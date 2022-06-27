Nyfusjonert og med et stup inn i festivalsommeren

– Publikum har vært enormt tålmodige og rause, mener daglig leder i FKP Scorpio Norge.

To uker før hun arrangerer en ny festival i en metta hovedstad sitter konsertagent og daglig leder Erica Leypoldt på et kaffehjørne bak Stortinget. I det intervjuet begynner, dukker Pernille Torp-Holte opp, mangeårig manager for flere store norske artister. Vi sier hei og hvordan går det og ganske raskt kommer den intense sesongen som nå er i gang opp. Torp-Holthe nevner en større konsert på en av byens største scener, hun er usikker på bemanninga.

– Jeg må vel ut og selge merch sjøl, tror jeg.

– Ja, vi får bare være rause med hverandre framover. Det er tydelig hos flere nå, at vi må bare gi hverandre rom, svarer Leypoldt. Dette er mer enn den hverdagslige «det er så mye å gjøre»-bransjepraten. Eller er det dette som er den nye normalen?

– Teknikere er kanskje vår største utfordring. Kabalene! Vi legger vikar på vikar på vikar. Alle er forsinka på dét.

To uker etter har Leypoldt vært sjef for sin første festival – Loaded på kontraskjæret, med norske og internasjonale artister – som en pangstart på en sommer uten sidestykke i norsk konserthistorie. På tampen av pandemien fusjonerte det norske agentselskapet hun og venner og kollegaer starta for fem år siden, inn i Folkert Koopmanns FKP Scorpio. Dermed har FKP Scorpio majoriteten i nye FKP Scorpio Norge.



Til oslofestivalen Loaded støvsugde Leypoldt og kollegene nettverket sitt for teknikere, den største mangelen i arrangementssommeren 2022. Men de merker også andre etterslep av toogethalvt år nedstengt konsertliv:

– Jeg tror ikke hva man vet helt ennå hva to år med – alt etter periodene – en slags inaktivitet har gjort med oss. Folk har forsvunnet, spesielt i produksjonsteknisk ledd. Men det er også så mye menneskelig – så vi vet liksom ikke hvordan vi funker nå, når vi er på max igjen. Det er nok mye usikkerhet rundt, alle gjør sitt beste, men forutsetningene er så endra, sier hun.

– Det dere driver med, som fag, det er problemløsning, og veldig her og nå, og hvis du ikke har apparatet stående tar alt lenger tid når du skal ha det i gang?

– Nettopp. Og vi har ikke tid, ikke sant. Vi ser at leverandører i alle ledd, infrastruktur, scene, folk i det hele tatt, er mye mer pressa. Så mye skal skje på samme tid. Det blir spennende å se om det er vanntette skott.