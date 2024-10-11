Ballade video: Pilegrimsferd

Ti ferske videoer med Anna Lille, Shaun Bartlett, Julius Lind, Jacob Collier & Aurora, Skyggebror, Synnings, Rule Of Two, Brækkækkel, .aske og Simon Moholt.

Velkommen til en ny utgave av Ballade video – selve utstillingsvinduet for mye av det som rører seg i norsk musikkvideo.

Denne gangen er det naturlig å sette pilegrimsreiser som en overskrift for denne spalten. Vår egen Aurora og britiske Jacob Collier har dratt på en pilegrimsreise til Svalbard på oppdrag av Greenpeace. Vi lenker også til en større dokumentarfilm av Shaun Bartlett, som undertegnede i sin tid omtalte som en ateistisk pilegrimsreise.

Også i det særegne universet til Simon Moholt står pilegrimsbgrepet sentralt. Andre innslag handler om indre pilegrimsreiser, om det å komme seg videre i livet, kjenne på friheten og bryte med negative mønstre. Neste fredag drar vi selv på en reise til Bergen internasjonale filmfestival (BIFF), der vi titter nærmere på årets musikkvideoprogram.

Kort sagt: God fornøyelse!

ANNA LILLE: Movie Star

Anna Lille skal være inspirert av artister som Lizzy McAlpine, Taylor Swift og Phoebe Bridgers. Selv er 20-åringen fra Haugen og Nordfjordeid på vei opp og frem, og fikk mye oppmerksomhet rundt sin opptreden under Bylarm i september.

Hennes forrige låt het «Late to the Party». Den fikk internasjonal oppmerksomhet gjennom Spotify, hvor den allerede nærmer seg 500 000 avspillinger. Den har også blitt spilt flere ganger på BBC Radio1.

På den nye sangen «Movie Star» dykker Anna Lille ned i en mer sårbar side av sitt musikalske univers. Og henter inspirasjon fra venners tøffe erfaringer fra tidligere forhold.

– «Movie Star» handla om følelsen av å aldri være bra nok for noken. Uansett kor hardt du prøva, så ser ikkje han/ho kor bra du egentlig er. Og sjølv om du veit at du ikkje blir behandla bra, så fortsette du å prøva hardare og hardare og klare ikkje å «forlate» personen til tross for at den berre ser en «kropp».

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Eg har tatt mykje inspirasjon fra vennane mine sine gamle forhold (heldigvis at det er gamle!), og kor vondt det var å sjå dei bli behandla sånn når eg veit kor bra dei er. Ikkje minst tenker eg på kor vondt dei måtte hatt det sjøl når dei innerst inne visste at det ikkje va bra i det heile tatt.

Anna Lille har for øyeblikket låter listet på NRK P1, P3 og P13. Hun heter egentlig Anna Lillestøl Naustdal, og flyttet til Oslo sensommeren 2023.



SHAUN BARTLETT: Heavy Boots

Shaun Bartletts nyeste single har fått tittelen «Heavy Boots». Den beskrives som en indiefolk-perle som «fanger sinnståka mellom det siste farvel med 7. himmel og det uungåelige fallet som kommer like etter.»

– «Heavy Boots» handler om det å komme seg til toppen sammen for så å klare seg på egenhånd ned igjen, sier Bartlett. Selv laget han for tre år siden en 40 minutters musikkfilm fra Rendalen – et dypt originalt portrett av ham selv, naturen og mennesker som står ham nær.

«Heavy Boots» er hentet fra den kommende volum 2 i album-serien The Demos. Dette er et prosjekt i tre deler som slippes videre utover høsten, og er tilgjengelig online i sin helhet før jul.

The Demos – Volume 1, 2 & 3 gir et innblikk i Bartletts kunstneriske utfoldelser bak kulissene gjennom nesten tre tiår. Materialet er spilt inn mellom 1998 og 2022, og viser artistens store kjærlighet for demoproduksjoner innen et bredt sjangerspenn.

Låtene er spilt inn i diverse hjemme- og øvingsstudioer rundt om i Norge i nevnte periode. Hele 27 av kuttene er ikke utgitt tidligere. Det er nok en gang Shaun Bartlett selv som står bak den fine videoen.



JULIUS LIND: Empty Bottles

Julius Lind er opprinnelig fra Haugesund. Han slipper nå albumet Lights på tyske Kapitän Platte, distribuert av Cargo Rercords. Dette er virkelig fin musikk – med elementer av psykedelia, spacerock, kraut og dronete toner.

Julius Lind utdannet seg ved Trondheim Musikkonservatorium, og har spilt i såpass forskjellige band som Rex Rudi, The Gin and Tonic Youth, Ape Club, Action & Tension& Space og Blow. Han har også spilt sammen med Girl From Saskatoon, samt lokale band i Haugesund.

Bandet til Julius Lind består av musikere fra Action & Tension & Space, The Megaphonic Thrift og Gold Celeste. Han står selv for sang og gitar, mens Richard Myklebust tar seg av bass og vokal. Eirik Kirkemyr spiller trommene.

Lights ble spilt inn i Studio Paradiso i 2023 med Christian Engfelt (Cato Salsa Experience) som tekniker og co-produsent. Albumet skal etter planen slippes 25. oktober.

– Sangen handler om å ha frihet og samtidig føle forventningspress fra samfunnet rundt oss. Å følge drømmene sine blir sett på med beundring, men å sammenligne oss selv med andre kan gi en følelse av utenforskap, spesielt når man velger å ikke følge de “normale” rammene for livet i vår del av verden.

– Videoen visualiserer musikken og understreker bandets varemerke hvor melodiøs, myk vokal møter skitne gitarer og forvrengte basslinjer. Havet og surfere i bakgrunnen skaper følelsen av bekymringsløs frihet, mens tidvis uskarpe bilder gir en følelse av at alt kan forsvinne, og en følelse av sårbarhet.

Julius Lind mottok Sildajazzprisen hjemme i Haugesund alt i 2013. Da het det seg at han var en av de mest spennende unge musikerne på den norske jazzscenen, som samtidig spredte sitt talent utover flere sjangere og band.



JACOB COLLIER & AURORA: A Rock Somewhere X The Seed

Britiske Jacob Collier har vunnet Grammy seks ganger, og kan titulerere seg som sanger, låtskriver, multiinstrumentalist og produsent. Han slipper det nye albumet Djesse Vol. 4 over nyåret, og kan alt 18. november oppleves i Oslo Spektrum.

Nå har 30-åringen slått seg sammen med vår egen Aurora, og spilt inn en sang til inntekt for Greenpeace. Videoen ble spilt inn på Sveabreen – en 30 kilometer lang isbre på Spitsbergen på Svalbard.

– Da skipet først ankret opp ved Sveabreen, ble jeg overveldet av dens skjønnhet, men også av dens dype skjørhet, sier Collier i en kommentar.

– Vi har mistet to tredjedeler av all den arktiske sommerisen de siste førti årene. Den er en skygge av sitt tidligere jeg – men det er ikke for sent for oss å hjelpe. Vi slutter oss til Greenpeace i deres oppfordring om et globalt forbud mot dyphavsgruvedrift – og at regjeringene skal beskytte minst 30 prosent av verdenshavene innen 2030.

Selv sier Aurora dette: – Jeg håper vår egen statsminister og de andre verdenslederne vil gjøre det som er rett. Ikke for dem selv, men for barna til barna.

Videoen er filmet av Fionn Guilfoyle og Christian Aslund i forrige måned. Den er klippet sammen av Ali Deacon og Jacob Collier selv.



SKYGGEBROR: Paradis

«Paradis» er hentet fra albumet Bensinstasjonsroser fra 2023. Musikkvideoen er filmet og produsert av John Sigurd Tolo.

Skyggebror sier selv at de har «det eine beinet planta i festen og basaren, og det andre i melankolien». Bandet har røtter i Ryfylke, Sandnes, Finnmark og Sola, og består av musikere med bakgrunn fra kjente navn som Tristania, Morendoes, Helldorado, Jackman Trio, The Colors Turned Red, Wunderkammer og Tønes.

– Musikken vår er bygd rundt tekstene til Østen Vige Bergøy, og spenner fra det melankolske og ettertenksomme på den ene siden til det lystige på den andre. Vi kontaktet John Sigurd Tolo, som tente på ideen om å gjøre en video til låten «Paradis».

– Teksten hadde boblet og kokt i meg i flere år allerede, ettersom det tyter opp nye bygninger over hele byen, uskjønne, monumentale greier i glass og betong, forteller Østen Vige Bergøy.

– Men så er det sånn at hver gang det bygges noe nytt i en by, så rugger det i noe annet. Folk lever sine liv, høy og lav, de forelsker seg, har seg som kaniner, går fra hverandre, balanserer på den samme kanten, og noen ganger mister de balansen og faller ned.

– På Lagårdsveien, der denne videoen er filma, bor det mennesker som er stua unna av storsamfunnet. De har bodd i årevis i noen brakker, og sliter med sine ting. Men som Prøysen sa i «Jørgen Hattemaker»: Sola skin på meg, så skuggen fell på deg, men graset er grønt for æille.

Søndag 13. oktober inntar Skyggebror Tigerstaden og holder en halvakustisk konsert hos Cappelens Forslag. Det blir også konserter i Haugesund og Stavanger, samt på Jørpeland. Vi gleder oss til å følge med på dette bandet.



SYNNINGS: Alana

Den 27. september slapp Punkt Records den seks spors debut-EP-en til Synning. Selv om dette er et ferskt prosjekt, er låtskriver og musiker Synnøve Gustavsen Ovrid langt fra noen nykommer på den norske indiescenen. De siste årene har hun spilt med artister som Siv Jakobsen, Sløtface og sitt eget band Din Moris.

Punkt Records beskriver musikken til Synning som «et spennende popunivers som favner alt fra knirkete akustiske gitarer og blokkfløyter til drømmende synther og fuzz-bass».

Videoen til låten «Alana» er basert på snutter filmet av Synnings selv. I kombinasjon med Iris Falks illustrasjoner blir dette en slags videodagbok med både nostalgiske og humoristiske undertoner. Det er Ovrid og Falk som har redigert materialet.

Synnings beskriver EP-en «Akvarium» som «en musikalsk fisketank hvor hver av de seks indiepop-låtene er unike, men samtidig en del av samme stim». Utgivelsen er blitt til i samarbeid med produsent Martin Miguel Almagro Tonne.

– «Alana» er en låt om å løpe fra seg selv, om å bryte ut av de små, kleine, ubetydelige hverdagsituasjonene og kjenne på de store følelsene. Vi har bare et begrenset antall dager på oss for å rekke alt vi vil med dette livet.

– Musikkvideoen er et forsøk på å huske flest mulig av disse dagene dokumentert gjennom en mengde videoklipp, de fleste fra de siste syv månedene, sier Synnings – som ellers er godt i gang med å skrive et helt album.

Hun og musikerne kan oppleves på Goldie i Oslo 6. november – som support for Marie Løvås.



RULE OF TWO: Man Of No Use

«Man Of No Use» er den nyeste singelen til Rule Of Two – en duo Ballade video har fulgt tett siden starten. Den er også deres nyeste videoslipp, som vanlig utført av bassist og produsent Kristian Liljan.

Selv kaller de sangen «en gitardrevet, men allikevel elektronisk og fengende synthwave/indie-låt. Med tung 80-talls flørt – og full av melankoli og store harmonier».

– «Man Of No Use» tar for seg eksistensielle spørsmål og grublerier. Inkludert frykten for å miste ens identitet om man skulle gi opp sin kreative kjærlighet for musikk.

Dette er ellers den første av bandets musikkvideoer som gir et lite glimt av livebandet Rule Of Two.

– Dette hinter da også litt frem mot at Rule Of Two er i planleggingsfasen for sine første konserter, som er påtenkt høsten 2025, sier vokalist Ronny Flissundet.

– Dette er noe vi gleder oss veldig til, og vi er godt i gang med forberedelsene allerede. Før den tid jobber vi ustoppelig med låtskriving, innspilling og videoproduksjoner. Vi kommer til å slippe et par singler til før et EP-slipp i januar, før vi kommer med et helt album høsten 2025.



BRÆKKÆKKEL: Harde Kår

Barske greier! Brækkækkel slipper i dag, fredag 11. oktober, albumet Suicidahls. Dette skal feires i kveld på Lobbyen i Verkstedhallen i Trondheim, med Skyggesiden og Nykter som oppvarmere.

Det Trondheim-øst-baserte bandet kaller stilen sin for «containermusikk fra Buran», og sier selv at de blander elementer fra punk, thrash og metal til «en helt egen innavla miks». Siden utgivelsen av demo-albumet Hele Nidelva e Dahls for to år siden har bandet spilt på festivaler og scener rundt om i Trondheim og Norge.

Ifølge utgiver Fucking North Pole Records tar tekstene for seg lokale omgivelser på Østbyen med en humoristisk vri – med et lydbilde som har blitt «styggere, raskere og mer grotesk». Albumet kommer på vinyl, og slippes også digitalt. Elleve av låtene er egne sanger, mens «Bakgårdskatt» er en coverversjon av Fru Pedersen.

– Sangen handler om et skittent kollektiv på Ila, der alt bokstavelig talt var brækkækkelt. Mugg i taket, flækkått maddrass, osv. Den har fått navnet «Harde kår», da det er en hardcore-låt, sier Håkon Gussiås til oss.

Videoen er laget av Carl Christian Lein Størmer, en Tromsø-produsent som har gjort både filmer og masse musikkvideoer. Han er også mannen bak band som Turdus Musicus, Nord Mot Nord, Die X Legend og Systemet.

Brækkækkel er August Solli (vokal), Markus Kolmannskog (gitar), Knut Vadstein (bass) og Håkon L. Gussiås (trommer). Albumet er spilt inn og produsert hos Kenneth Storkås i Endless Tinnitus.



.ASKE: La Meg Ikke Gå

Med røtter fra både fjell og storby, samt lang tid på musikkscenen i Oslo, har .aske utviklet et eget uttrykk. Etter mange år med med hiphop og gjesteopptredener innenfor metal, smelter .aske og produsenten Byger nå sammen pop, rap, ballader og rock.

Dette nye soundet bygger på personlige tekster og et rikt lydlandskap. Nå er .aske aktuell med EP-en «Ballett over glasskår», der «La meg ikke gå» er første single ut. «Ballett over glasskår» vil inneholde 5-6 låter, som skal slippes som singler dette året. Samtidig arbeider Byger og .aske på et album med mål om utgivelse i 2025.

Byger heter egentlig Oliver Andreas Langedahl, mens det er er Stian Nordheim som skjuler seg bak artistnavnet .aske. Det er også de to som står bak den minimalistiske, men effektive videoen til «La meg ikke gå».

– Dette var en av de første låtene vi lagde til vår nye sound, sier Stian Nordheim. – Vi begynte med dette for to-tre år siden, etter jeg hadde hatt et avbrekk fra musikken.

– Selve produksjonen har gått gjennom mange utkast før vi landet på sounden vi ville ha. Tematikken handler om kampen mot en selv – om en slags ideal-figur man ønsker å være og hvordan man jobber for å opprettholde den.

Vi ser frem til å høre mer.



SIMON MOHOLT: Dedikasjon

Også Simon Moholt lager gjerne hiphop som skiller seg ut fra mengden. Det har nok mange av Ballade videos faste lesere for lengst fått med seg.

– I denne videoen ser du «den fremtidige Pilgrimen» jobbe dedikert på hip hop-musikken sin i byen Oslo X, forteller den produktive Moholt til Ballade video.

– Du ser Oslo X-skiltet henge på veggen. Det er også en referanse til Cult Kaos på trommesettet, pluss flere frempek og easter eggs som Bob Dylan-plakaten på veggen og vandrestaven i hjørne.

Dette universet inngår i en slags egen mytologi, som Moholt forteller mer om i dette store intervjuet fra 2021. Samtidig er handlingen og historien i «Dedikasjon» og EP-en «Visjon Mirage» – som låten er en del av – satt før Pilgrim reiser ut på pilegrimsreisen sin.

Videoen til «Dedikasjon» er laget av Ingar Krabbestig. Det er samme mann som også lagde animasjonsvideoen til «Pilgrim» – avslutningslåten på Oslo X-albumet fra 2019.

– Jeg valgte å gjøre disse videoene til lyrikkvideoer også, siden animasjonen er relativt minimalistisk. Den er mer der for å fremheve stemningen og følelsene i låten enn for å fortelle hele historien i videoformat.

Moholt forteller at det kommer to lyrikk- og animasjonsvideoer til fra EP-en «Visjon Mirage», som ble sluppet i august i år. Den er et samarbeid med Zoe Ofilie.

– For å finne ut hvor langt Pilgrimen har kommet på historien sin, så kan du komme og se bandet Simon Moholt & Pilgrim på Cosmopolite 15. november, oppfordrer Oslo-artisten.

Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 243 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤