisk musikk, Dylan, Joan Baez og Joni Mitchell hjemme hos mine eldre kusiner. De spilte litt annen musikk enn mine foreldre.

Musikalsk har Claudia Scott for øvrig hatt et langt og godt partnerskap med Casino Steel. De dannet i 1983 trioen Claudia/Big Hand/Casino sammen med Ottar «Big Hand» Johansen, og var også med i den mer internasjonale kvartetten CCCP. I 1988 ga de ut duo-platen Scott & Steel.

– Casino Steel kan mye om musikk og musikkbransjen, og har vært borti det meste. Han er også en jordnær og klok person, og jeg kan stole på det han sier.

PAUL-RONNEY ANGEL & CASINO STEEL: Thank God This Bar Is Closing

Nå er Casino Steel her med en ny duettpartner. Det er Paul-Ronney Angel, som kaller seg «en ekte Gypsy Rock’N’Roll-trubadur» med røtter fra Herøy i Nord-Norge. Han var bosatt i London fra 1992, men flyttet i 2022 tilbake til Oslo.

Paul-Ronney har siden 2003 frontet London-baserte The Urban Voodoo Machine. Han har stått på scenen, eller spilt i studio, med storheter som Wayne Kramer (MC5), Suzi Quatro, Shakin’ Stevens, Glen Matlock (Sex Pistols), Wilko Johnson (Dr. Feelgood), The Pretty Things og Linda Gail Lewis. I tillegg til hjemlige artister som Casino Steel, Valentourettes, Tim Scott McConnell aka Ledfoot, Los Plantronics og Backstreet Girls.

Casino Steel ble født som Stein Groven i Trondheim i 1952. 18 år gammel flyttet han til London og livnærte seg blant annet med å skrive ukentlige musikkartikler i Adresseavisen. I 1972 dannet han sammen med vokalisten Andrew Matheson bandet The Hollywood Brats. Steel ble også med i det legendariske punkbandet London SS, og startet The Boys med Matt Dangerfield og Honest John Plain.

Han spilte keyboards i The Ramones på deres Englandsturné i 1980. I mars samme år innledet han et samarbeid med sin gode venn Gary Holton. Holton & Steel ble kjapt et av de største musikk-navnene her hjemme. I 1991 startet Steel Revolution Records, der han ga ut 1st Revolution Orchestra. Han ga også ut soloalbum i 1990, 1992 og 2005.

Han har vært nominert til Rockheim Hall Of Fame tre ganger, og ble endelig innlemmet i 2021. «Thank God This Bar Is Closing» er skrevet av Paul-Ronney Angel og Casino Steel, mens Gunnar Knutsen fra Tumblewine Films filmet videoen på Caven i Oslo.

OSLO ESS: Vårt andre hjem

Premiere!

Rockerne i Oslo Ess har solgt til platina, blitt nominert til Spellemann flere ganger, og spilt et stort antall konserter og turneer. I dag slipper de sitt nye og syvende studioalbum – som bare heter Oslo Ess.

– Skiva er selvtitulert fordi den representerer oss akkurat nå på en så jævlig bra måte. Den er akkurat der vi ønsker å være. Her får du litt av Oslo Ess fra fortiden og litt av Oslo Ess i framtiden. Dessuten er vi er hjemme igjen på Indie Recordings, som har hatt trua på oss helt fra starten. Sammen skal vi skrive ny norsk rockehistorie!

Oslo Ess album-debuterte med Uleste bøker og utgåtte sko i 2011, og ga sist ut Pønk, rock og harde kår i 2021. I forkant av det nye albumet har de sluppet de digitale singlene «Ikke la dem dra deg ned» og «En dans på nevroser». Bandets sjette medlem, Anders Nordengen, som produserte det forrige albumet, har bygget studio i bandets øvingslokale. Det har gjort at Oslo Ess kunne ta seg bedre tid enn før med innspillingen.

– Videoen til «Vårt andre hjem» er et DIY-ish prosjekt med opptak fra livet på veien i sommer. Den er klippet av Jonas Kriise, Kyrre Merg, Tommas Tingbjør og oss selv. Ikke noe live-klipp eller noe fancy greier, men videoer fra selve reisingen, sier Åsmund Lande, gitarist, vokalist og låtskriver i Oslo Ess.

– Låta handler jo om timene vi tilbringer sammen i bandbilen. Et sted hvor vennskap pleies, preget av hvileløs spenning blandet med tidvis endeløs kjedsomhet. Med god tid til både de gode, morsomme – og ikke minst de totalt meningsløse samtalene.

OLE KIRKENG: Stupid Questions

Oh my stupid mind / Stupid heart / When we get together we always start / Making the wrong kind of reflections …

Ole Kirkeng er endelig ute med sitt debutalbum. På Still Not Lost får vi ifølge utgiver Die With Your Boots On Records høre en låtskriver og artist «som eksploderer ut av startblokkene». Sangeren og låtskriveren kom i 2021 med EP-en «Rocking Chair», som landet ham en Spellemannpris på første forsøk.

Still Not Lost er spilt inn og produsert sammen med Geir Sundstøl, som også er svært sentral på det nye albumet til Stein Torleif Bjella – for øvrig en av favorittene til Kirkeng. Her medvirker også solide musikere som Erland Dahlen, Nicolai Hængsle, David Wallumrød, Tor Egil Kreken og Thomas Gallatin.

29 år gamle Kirkeng beskrives selv som en låtskriver meislet ut fra den gamle skolen, og har tidligere blitt sammenlignet med Nick Lowe, Randy Newman, Jackson Browne og Father John Misty.

Still Not Lost kom ut 8. september, og flyter fritt mellom americana, folk og indie. Videoen til tittelkuttet er regissert, filmet og klippet av Magnus Jovik, med kreative innspill av Kirkeng – og Joanne Sørheim som assistent.

TEAM ME: Return To The Riverside (live)

Team Me hadde utgangspunkt i Elverum, og vant Spellemannprisen 2011 i klassen Popgruppe for debutalbumet To The Treetops! Det skal også ha blitt det bestselgende indie-albumet i Japan på denne tiden, og førte til spillejobber på store festivaler verden over.

Team Me fulgte opp med Blind As The Night i 2014, men bestemte seg for å ta en pause alt året etter. I 2019 samlet låtskriveren, sangeren og gitaristen Marius Drogsås Hagen bandet igjen. I fjor ga de ut tredjealbumet Something In The Making på Propeller Records.

Nå er et nytt album alt på plass. Det heter Return To The Riverside, og handler blant annet om Marius Drogsås Hansens oppvekst i Elverum. Team Me består ellers av Simen Schikulski, Simen Sandbæk Skari, Julie Ofelia Ossum Østrem, Elida Inman, Uno Møller Christiansen og Bjarne Alexander Ryen Berg.

Vi presenterer her en live-versjon av tittelkuttet, med regi og visuelle elementer av Anna Leijonhielm. Simen Sandbæk Skari, Anna Leijonhielm og Ida Westvang har filmet, mens Jon Østby Langholen gjorde lydopptak.

FLTY BRGR GRL: Go Away

Premiere!

FLTY BRGR GRL er en garasjepop-duo som i dag slipper sitt andre album, Happily Ever Never. Med utgivelsen legger de også ut på en Norgesturné.

Historien bak FLTY BRGR GRL begynte med Beatrix’ kjærlighetssorg. Hun reiste helt alene til Los Angeles for å finne seg selv. På sin siste dag dro hun til In-N-Out burgershop for å teste ut deres Animal Style-burger. Mens hun stirret på den saftige, feite og sølete burgeren, følte hun seg som en «filthy burger girl» og visste at hun måtte kanalisere følelsene sine inn i musikken.

Beatrix spurte om Sarah ville bli med. Duoens debutalbum, Love You Forever fra 2021, fikk anerkjennelse fra flere musikkmagasiner og blogger internasjonalt. Sangene deres fant til og med veien til populære amerikanske TV-serier som Single Drunk Female og Netflix-filmen Royalteen: Prinsesse Margrethe.

– Vi liker hvor hardt man craver kjærligheten, til tross for hvor flyktig den er. På et vis er hovedkarakteren i dette albumet tøffere enn i vårt forrige album, men hun er også en trist jente.

Albumet slippes med en DIY-musikkvideo til låten «Go Away». Den beskriver de som en sår sang «om å gi slipp på noen som ikke er bra for en».

ULTRAFLEX: Digg, digg, deilig

Ultraflex består av norske Kari Jahnsen, aka Farao, og islandske Katrín Helga Andrésdottir, aka Special-K. De er artister og produsenter, og sies å mikse disko, italo og 80-talls funk med new-age, jazz og melodiske impulser til «en selvsikker, konseptuell og kitschy pakke».

Debutalbumet Visions of Ultraflex (2020) mottok flere utmerkelser og priser, blant annet Icelandic Music Awards for Beste elektroniske album. På det nye albumet Infinite Wellness serverer de åtte spor, der man rundt neste sving kan vente alt fra «kåte saksofonsoloer, melodramatiske spanske gitarsoloer, tekster som snakkesynges, og power-ballader som henter like mye fra disco som fra 70-talls italiensk filmmusikk».

Videoen til «Digg, digg, deilig» ble filmet av Sigurlaug Gísladóttir på Innipúkinn Festival 2023. Ekstra materiale er ved Þorbjörn Kolbrúnarson, mens Ultraflex selv har klippet filmen. Den inkluderer opptredener med Selma Reynisdóttir og Ólafur Daði som fairy dancers – og Jae Tyler som Spanish guitar legend.

«Digg, digg, deilig» er skrevet, innspilt og produsert av Ultraflex i Street Pulse Studios, med miksing og co-produksjon av Ådne Meisfjord. Den 6. oktober spiller duoen på Blå i Oslo, med en konsert som presenteres av FKP Scorpio Norge. Les gjerne dette intervjuet om produsentrollen her i Ballade.

LINE DYBEDAL: Voggesong

Premiere!

«Voggesong» er en hyllest til bygda og livet ved havet, sunget på lokal dialekt. Selv sier artist Line Dybedal dette:

– «Voggesong» er ei voggevise frå alle sjømenn og sjøkvinner til dei der heime. Bakgrunnen for denne låta er at eg sjølv har ein far som har reist på sjøen, og no to brødre som reiser i frå si kystkvinne og dei små borna sine, og er utilgjengelege og borte store delar av året.

– Forholda er heldigvis blitt betre med tanke på korleis det var før i tida – både kommunikasjon, lengd på reisene, samt sikkerheita. For litt sidan song eg i ei gravferd der avdøde, ei dame, hadde mista mannen sin og tre brør i eit skipsforlis, noko som sjølvsagt gjorde inntrykk på meg. Dette var berre ei av veldig mange liknande historier her ved kysten.

Videoen til «Voggesong» viser en familie, der faren er sjømann. Datteren og moren i familien er sjøkvinner som må være igjen hjemme.

– I denne videoen har eg ønska å ha fokus på kystkvinnene. Ofte er det menna (som regel menn) som får cred, er tøffe, barske og gjer det som er nødvendig for familien sin. Jobben kvinnene gjer, og har gjort i historisk samanheng, er like viktig. Elles hadde det vel ikkje gått rundt for desse familiane, tenkjer eg.

Line Dybedal står selv for manus, og har vært kreativ produsent. Fotograf og produsent er Øystein Torheim, mens Trygve Johan Solheim står for klipp. Regi er ved Aina Elisabeth Skogseid. Videoen er spilt inn i hjemtraktene til Dybedal, på Selje og Måløy.

– Eg er stolt av å vise fram kor nydeleg det er her. I tillegg er eg veldig fornøgd med å ha funne tak i dyktige og lokale folk til å jobbe med videoen, samt fine frivillige vener og familie som sporty tok oppdraget med å vere framfor kamera.

JOHN DEREK BISHOP: Azure

Premiere!

– «Azure» kombinerer feltopptak med meditative elektriske pianosløyfer som beveger seg sakte fremover. Det er en romslig sang med en abstrakt pulserende rytme og samplinger. Midtveis i sangen introduseres samplede stemmer som gir den en tettere følelsesmessig følelse.

Bishop har spilt alle instrumentene selv og manipulert dem via forskjellige samplere og effekter. «Azure» er mikset av Steven Grant Bishop og mastret av Taylor Deupree. Omslaget har John Derek Bishop selv stått for.

John Derek Bishop, aka Tortusa, er en norsk ambient-produsent som har gitt ut musikk med Arve Henriksen, Eivind Aarset, Jan Bang og Erlend Dahlen – for å nevne noen. Han ble nominert til Spellemannprisen i 2016 for sitt soloalbum I Know This Place – The Eivind Aarset Collages. Han har laget musikk til en rekke oppsetninger innen dans og scenekunst, og ble tatt opp som medlem av Norsk Komponistforening i 2017.

Videoen til «Azure» er regissert, klippet og filmet av Alexander Gudmestad. Han har også stått bak videoen til «Teal», som ble sluppet i slutten av august. Dette er vakkert og stemningsfullt. Det nye albumet har tittelen Flow, og er ute på Jazzland Recordings.



JOHN DEREK BISHOP: Teal

