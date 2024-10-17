Plateinnspilling og konspirasjonsteorier: En historie fra orkanens øye

Mistillit og konspirasjonsteorier har skapt den perfekte storm for Donald Trump, skriver musiker Henning Andersen. Han og gitarist Marius Lien er nettopp tilbake fra plateinnspilling i orkanenes USA.

Dette er en kronikk, der avsenderen gir uttrykk for sine meninger og refleksjoner.

Av Henning Andersen, dokumentarfilmskaper, låtskriver og musiker

For et vanvittig bra bilde på USA akkurat nå, tenker jeg i det vi flyr rett gjennom orkanen for å lande i Charleston, South Carolina, samme timen som Helene treffer byen.

Ut av flyvinduet er det som en scene fra Lord of the Rings, hvor skremmende skyer blir lyst opp av kaskader av lyn. Jeg tenker på hvordan orkanen river natur og mennesker i fillebiter. Knuser alt som kommer i dens vei. Akkurat som Donald Trump, tenker jeg mens vi kjører berg- og dalbane mot landingslysene under oss.

Den unge Spellemannprisvinneren Marius Lien og jeg raser gjennom Helene i 900 km/t og lander endelig trygt i Charleston.

Skjønt, trygt og trygt. Totalt utkjørte etter over ett døgn på reise, stuper vi i seng i en AirBnB ikke langt fra musikkstudioet der vi skal tilbringe den neste uken. Klokken har akkurat passert midnatt, og det blåser kraftigere ute.

Jeg kan ikke beskrive hvor skremmende det er å våkne klokken 03.30 til fryktinngytende alarmer på mobiltelefoner med repeterende tekst: Det er høy fare for tornadoer i ditt område. Søk dekning nå!

Det blåste over uten nevneverdig skade på vårt nabolag, men stormen jagde videre nordover og drepte 100 mennesker i North Carolina – et område som aldri har opplevd en slik orkan før.

Global oppvarming og varmeenergien i havet forer orkanene med mye mer kraft enn før, og forskerne forventer katastrofale hendelser langt inn i Midtvesten i snar fremtid. Da er det merkelig å tenke på at amerikanerne om få uker kan velge en klimafornekter til president.

Marius Lien og jeg pustet lettet ut og dykket forventningsfulle inn i en magisk verden uten bekymringer: I musikkstudio. Det er en kreativ boble som ikke påvirkes av virkeligheten, men hvor det eneste som betyr noe er samarbeidet mellom en amerikansk produsent og to norske musikere som vil skape noe nytt.

Så vi vet ingenting om de massive skadene på mennesker, natur og eiendom som har rammet North Carolina da vi treffer to karer på min egen alder på en strandbar på idylliske Folly Beach, litt sør for Charleston. De sitter på nabobordet og diskuterer dagens surfe-session.

Som tidligere sjef for X Games i Norge og mangeårig samarbeidspartner med Terje Håkonsen, kan jeg ikke dy meg: Er dere surfere? Ja. Ikke bare det. De er skatere og snowboardere også. Jeg introduserer meg, og de blir over seg av glede: Terje Håkonsen har vært helten deres siden 90-tallet. De er 50 år begge to, som Terje også er. De har fulgt karrieren hans siden han ble stjerne i USA. Dette er kjernekarer, tenker jeg.

Det neste som skjer, er akkurat som Helene en god metafor på USA i dette øyeblikk. De vil at jeg skal stemme på Trump. Hvorfor det, spør jeg, fyren kan ikke åpne munnen uten å juge. Det betyr ingenting, sier de. Landet er i krise, og den eneste som kan fikse problemet er Trump. Det går ikke an å stole på demokratene og myndighetene.

De bruker Helene som eksempel: USA bruker milliarder av dollar på å hjelpe andre land, men kun 750 dollar på orkanrammede fattigfolk i North Carolina. Kamala Harris har tatt penger fra nødetaten FEMA og brukt dem på å importere ulovlige immigranter til USA som skal stemme på demokratene i høstens valg. Biden svarer ikke på telefonen når republikanske guvernører ber om hjelp, og demokratene styrer hjelpen unna republikanske områder. Det er ingen helikoptere fra myndighetene i luften – kun private som flyr de katastroferammede ut.

Alt dette er selvsagt bare oppspinn, men det er ikke poenget:

Jeg sjekker CNN og New York Times, og det viser seg at de to kun gjentar konspirasjonsteorier som Donald Trump har spredd på sin egen plattform, Truth Social, i dagene Marius Lien og jeg har levd i bobla vår.

Og det blir verre: De seriøse amerikanske mediene beskriver hvordan konspirasjonsteoretikere har satt ut rykter om at orkanen er designet av mennesker for å grave opp litium av bakken som skal brukes til de forhatte el-bilene! Myndighetene har konstruert et avansert styringssystem som sikter orkanene inn på republikanske områder.

Og Donald Trump er på ballen. Han var den første av de ledende politikerne som dro de kriserammede til unnsetning i North Carolina. Jeg beklager – seg selv til unnsetning, skulle det være:

Donald Trump is not running for president. He is running from jail, sier den konservative juristen George Conway. Fordi Donald Trump vet at han havner i fengsel hvis han taper valget i høst, er han villig til å ofre alt og alle for å unngå dette. Også orkanofre i nød. North Carolina er til alt overmål en vippestat som kan avgjøre valget. Meningsmålingen viser at det er nesten helt likt mellom Harris og Trump der. Hvis Trump taper North Carolina, er det vanskelig å se en ny vei til Det Hvite Hus for ham.

Da betyr det ingenting for ham at ofrene ikke vil ta i mot hjelp fordi de ikke stoler på myndighetene. Det er uvesentlig for ham om hjelpearbeiderne blir angrepet av livredde innbyggere. En frykt han har skapt. Donald Trump er desperat, og han vet at løgn og bedrag er hans eneste sjanse til å overleve rettsprosessene etter hans mislykkede forsøk på å stjele valget og undergrave demokratiet i 2020.

Mistilliten og konspirasjonsteoriene har skapt den perfekte storm for Donald Trump. I en kronikk på NRK Ytring for 1 ½ år siden forutså jeg Bidens undergang og Harris’ oppstandelse. Samme uke slo jeg fast på NRK Ukeslutt: Trump er ferdig. I sommer var jeg overbevist om at Harris vinner valget.

Men etter hva jeg nettopp opplevde i USA, er jeg ikke så sikker lenger. Misnøyen er mye mer utbredt enn jeg trodde. Og folk sier det samme uansett hvem du prater med. Det gir inntrykk.

Den amerikanske borgerkrigen startet med slaget om Fort Sumter den 12. april 1861 i havnebassenget utenfor Charleston. South Carolina var den første delstaten som løsrev seg fra unionen for å beholde slavene sine.

Det blir ikke borgerkrig når Joe Biden er sjefen for verdens største militærmakt. Donald Trumps oppfordringer til politisk vold har vært like tydelige som en tornadovarsel på mobiltelefonen. Biden har nok planene klare til å slå ned ethvert voldelig forsøk på å stjele valget. Men det er en helt klart større sannsynlighet for politisk vold nå enn etter det fredelige mellomvalget i 2022. Den nasjonale stemningen har utviklet seg til det verre.

Det er utenkelig for oss nordmenn at en løgner og narsissist som Donald Trump kan vinne valg. Men så lever vi også i et samfunn med høy grad av tillit.

Det gjør ikke amerikanerne.

Se rockumentaren «Håp i Amerika» her – laget av Henning Andersen og Bård Gundersen i 2022/23, med filmpremiere hos Ballade i desember 2023. Andersen er også ute på turné med filmen og samtale- og debattprosjektet med samme navn, og besøker opp mot USA-valget i november en rekke steder på Østlandet. Les mer om turneen og prosjektet her.