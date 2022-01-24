Øystein Sunde 75 år og turné med kladdetekster og halvkvedede viser

Gratulerer med 75 år, Øystein Sunde!

Han har spilt og sunget for det norske publikummet i snart to mannsaldre, sangdikteren og melodimakeren bak ikoniske låter som «Det året det var så bratt», «Barkebille boogie» og «Smi mens liket er varmt». Titler og fraser fra tekstene til Øystein Sunde er blitt del av det norske dagligspråket, til generasjoners viten eller ei, som «kjekt å ha», «morn, du!», «du må’kke komme her og komme her».

Ordkunstneren og «hurtig-strenge-spilleren» Øystein Sunde har en lang rekke utgivelser bak seg fra første soloalbum, 1001 Fnatt, ble gitt ut i september 1970, til den hittil siste utgivelsen, Bestefar, fra 2016.

I Klassekampens gratulasjon til ord- og strengekunstneren Sunde skriver musikkjournalist Arvid Skancke-Knutsen at unge Sunde bygde sin egen mandolaika – en blanding av mandolin og balalaika – i sløydtimene på Manglerud skole, at han var Shadows-gitarist som 14-åring, og at en av Sundes første melodier, «Fire melk og Dagbla’ for i går», ble til under en nattevakt i Luftforsvarets kontorer på Kolsås og er et av de 12 sporene på debutplata.

Øystein Sunde har spilt live siden tidlige tenår, og i mange konstellasjoner i tillegg til solo-opptredener. Han har samarbeidet med svært mange kjente og mindre kjente navn fra norsk musikkliv og -historie. I 1988 samarbeidet han med et knippe profesjonelle bluegrass-musikere i Nashville, et samarbeid som ble til den Spellemann-vinnende og historiske plata Kjekt å ha, som også ble til en helaftens forestilling og visebøkene Kjekt å ha og Kjekkere å ha.

Sunde er kjent for flere langvarige samarbeid, blant dem Christiania Fusel & Blaagress (1968-2013), Radioballetten (1983-1997) og ikke minst det mangeårige samspillet med Halvdan Sivertsen, Jan Eggum og Lillebjørn Nilsen i Gitarkameratene, som startet opp i 1988 og som fortsatt er i livet: «En gang gitarkamerat – alltid gitarkamerat!», som det står trykket på hver eneste soloplate enkeltmedlemmene i gruppa har laget etter oppstarten for nesten 35 år siden.

Med en så lang og solid karriere som Øystein Sunde er det naturligvis en lang rekke priser i løypa også; Spellemann-priser, språk- og tekstforfatterpriser, ulike kulturpriser og, en av de gjeveste, Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, som Sunde fikk utdelt under en hyllestkonsert for Vidar Sandbeck 100 år i Oslo Konserthus september 2018.

Øystein Sundes eget jubileumsår blir et ganske travelt år: I mars drar 75-årsjublianten og musikerkollega og pianist Ingrid Bjørnov ut på turné som teller nesten 40 konserter på kulturhus rundt i Norge fram til oktober. De to har gjort fire slike kulturhusturneer tidligere, og nå møtes de igjen til musikalsk kappleik. Programomtalen forteller at duoen hopper uanstrengt mellom arveoppgjør, livet utenfor Ring 3, trefelling, ølbrygging, digitalisering og favorittemaet vann og avløp, og at de «leker med gamle låter, men også tør å presentere ferske kladdetekster og halvkvedede viser».

Det lover godt og gledelig for nok et aktivt år for jubilanten, og vi gratulerer Øystein Sunde hjerteligst med dagen.

