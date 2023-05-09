De konkurrerer om titler som landets beste arrangører

Publikum kan stemme fram sin favoritt i én kategori. Her er arrangørene som får flest nikk fra sine kollegaer etter berg-og-dalbaneåret 2022.

Interesseorganisasjonen for arrangører skal kåre Årets festival, Årets helårsarrangør, Årets nykommer, Årets øyeblikk og Årets inspirasjon. De nominerte er plassert ut over store deler av landet:

– De nominerte spenner seg fra Kautokeino i nord til Kristiansand i sør. Vi har sett stuekonserter, svømmehallarenaer, idylliske fjellsidefestivaler og kulturarrangementer på asylmottak. Arrangør-Norge har virkelig lagt bak seg et år med hardt arbeid. De har tilpasset seg og skapt magi med en stor dose kreativitet, sier daglig leder i Norske Kulturarrangører (NKA), Siri Haugan Holden.

årets inspirasjon er Oslo World med deres prosjekt VårtNabolag. En minifestival som arrangeres på asylmottak, hvor hensikten er å bygge bro mellom nabolaget og nyankomne til Norge. Tons of Rock med Tons of Love. På festivaldagen 25. juni 2022 våknet Oslo opp til nattens grusomme hendelser i Oslo sentrum. – Tons of Rock sin holdningskampanje Tons of Love/safefestivals ble ikke bare aktualisert, men den ble selve drivkraften hos både publikum og arrangør, heter det i begrunnelsen. Parkteatret Scenes Yngling, som er Parkteatrets konsertserie med fri aldersgrense. Formålet er at barn og unge skal få muligheten til å oppleve aktuell musikk innen ulike sjangre, og prosjektet fyller nå ti år. Márkomeannu med deres markering av Skeivt kulturår, som var gjennomgående tema på festivalen, der de blant annet hadde en lávvu som «safe space» for skeive under festivalen. Dirty Old Town AS med deres bærekraftsarbeid, mål og ambisjoner. Innen utgangen av 2023 ønsker de å ha Norges mest bærekraftige festival.

NKA kaller 2022 for arrangørbransjens «de glade maidager». Samtidig lå det et alvor over aktørene. Året ble vinn- eller forsvinn for en hel næring, skriver de – og at bransjen nå selv har talt og nominert fjorårets ledestjerner:

Årets helårsarrangør, nominerte: Kroa i Bø – Parkteatret scene – Rockeklubben i Porsgrunn – Tyven – Hulen

Årets festival, nominerte: Mablis – Oslo World – Vinjerock – Øyafestivalen – Sámi beassášmárkanat / Samisk påskefestival

Årets nykommer: Svømmehallen Scene – Bergtattfestivalen – MYLDR – Festivalen STUA – Lyden av Ulvik

Årets øyeblikk, nominerte: Bergtatt – Rockeklubben i Porsgrunn – Tons of Rock – Sámi beassášmárkanat / Samisk påskefestival –

Pstereo.

Norske Kulturarrangører (NKA) skriver i pressemeldinga at de siden 2001 har delt ut disse kollegapriser til de beste i arrangør-Norge og i år deles det ut følgende priser for innsats i 2022: Årets festival, Årets helårsarrangør, Årets nykommer, Årets øyeblikk og Årets inspirasjon.

Nytt av året er altså prisen «Årets inspirasjon». Prisen skal gå til et prosjekt, tiltak, eller konsept som har utmerket seg i 2022, og som ikke minst kan være til inspirasjon for andre arrangører.

– Her var det mange gode prosjekter som var inspirerende. Hvordan arrangør-Norge omfavner publikum, er inkluderende og jobber med bærekraftige prosjekter, har vært inspirerende å lese. Og hvordan skyting kan bli møtt med så mye kjærlighet, er sterkt. Vi er glade for at det ikke er vi som skal kåre en vinner her, sier fagjuryen.

Fagjuryen består av Janne Monsen Tveit (musikkprodusent, NRK P3), Roza Aghili Taslimi (prosjektkoordinator og endringsagent, Music Norway), Paal Ritter Schjerven (produsent for Alarmprisen, kunstnerisk leder på Popsenteret, TV-produsent og regissør for blant annet NRK-scenen og Spellemann), Anna Hareid (direktør, Norsk Industriarbeidermuseum).