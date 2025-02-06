– GJØR MIN EGEN GREIE: Katarina Barruk har gjort stor kunstnerisk suksess med sin særegne vokal og åpne musikklandskap. Sist helg spilte hun på Trondheim Calling, her er hun på Reeperbahn Festival i Hamburg på tampen av 2024.(Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen)

– Originalitet er en styrke. – Lihhku beivviin, læhkoeh biejjine, vuorbbe biejvijn!

06.02.2025
Siri Narverud Moen- Red.

Gratulerer med dagen på 6. februar! Her er noen fortellinger om + oppdatert lyd fra samiske musikere Ballade har skrevet om de siste åra.

Alltid aktuell, men det er særlig sterkt om dagen, er det ikke? Den kraften og veksten som finnes i samtidig, samisk musikk og kultur. For å markere dagen, her er noen aktuelle musikkskapere og -utøvere fra Ballade.no:

Bevarer umesamisk gjennom bruk: Det er ikke lenge siden Ballade.no hadde reportasje med artisten Katarina Barruk, blant annet om hvor hun vil med musikken, og sitt forhold til eget språk: – Bransjefolk på Island er vant til å eksportere musikere som Björk og Sigur Rós, og vet at originalitet er en styrke. Les mer her.

La elva leve: For mange er Ella Marie Hætta Isaksen den de kjenner igjen som av fornyeren, både i politiske markeringer, i populær musikk og i film. Som i filmen om moderne tids store samiske kamp, kampen om Alta-vassdraget. Ellos eatnu – La elva leve tok navn fra nettopp aksjonistene som demonstrerte mot naturødeleggelser og rasering av samiske områder. I 2023 omtalte Ballade.no musikken i filmen og Ella Maries tidligere band, ISÁK på selve nasjonaldagen: Les her

Vi har noe vi vil si, og nå er verden klar til å lytte. Det finnes nasjonale musikkeksportkontor, så hvorfor ikke et eget samisk musikkeksportkontor? Nylig omtalte vi Riddu Riđđu-festivalen og hvordan de er med på å dytte artister som Emil Kárlsen, Katarina Barruk og Niilas internasjonalt – les rapport fra musikkbransjetreff i Tyskland her.

Én nasjon, flere nasjoner: – Når det brister i kunnskapen om samer, vil samtalen om samer basere seg på ukunne og fordommer – og det skader kulturen vår. Så vi må sammen fylle på med kjærlighet og kunnskap om Sápmi. Det sa samisk-karibiske Natalie Carrion da Ballade omtalte Sami Grand Prix i fjor: – Vi må fylle på med kjærlighet og kunnskap om Sápmi.

– Jeg har kjent på det, det sjøsamiske har vært så hardt fornorska. Nevnte Emil Karlsen er en Ballade har skrevet om i flere sammenhenger. Mange har tro på at han kommer til å treffe et større publikum, og er også en artist som kombinerer musikken med skuespill. Ikke minst vil han bli presentert for flere i sin hovedrolle i filmatiseringa av Mikael Niemis kjente Nordkalott-roman «Koke bjørn». Så kanskje byr 2025 på en større milepæl enn så langt i Karlsens kunstnerliv? Til Ballade har han blant annet snakka om fortida og hvordan forholde seg til den: Les om en av Emils milepæler her.

Til slutt, vipp opp denne filmomtalen med dans i det fri og joik knytta til både samtid og nåtid: I 2022 skreiv vi om Kartellets dansefilm som både tematiserer tradisjonell maskulinitet, og samer i og ved siden av gamle fiskersamfunn.
Anki Gerhardsen i Nordlys anmeldte dansen som har levende joik av Emma Elliane Oskal Valkeapää. Anmelderen var begeistret: «Utrolig besnærende og med et tonalt spenn som berører og imponerer». Her er det samisk tradisjonsmusikk i kobling med flere strømninger i nordnorsk kultur – slik den sjølsagt oftest har vært. Les og se filmkunst her.

Gratulerer med dagen!

Katarina Barruk: – Språket gjør at jeg skiller meg ut

I forrige uke spilte hun på Reeperbahn-festivalen og i oktober står WOMEX for tur. Katarina Barruk skynder seg sakte når...

Ella Marie Hætta Isaksen i leiren ved Repparfjord

Med sorg og motivasjon i hjertet: Artister til kamp i Repparfjord

Ella Marie Hætta Isaksen samler musikerkolleger i protestleiren i Repparfjord, mot forurensning og innskrenking av samisk reindrift.

Vinjerock og EnergiMølla kåret til Årets Festival og Årets Helårsarrangør

Prisene ble delt ut under by:Larm fredag kveld.

Mette Møller er ny direktør i Fond for utøvende kunstnere

Fondets styreleder tar over sjefsstolen fra juni.

Bilde fra forestillingen Mia og Trollfabrikken under Barnas Ultimadag

Ultima søker produksjoner til Barnas Ultima-dag 

Har du forslag til eksperimentelle og nyskapende prosjekter tilpasset barn? Send Ultimafestivalen ditt programforslag innen 12. juni.