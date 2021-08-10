Jon Larsen solgte Django- og Zappa-gitarene sine: – Dette er ugjenkallelig

Jon Larsen beholder ikke gitarene sine, sjøl om Christer Falck kom inn fra sidelinja og samla inn penger. En legendarisk Gibson-gitar, og en «Django-gitar» har fått nye hjem.

En av Norges beste og mest kjente gitarister annonserte sine to unike gitarer på nettet. Sjokk, vantro – og melankolske kommentarer – fulgte. Jon Larsen har preget norsk musikk i 40 år, som grunnlegger av bandet Hot Club de Norvége, som en arvtaker etter Django Reinhardt, som gitarlyden på Lillebjørn Nilsens Tanta til Beate, og med et akustisk gitarspill som knytter bånd over hele verden. Han er fortsatt en hotclubber, men ga vekk den faste plassen i bandet på konserter i fjor.

– Jeg trakk meg jo tilbake fordi turnélivet begynte å bli for heavy. Overlot plassen til fantastiske Jon Erlien. Så da pandemien kom, hadde jeg begynt å forberede meg på en epilog i livet – om å forske på stjernestøv og reise rundt med foredrag om dét.

Jon Larsen utdyper: hvordan han oppdaga at man kan finne små partikler fra stjerner – mikrometeoritter – han har sågar mottatt pris for sin forskning på det. Og i fjor ga han ut ei påkosta bok om de små rester av stjerner i funn og forskning.

Han var allerede på vei til å være en som ikke bruker gitarene slik han gjorde det før.

En astronomisk skattesmell

– Så jeg var i ferd med å skifte tyngdepunkt. Turnélivet var avslutta, og nå, etter halvannet år uten mulighet for å holde foredrag, kom en økonomisk bøyg jeg bare ikke klarte. Lån, det får jeg ikke, jeg måtte tenke; hva har jeg? Jeg har to nyrer og tre gitarer … en analog miksepult, noen mikrofoner.

– Det er jo bare sånn det er! Jeg har ikke noe å klage over, for jeg har i grunn klart meg greit siden jeg ble næringsdrivende i 1978. Det er helt uproblematisk, og gitarene har fått nye hjem hos gode, yngre musikere som kan få glede av dem. Men det er ugjenkallelig.

– Den type gitar jeg spilte var såpass fysisk krevende, det er ikke noe jeg kan fortsette med som fritidsgitarist. Det krever mange timers trening hver dag. Motivasjonen for det ville vært turnering, beskriver han. Og en «mindre akrobatisk spilling har han ikke legning for».

– Mer enn over 40 år på veien som frilanser kan man ikke ønske seg! Jeg er strålende fornøyd. Jeg planlegger ikke noe comeback, jeg.

Mange meldte at han ikke burde selge, både på hans egen og på Hot Club de Norvège sin facebookside. «Du kommer til å angre …» Og i alle fall ikke til en så lav pris. Så kom Christer Falck på banen, med sin folkefinansiering. Men først, dette med prisen: For Larsen er det et poeng å nettopp selge dem rimelig, for at de skulle havne i de rette hendene.

– Jeg ville at musikere skulle ha dem. Musikere har ikke råd til å kjøpe slike samleklenodier som dette. Det gjelder også miksepulten; i topp stand! Alt havnet hos noen som jeg veit kommer til å bruke dem. Gitarkjøperne skal også ha gitt en klausul til Larsen om at han kan få låne instrumentene tilbake, når det skulle være.

«IKKE KJØP GITARER AV DENNE MANNEN»

I tillegg til Gibson-gitaren som er avbildet over, solgte han en gitar kalt «Django-gitaren», spesialbygget til ham og Hot Club de Norvège av engelske Doug Kyle. Den har en særlig kraftig, fin tone, beskriver Larsen.

Innsamlinga ble satt i gang på bidra.no – der forlegger og musikkaltmuligmann Christer Falck har folkefinansiert flere utgivelser før, blant annet. Uten at Larsen sjøl ba om det. I skrivende stund er det samlet inn over 80 000 kroner. Men kan Larsen ta i mot penger som bidragsyterne ga for å hindre ham fra å selge?

– Nå var summen jeg skyldte sammensatt av både restskatt, forskuddsskatt og et momsoppgjør både framover og bakover. Jeg er også en av dem som er truffet av å ikke ha publikum, på foredragene mine … så det ble en veldig høy sum.

– Kan du ta i mot pengene fra innsamlinga, sjøl om de egentlig skulle hindre gitarene fra å bli solgt?

– Beklageligvis, begge deler måtte til. Hadde planen vært å bruke midlene til fest og forbruk, kunne det vært umoralsk. Men jeg lever asketisk, jobber 12–14 timer i døgnet, og har kommet i en skvis på grunn av pandemien. Støtten fra Falck dekker rundt en tredel av den akutte krisa. Resten får andre vurdere.

Larsen innrømmer at han nok kunne forutsett noe av smellen – men også at den skyldes dårlig timing da en påkosta bokutgivelse om mikrometorittene kom akkurat da publikumsvirksomheten hans ble strupa. Han tror ikke hans egen historie er veldig særegen, som nyetablert personlig næringsdrivende i koronaen.

– Den gode nyheten er at jeg har begge nyrene i behold! Hehe. Jeg må bare spøke … jeg kan ikke sette meg ned og grine. Og så har vi Christer Falck som kommer på banen! Jeg har bare sett alt han har gjort i det siste, som konsertserien Koronerulling, når han bare sier «dette vil jeg gjøre noe med». Helt fantastisk. Jeg bøyer meg i stjernestøvet!

Christer Falck hekta på denne videoen i sin innsamling, en kavalkade fra gamle TV-klipp med gitaristen, som kan si noe om hva gitarene tidligere har blitt brukt til: