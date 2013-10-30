Pris til Jon Larsen

Larsen mottar Audun Tyldens Minnepris for 2013

Prisen utdeles hvert år på Dovrehallen restaurant, på Tyldens fødselsdag den 29. oktober. Det er fondet for norske plateprodusenter som står bak prisen, som går til en person som «i Audun Tyldens gode ånd har spredd glede og hygge for mange mennesker, både i forbindelse med utøvelse av sitt yrke og i privat sammenheng. En person som har prioritert den gode menneskelige kontakten og vært en brobygger i et stort sosialt nettverk.»

I juryens begrunnelse står det blant annet:

Som gitarist debuterte Larsen i strengetrioen Clozet 1976. Han fattet etterhvert interesse for den franske sigøynergitaristen Django Reinhardt og dennes Hot Club de France, og han vakte oppmerksomhet gjennom gruppen Barajazz (1979–80).

De fleste platene hans er utgitt på Hot Club Records, som han selv tok initiativet til 1982 og som han har vært en entusiastisk leder av. Dette plateselskapet har stått for en vesentlig dokumentasjon av de siste tiårenes utvikling i norsk jazz, foruten at det har vært betydningsfullt i formidlingen av sigøynernes musikktradisjon, både som folkemusikk og jazz. 1988 etablerte prisvinneren The Vintage Guitars Series, og han har utgitt en fem platers presentasjon av det norske gitarfenomenet Robert Normann.

Hot Club Records og Jon Larsen har forestått utgivelse av mer enn 400 plater, filmer og bøker! Det er jo en betydelig prestasjon av et enmannsselskap som også er kontinuerlig turnerende!

Jon Larsen har fra 1980 stått for den årlige Djangofestivalen i Oslo, dit han har brakt mange fremragende sigøynermusikere fra det europeiske kontinentet. Han har også vært aktiv i norsk platedistribusjon, og han var initiativtaker til The Virtual Gypsy Jazz Archive (fra 1998) og Robert Normann museum (fra 2000). 1994 fikk han NOPA-prisen «Årets verk» for komposisjonen Jimmy’s Suite.

Som billedkunstner hadde Larsen sin første separatutstilling allerede som 17-åring 1976. Han fikk korrektur av den polsk-norske billedkunstneren Ryszard Warsinski 1976–81 og han studerte Dalí i Cataluña 1978–79, men er ellers autodidakt. Figurativt er han inspirert av surrealisme, symbolisme, til dels også av gotikk og renessanse, nyromantikk og nyrealisme. Han har hatt en lang rekke separatutstillinger, har deltatt på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen, Den nasjonale tegnerutstilling m.m.

Gitaristen, bandlederen og plateselskapsdirektøren er nok mest kjent for sitt voldsomme engasjement for stringswing musikk med utgangspunkt i arven etter Django Reinhart.

Den tredje store inspirasjonskilden for Jon kunstnerisk er nok, overraskende for noen Frank Zappa, men linjene mellom Reinhardt, Dalí og Zappa er på mange vis åpenbare ved nærmere ettertanke.

For alle initiativene, ideene, ustoppeligheten og ikke minst musikken skal Jon Larsen ha all mulig slags skryt og ære, og han er så absolutt en riktig vinner av Audun Tyldens Minnepris 2013!

Prisen består av et diplom og kr 50 000. I fondets styre sitter Erling Andersen, Jan Paulsen, Anne Kjelkenes og Erik Brataas. Les hele juryens begrunnelse.