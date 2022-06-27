Erica Leypoldt i FKP Scorpio Norge: travel sommer.

(Foto: FKP Scorpio Norge)

Nyfusjonert og med et stup inn i festivalsommeren

27.06.2022
Siri Narverud Moen

– Publikum har vært enormt tålmodige og rause, mener daglig leder i FKP Scorpio Norge.

To uker før hun arrangerer en ny festival i en metta hovedstad sitter konsertagent og daglig leder Erica Leypoldt på et kaffehjørne bak Stortinget. I det intervjuet begynner, dukker Pernille Torp-Holte opp, mangeårig manager for flere store norske artister. Vi sier hei og hvordan går det og ganske raskt kommer den intense sesongen som nå er i gang opp. Torp-Holthe nevner en større konsert på en av byens største scener, hun er usikker på bemanninga.
– Jeg må vel ut og selge merch sjøl, tror jeg.
– Ja, vi får bare være rause med hverandre framover. Det er tydelig hos flere nå, at vi må bare gi hverandre rom, svarer Leypoldt. Dette er mer enn den hverdagslige «det er så mye å gjøre»-bransjepraten. Eller er det dette som er den nye normalen?
– Teknikere er kanskje vår største utfordring. Kabalene! Vi legger vikar på vikar på vikar. Alle er forsinka på dét.

To uker etter har Leypoldt vært sjef for sin første festival – Loaded på kontraskjæret, med norske og internasjonale artister – som en pangstart på en sommer uten sidestykke i norsk konserthistorie. På tampen av pandemien fusjonerte det norske agentselskapet hun og venner og kollegaer starta for fem år siden, inn i Folkert Koopmanns FKP Scorpio. Dermed har FKP Scorpio majoriteten i nye FKP Scorpio Norge.

Til oslofestivalen Loaded støvsugde Leypoldt og kollegene nettverket sitt for teknikere, den største mangelen i arrangementssommeren 2022. Men de merker også andre etterslep av toogethalvt år nedstengt konsertliv:
– Jeg tror ikke hva man vet helt ennå hva to år med – alt etter periodene – en slags inaktivitet har gjort med oss. Folk har forsvunnet, spesielt i produksjonsteknisk ledd. Men det er også så mye menneskelig – så vi vet liksom ikke hvordan vi funker nå, når vi er på max igjen. Det er nok mye usikkerhet rundt, alle gjør sitt beste, men forutsetningene er så endra, sier hun.

– Det dere driver med, som fag, det er problemløsning, og veldig her og nå, og hvis du ikke har apparatet stående tar alt lenger tid når du skal ha det i gang?
– Nettopp. Og vi har ikke tid, ikke sant. Vi ser at leverandører i alle ledd, infrastruktur, scene, folk i det hele tatt, er mye mer pressa. Så mye skal skje på samme tid. Det blir spennende å se om det er vanntette skott.

Matt Berninger i The National skuer ut over publikum og Rådhusplassen i Oslo på den nystarta festivalen Loaded 9. juni. (Foto: Johannes Andersen)

På en og samme helg samlet de tusenvis publikummere på så forskjellige osloarrangement som Loaded, Punk in Drublic og den mindre festivalen Oslo Americana.
– Publikum har vært enormt tålmodige og rause, mener Leypoldt.
I vår rapporterte både Ballade og større medier om at mange konsertsteder regnet med at en tredel ikke møtte opp, tross kjøpt billett.
– Det er skrevet og sagt mye om publikum i denne overgangsperioden, hva har dere lært nytt om arrangement, standarder, profil, og så videre nå? Siden gjenåpninga?
– Det er todelt. Du har alt som er flytta, de som er solgt og som sånn sett ikke er noe egentlig problem for oss akkurat, men vi tenker fortsatt over det når «okaay, en tredel dukket ikke opp?!» Videre er jeg overraska over hvor mye som går bra. Så er det veldig tungt på visse ting, men ingenting utkrystalliserer seg som helt tydelig, som i hvorfor noe er lett å få solgt og noe går vanskelig.
Resten av sommeren er enkeltartistene de jobber med ute og turnerer landet. På en festival som Sørøyrocken har de flesteparten av bookingene, der alle artistene som skal hjem sørover, skal finne fly med forsvinnende få avganger å velge blant.

Nordic Live representerer nærmere 90 norske band/artister, og ble starta av 2017 av Leypoldt, Kim Nordbæk, Ottar Schanke Eikum og Joël Schwalenstöcker. I 2020 gikk det tyske agenturet FKP Scorpio inn som eiere, og Nordic Live og FKP Scorpio Norge havnet side om side i samme familie. Mot slutten av 2021 fusjonerte de, og FKP Scorpio blir største eier. Tilbake står FKP Scorpio Norge.

Hvordan vil du oppsummere tida fra dere gikk til tyskerne, hvilke erfaringer har dere gjort dere med dette til nå?
– Pandemien overskygger ganske mye i denne perioden. Men vi fikk en kjemperessurs med nettverk og kollegaer i andre land. Vi kan koordinere turneer med andre land. Vi kan tilby internasjonale ting inn i det norske markedet, og kan i det hele tatt tilby mer i våre norske samarbeid, beskriver Leypoldt.

De er sånn sett eksempel på en globaliseringstendens som har kommet sterkere inn over landegrensa de siste årene, der både norske agenter og arrangørselskap helt eller delvis får internasjonale eiere.

– For oss er det helt riktig partner, som deler vårt verdisyn om hvordan man ønsker å jobbe. Vi vil jobbe på samme måte som før og være de voksne på jobb, og vi vil være ålreite folk. Det er kanskje banalt å si det siste, men det er ingen hemmelighet at det er et konkurransepreget marked.
Hun oppsummerer det med at den norske virksomheten deres er styrka, og den internasjonale virksomheten deres er styrka.
– Vi utfyller hverandre. For eksempel kan vi ha søsterfestivaler i Sverige og Danmark å legge ruter med. Det handler om å hekte seg på der det gir mening.
Leypoldt mener konsollideringa skjer enten aktører her hjemme har ønska å beholde liveselskapene på norske hender eller ikke.
– Det har jo vært en skepsis til utenlandske eiere og utenlandske penger i deler av norsk musikkliv. Tenker dere på det?
– Nei, ikke egentlig. Man ser jo at de internasjonale skaper sine egne festivaler, eller vil eie festivaler selv. Kanskje skepsisen kommer derfra. Det er jo en veldig høy frekvens av festivaler i Norge. Det beste ved de internasjonale aktørene er at det er noen som er villige til å ta risiko, og sikrer sysselsetting. Men om det ødelegger for noe … jeg tror ikke det? Det kommer helt an på arrangementet eller konseptet man snakker om. Uansett synes jeg sysselsettingen er et poeng, at man har noen som kan skape de helt store produksjonene, som hyrer de største crewene og som blir til de store publikumsopplevelsene.
Sesongskillene forsvinner
Ballade.no har snakka med mange i konsertapparatene rundt i landet som ganske unisont sier at bemanningsutfordringene la en spesiell startgrop for festivalsommeren 2022.
– Kompetanseunderskuddet er stort i hele bransjen vår nå. Mange har stått i så ekstreme situasjoner at det kanskje er nå smellen kommer, sa lederen i Norske Kulturarrangører, Tone Østerdal, i mai.
Hvordan blir da høsten etter denne stuntinga?
– Det blir jo veldig spennende å se når effekten av de oppsparte billettene har lagt seg. Jeg tror vi vet mer om publikums kjøpsvaner først når vi ser hvordan neste år blir.
– Vi må henge på, gjøre vårt beste, tørre å satse på ting. Det vi kanskje ser i en viss grad, er at de internasjonale kan selge bedre enn det norske. De norske kan publikummere tenke at «de der kommer tilbake» om – mens Justin Bieber eller Elton John tør du ikke gå glipp av. For mange av de norske er frekvensen så stor og vi veit ikke helt hvordan det slår ut.
– Før hadde vi tydeligere klubbturnerunder, så kom sommeren for dem som gjorde festivaler, så ny høstrunde …  Alt var veldig syklisk før, og du visste når du kunne bruke visse perioder til å komme a jour og legge planer framover. Nå kommer det mer hvorsomhelst nårsomhelst – og artister og vi må tilpasse oss nye formater. Dette har utvikla seg uavhengig av pandemien. Spesielt gjelder det musikk på eventer, sier hun og tenker på eventer der firmapublikum får noe servert som de sjøl ikke oppsøker. En større og mer profesjonell norsk eventbransje er et gode, mener hun.
Leypoldt ser optimistisk på bransjen sin, ikke minst på samarbeidet innad i bransjen etter koronakrisen:
– Vi har mista mye av grunnlaget for å vite hva vi driver med. Men følelsen av at vi er i samme båt, hva denne bransjen er, å jobbe mer sammen og for hva vi representerer. Det har vært et løft! Det fokuset og samarbeidet i bransjen er jeg veldig spent på, avrunder Leypoldt.

Som et tydelig a propos haster ei rød dressjakke i lin forbi utafor kafévinduet. I Akersgata, i retning Stortinget, er tidligere kulturminister Abid Raja underveis til noe.

