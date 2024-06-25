Auroras kjøpepress

INNLEGG: Nylig trygla Deccas promoavdeling Aurora-fansen om å handle plater. De ville sikre den norske artistens beste listeplassering i UK til nå. Men funka deres desperate rop om ungdommens lommepenger?

Av Thomas Kolbein Bjørk Olsen, frilans musikkskribent (for blant andre Ballade)



“We need your help!”, var tittelen på mailen som kom fra “AURORA” en onsdag for kort tid siden.

Vanligvis er nyhetsbrevene formulert i jeg-form. Aurora er nemlig veldig personlig med sine “warriors” og “weirdos”, som hun kaller fansen.

Ofte er hun spent på å møte dem på konserter (som hun akkurat har lagt ut billetter til), eller hun er i ekstase fordi hun har tenkt å gi bort hjerte-skulpturen som pryder coveret til albumet (som man kan vinne om man kjøper plata). Eller så kan hun f.eks. minne fansen på at det er 10% avslag i nettbutikken om man bruker den vedlagte koden.

Det som var annerledes i dette nyhetsbrevet var at det ikke var Aurora “selv” som var avsender.

“Det er AURORAs plateselskap som snakker til deg nå. Og vi trenger din hjelp for å holde AURORA på hitlistene”, åpner mailen. Før Deccas promoavdeling fortsetter med litt skryt:

“Dere er de beste fansene en artist kan håpe på, og vi elsker å møte dere på alle konsertene, se dere på livestreamene og lese alle de vakre ordene dere skriver i sosiale medier. Og dere på Discord, dere er utrolig morsomme – dere har fått oss til å le hele uken. Takk til dere alle for at dere er de krigerne dere er”, smører plateselskapet, før de kommer til poenget:

“Akkurat nå ber vi om en stor tjeneste for å hjelpe AURORA med å oppnå hennes beste plassering på hitlistene i Storbritannia noensinne! Dere kan enten laste ned albumet (det billigste alternativet) på iTunes eller Amazon. Kjøpe en CD eller Vinyl i hennes offisielle nettbutikk, eller handle i din foretrukne platebutikk».

Nederst i nyhetsbrevet tikket en klokke mot midnatt torsdag. Ja, faktisk, helt bokstavelig. Røde siffer, som man kjenner fra bomber man har sett på film. Timer, minutter, sekunder. Oi, de tuller ikke! Dette haster!

Aurora har et ungt og følsomt publikum. Hun har skapt et trygt rom for skeive, snakker om mental helse og humanisme, og korrespondansen er direkte og personlig. Aurora oppleves som ekte vare, og kanskje til og med som en venn? Så selvfølgelig vil man hjelpe, og bruke resten av lommepengene sine, eller kanskje til og med mamma eller pappas penger, når et internasjonalt plateselskap ber om en tjeneste?

Det er ikke uvanlig at fans organiserer seg i fanforum eller på Facebook for å gi favorittartistene sine en ekstra dytt. Men sjelden ser man et stort plateselskap gå så usjenert til verks.

Når favorittartisten din trykker åtte varianter med tre ulike cover, er kjøpepresset høyst reelt. Hilsen samler.

Kanskje de burde gjøre det mer? Platene må jo selges. Og det er vel ingen grunn til å gå rundt grøten? At Decca valgte å gå fra jeg-Aurora-form til nå er det plateselskapet som snakker tyder kanskje likevel på at det er grenser for hva en artist kan tillate seg, og hva et plateselskap kan komme unna med.

I England er listene fortsatt viktig (Hei VG-lista, hvor har du gjemt deg?), og plateselskapene strekker seg langt om for eksempel en førsteplass er innen rekkevidde.

Da Kylie Minogue slapp albumet “Disco” under pandemien lå det an til at hun kunne bli den første kvinnelige artisten med ett #1-album fem tiår på rad, fra 1980- til 2020-tallet. Men da jentegruppa Little Mix lå an til å kapre den britiske førsteplassen utstyrte BMG Kylie med sprittusj, og signerte plater til seieren var i boks.

Et annet triks er å “kaste” singler etter folk. Både Dua Lipa, Calvin Harris og Ellie Goulding har nylig solgt fysiske singler till 99p (13 kroner), inkludert gratis levering, for å få låtene inn på listene.

Ser man på Auroras forrige album, “The God We Can Touch” (2022), debuterte den på en 8.-plass, før plata forsvant ut av topp 100 uka etter. Det samme gjaldt debuten “All My Demons Are Greeting Me” (2016) og “A Different Kind of Human – Step 2” (2019), som også bare hadde en snarvisitt på lista, på henholdsvis 28.- og 32.-plass, før de var borte uka etter.

Så hvordan gikk det denne gangen? Klarte Decca å sikre “AURORAS beste plassering på hitlistene i Storbritannia noensinne”?

Nei. Det ble en 8.-plass. Igjen.

Men uansett om What Happened To The Heart? skulle glimre med sitt fravær neste uke, kan Decca fortsette å promotere plata som et “UK Top 10-album”, selv med bare én uke under beltet. Og da forstår man jo hvorfor de tillater seg å virke litt desperate 24 timer før lista låses.

En ting er maset om å bokstavelig talt handle. En annen er de uendelige variantene av platene. Man kan med sikkerhet si at en samlers drøm har blitt en samlers mareritt. For hvor mange utgaver av det samme albumet trenger man? Og hvor mye olje og plast er det forsvarlig å prakke på fansen i dag?

Åtte forskjellige vinylversjoner (med tre ulike cover), kassett og to CD-utgaver kan Aurora tilby så langt av sitt nye album. Og da er hun langt fra den mest ekstreme i klassen.

I mars gikk Billie Eilish ut og klaget på alle variantene hennes kolleger ga ut for å booste albumsalget, og kalte det for sløseri. To måneder senere slapp hun sitt eget album – i 16 ulike versjoner.

Dette er et spill de fleste spiller. Alt fra indie-artister til de store superstjernene satser på at fansen skal kjøpe mer enn én utgave av albumet. Men Auroras eksempel viser også at man i de fleste tilfeller bare klarer å selge volum når forhåndssalget inkluderes, og at det ofte er eneste sjanse for å få en listeplassering i det hele tatt.

“Det er ingen som tvinger deg til å kjøpe alle variantene”, får man høre, om man klager.

Nei, det er ingen ladet pistol involvert. Men når favorittartisten din trykker åtte varianter med tre ulike cover, er kjøpepresset høyst reelt. Hilsen samler.

Så, når er nok egentlig nok? Da min elskede Björk presset 14 vinyl-versjoner av sin siste plate Fossora, tok jeg et valg om at min samling aldri vil bli komplett. Jeg kunne kanskje ha strukket meg til syv, eller åtte? Men 14 ble for overveldende, så jeg begrenset meg til seks.

Tanken slo meg faktisk da at det kanskje ville være mer solidarisk, og ikke minst mer underholdende, å spre mitt musikkbudsjett over flere artister, enn å kjøpe den samme plata 14 ganger.

Auroras 8. plass i England er imponerende, og ikke minst velfortjent. I Norge solgte plata til en 5. plass. Gratulerer Aurora!

PS – red. mrk.: Aurora falt ut av både UK topp 100 og VG-lista topp 40 denne uka.

Dette er et debattinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine meninger og refleksjoner.