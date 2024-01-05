Prisen skal gå til tre av de 20 nominerte komponistene, som alle arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Norsk Komponistforening har delt ut den tradisjonsrike prisen Årets verk siden 1965, en pris som siden 2021 går til tre likeverdige vinnere. Prisene gis til verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, av komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Det kom inn rundt 90 forslag i 2023, og ut fra denne listen har Komponistforeningens musikkfaglige utvalg (MU) nominert 20 verk urfremført i perioden 2020–2022.

Årets internasjonale jury består av utøver Eira Bjørnstad Foss (NO), kritiker Hilde Halvorsrød (NO), komponisten Antti Auvinen (FI) og lederen i musikkfaglig utvalg, komponist Bjørn Morten Christophersen (NO).

Hver prismottaker får et stipend på 50 000 kroner. Tidspunkt for offentliggjøring av vinnerne av Årets verk 2023 er foreløpig ikke satt.

Dette er de 20 nominerte til Årets verk 2023. Lenkene leder til omtaler av de nominerte verkene og kandidatene på Komponistforeningens hjemmesider: