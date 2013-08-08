Pris til Julius Lind

Lind mottok i går Statoils Sildajazzpris 2013.

Prisen på 30 000 kr utdeles årlig under Sildajazzfestivalen i Haugesund. Den skal fortrinnsvis deles ut til en musiker, gruppe eller enkeltperson som har gjort seg fortjent gjennom sitt virke, for og med jazz, men kan også tildeles som stipend til oppmuntring for unge musikere som satser på en yrkeskarriere med jazz som basis.

Julius Lind (f. 1977) er jazz- og rockemusiker med base i Oslo, men er født og oppvokst i Haugesund. Han er utdannet kontrabassist ved Jazzlinjen ved NTNU i Trondheim, og er i dag aktiv i flere band som representerer et mangfold av sjangere og stilarter. Blant disse er Ape Club, Action&Tension&Space og The Gin and Tonic Youth,

I sin begrunnelse sier juryen blant annet at Julius Lind er en av de mest spennende unge musikerne på den norske jazzscenen, som samtidig sprer sitt talent utover flere sjangere og band.

Prisen ble utdelt i forbindelse med åpningskonserten ved Sildajazzfestivalen.

Juryen har bestått av leder av Stiftelsen Sildajazz, John Folkedal, Sildajazzfestivalens daglige leder, Bjarne Dankel og Ove Tungesvik fra Statoil.