Komponist Cecilie Ores "H2O-trilogien" er et av de nominerte til Årets verk 2023. (Foto: Ingeborg Norshus)

20 nominerte til Årets verk 2023

05.01.2024
- Red.

Prisen skal gå til tre av de 20 nominerte komponistene, som alle arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Norsk Komponistforening har delt ut den tradisjonsrike prisen Årets verk siden 1965, en pris som siden 2021 går til tre likeverdige vinnere. Prisene gis til verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, av komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Det kom inn rundt 90 forslag i 2023, og ut fra denne listen har Komponistforeningens musikkfaglige utvalg (MU) nominert 20 verk urfremført i perioden 2020–2022.

Årets internasjonale jury består av utøver Eira Bjørnstad Foss (NO), kritiker Hilde Halvorsrød (NO), komponisten Antti Auvinen (FI) og lederen i musikkfaglig utvalg, komponist Bjørn Morten Christophersen (NO).

Hver prismottaker får et stipend på 50 000 kroner. Tidspunkt for offentliggjøring av vinnerne av Årets verk 2023 er foreløpig ikke satt.

Dette er de 20 nominerte til Årets verk 2023. Lenkene leder til omtaler av de nominerte verkene og kandidatene på Komponistforeningens hjemmesider:

  1. «Stabat Mater» av Tyler Futrell
  2. «Scholium Secundum» av Dániel Péter Biró
  3. «Gjenstand for samtale» av Agnes Ida Pettersen
  4. «WATERS – Sylva Sylvarum» av Martin Ødegaard
  5. «Tonen som ble til fugl» av Glenn Erik Haugland
  6. «Elektrisk regn Krems» av Asbjørn Blokkum Flø
  7. «No Title (No Filter) I-IIA» av Evelin Felix Lindberg
  8. «Organotopia» av Nils Henrik Asheim
  9. «Solosooadee» av Rune Rebne
  10. «H2O-trilogien» av Cecilie Ore
  11. «Corazones en el viento» av Per Arne Glorvigen
  12. «Context» av Lasse Marhaug
  13. «Fleurs» av Jan Erik Mikalsen
  14. «Together» av Henrik Hellstenius
  15. «Etterklang» av Dagfinn Koch
  16. «Strains from hither and yonder» av Lasse Thoresen
  17. «Two Sides of the River» av Tine Surel Lange
  18. «Swiveling in a Flexible Unison» av Anders Torgunrud Røshol
  19. «Out of Step» av Mark Adderley
  20. «Three Pieces for Flute and Orchestra» av Marius Neset

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne  er medlemmer i Foreningen Ballade.

