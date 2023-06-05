Kroa i Bø er Årets helårsarrangør 2022

Konsertarenaen, kulturbæreren og et av landets eldste studenthus fikk den gjeve prisen denne helgen.

Konsertscenen og studenthuset Kroa i Bø er tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bø. Studenthuset drives som en stiftelse, og er basert på frivillighet.

Kroa er et av Norges eldste studenthus og blant Telemarks største konsertscener, og har siden oppstarten i en trailergarasje i 1971 satt sitt avtrykk på musikk-Norge og vært en viktig læringsarena for studenter som senere finner veien inn i kultur- og musikkbransjen. Kroa er en viktig del av den regionale kultursjela til Telemark, samt en sentral aktør på regionalt og nasjonalt nivå, melder prisarrangør Norske Kulturarrangører (NKA).

– 2022 var et spesielt og utfordrende år for kulturlivet og arrangørfeltet. Derfor er det nå ekstra stas å få lov til å fremheve noen av de dyktige arrangørene i NKAs medlemsmasse. Kroa i Bø har over lang tid etablert seg som en viktig og seriøs arrangør med et variert musikkprogram, driftet på frivillighet. Utmerkelsen er vel fortjent, sier daglig leder Siri Haugan Holden om Årets arrangør 2022.

Årets helårsarrangør skal ha utmerket seg gjennom hele året, når det gjelder program og profil så vel som i fremming av nye talenter og innsats som er positiv for lokalmiljøet. «Kroa i Bø har vist seg som en solid arrangør med et bredt og mangfoldig program for både studenter og lokalmiljøet. Gjennom dedikert arbeid har de skapt et pulserende og inkluderende samlingspunkt for studenter og lokalbefolkningen,» vektla juryen.

Fagjuryen gjorde nomineringene, men det er kollegiet – arrangørfeltet selv – som stemte frem Kroa i Bø som Årets helårsarrangør 2022.