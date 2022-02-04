Når dugnadsbanken går tom

KORONAKRØNIKENE: Denne uka ble det klart at rock- og metalfestivalen Norway Rock Festival i Kvinesdal legger ned. – Det var i grunnen bare et spørsmål om når dugnadsbanken ville gå tom, sier festivalens Kjell Arne «Kelly» Aamodt.

Rock- og metalfestivalen Norway Rock Festival har vært arrangert i Kvinesdal i juli hvert år siden 2006. Bortsett fra de to pandemisomrene, da restriksjoner, pålegg og tiltak gjorde at festivalen som så mange andre måtte først utsette, så avlyse.

Denne uka la styret ut en melding på festivalens hjemmeside om at det ikke blir flere festivalopplevelser med Norway Rock Festival:

Styret i Norway Rock Live har kommer frem til at 3-dagers festivalkonseptet dessverre må legges ned, organisasjonen NRL består med det formål å kunne arrangere større dagskonserter. Usikkerheten korona har ført med seg gjør det for uforutsigbart å sette opp en festival i sommer.

Vi har under normale omstendigheter minst et års planleggingsfase der det blir lagt ned et stort antall dugnadstimer, dette har også vært tilfelle i koronaperioden uten at vi har kunnet gjennomført festival.

Vi har en festivalmodell som ved hjelp av støtteordninger knyttet til pandemien, kunne vært gjennomført økonomisk forsvarlig.

Derimot har dugnadsbanken blitt redusert til et punkt som gjør at festivalen ikke kan bestå.

Vi vil først og fremst få takke publikum som har vært fantastiske helt siden oppstarten i 2006, videre vil vi takke nøkkelpersoner, samarbeidspartnere, ildsjeler og frivillige.

Satser på å se dere alle på en konsert en gang i fremtiden.

We salute you! 🤘

Hilsen styret i Norway Rock Live,

Anita, Kelly, Rudi og Pål

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Ballade tok en prat med Kjell Arne «Kelly» Aamodt fra styret i Norway Rock Live, som er organisasjonen bak Norway Rock Festival, om bakgrunnen for nedleggelsen – akkurat når landet og verden er i ferd med å åpne helt opp igjen etter to års pandemi.

– Hva legger dere i at «3-dagers festivalkonseptet dessverre må legges ned»? Vil dere vurdere å arrangere festival med færre dager, eventuelt kun én dag?

– Vi legger ned tredagers festival, men beholder firmaet med det formål å kunne arrangere dagskonserter når det eventuelt måtte passe og det rette bandet melder sin interesse. Vi låser oss hverken til dato eller sted. Alt er flytende.

Det er jo et lite under at man ikke møtte veggen underveis her.

– Slik jeg forstår det fra meldingen dere har lagt ut har dere økonomi til å gjennomføre årets festival, men mangler frivillige («dugnadsbanken»). Kan dere utdype grunnen til at dugnadsbanken er redusert så kraftig? Hvorfor, tror dere, kommer ikke de som tidligere har vært i dugnadsbanken tilbake nå når vi åpner opp igjen?

– Ja, vi mangler viktige ildsjeler for at det skulle vært mulig å arrangere tredagers festival. Jeg tror rett og slett at folk har fått litt øynene opp i denne toårsperioden uten festival… Meg selv inkludert. Jeg skjønner ikke hvordan jeg kunne få tid til å booke alle artistene til festivalen samt være hotell- og transportansvarlig når man i tillegg har fast jobb, tre barn og samboer, og er på veien som gitarist i tre band. Det er jo et lite under at man ikke møtte veggen underveis her.

– Vi er flere ildsjeler som har vært med siden oppstarten i 2006. Det var i grunnen bare et spørsmål om når dugnadsbanken ville gå tom. Vi sitter igjen med mange gode minner, og har vel opplevd alt en festival kan oppleve på godt og vondt.

– Tror dere dette er et gjengs problem i festival-Norge, at pandemien har ført til sterkt frafall av frivillige?

– Ja, det tror jeg. Man kan ikke skylde på pandemien alene, men med alle disse restriksjonene man får tredd ned over hodet får man tid til å tenke seg om en gang ekstra før man durer på videre med å arrangere festival eller konsert generelt.



– Dere må vel også returnere støttemidler dere har mottatt i pandemien (kompensasjonsstøtte, stimuleringsstøtte, annet?)? Betyr dette at dere må starte «fra scratch» om dere vil starte en rockefestival igjen?

– Den infoen sitter ikke jeg med, dessverre. Men tenker at når refusjon er delt ut så håper vi å sitte igjen med noen kroner til å kjøre en enkeltkonsert engang i fremtiden.

Kjell Arne «Kelly» Aamodt hilser til slutt alle Norway Rock Festivals støttespillere gjennom årene:

– Vi vil takke alle ildsjeler, nøkkelpersonell, frivillige og ikke minst verdens beste publikum. We salute you.