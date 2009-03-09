Raumarock: – Systemet er feil

Frode Nakken, festivalsjef i Raumarock, støtter Svein Bjørge i kritikken av knutepunktordningen. Ordningen må innrettes annerledes fordi den er konkurransevridende i sin nåværende form, mener Nakken.

Av Carl Kristian Johansen

Svein Bjørge i Steinkjerfestivalen har tidligere kritisert måten knutepunktfestivalene Olavsfestdagene i Trondheim og Moldejazz disponerer de offentlige midlene på når de konkurrerer ut de mindre rockefestivalene i kampen om rockeband.

— Det at en kirkemusikkfestival eller en jazzfestival kjøper et rockeband er ødeleggende for oss som har en typisk rockefestival. Det er problematisk å gå inn i samme marked og ta artister fordi de trekker publikum og dermed finansierer festivalene, sa Bjørge til Ballade i denne artikkelen. Knutepunktordningen er konkurransevridende, mener Bjørge, som mener at ordningen må under lupen og revurderes.

— Kommer til kort

Frode Nakken, festivalsjef i Raumarock i Åndalsnes, støtter Bjørges kritikk av knutepunktordningen. Som nærmeste nabo til Moldejazz har Nakken merket at Raumarock taper kampen hvis festivalene fatter interesse for samme band.

— Vi har lite å stille opp med når knutepunktene legger seg inn i samme budrunde. Da vet vi at vi kommer til kort, sier Nakken til Ballade, og viser til at Raumarock gjerne må vente ett år på band som DumDum Boys, Madrugada, Kaizers Orchestra, Ralph Myerz and the Jack Herren Band og Kent fordi de skal spille på Moldejazz når de er aktuelle.

Og det er disse bandene som selger festivalen ut mot publikum, mener Nakken.

— Det blir feil av Moldejazz, som har gode jazznavn hvert år, å kjøpe og profilere seg på band som ikke har noe med jazz å gjøre i det hele tatt, sier Nakken.

Jan Ole Otnæs, festivalsjef Moldejazz sier til NRK at festivalen er omhyggelig med ikke å gå i budkrig med andre festivaler, både i jazz- og rocksegmentet.

— Otnæs kan for så vidt ha rett i det, men når Moldejazz skal blande seg inn på vårt territorium er det pokka nødt til å bli det (konkurranse red. anm) likevel, siden vi ligger så nær hverandre. Det er ikke interessant for Moldejazz å ha et band som spiller samme år på Raumarock, og omvendt. Samme hvordan man vrir og vender på det blir det en form for budkrig, sier Nakken.

Bør revurderes

Festivalsjefen i Raumarock mener at det er selve knutepunktordningen som er feil.

— Jeg er ikke ute etter verken Olavsfestdagene eller Moldejazz, men systemet i seg selv. Moldejazz og Olavsfest bruker knutepunktmillionene på de største pop og rock bandene for å fronte det de egentlig driver med, og jeg har for så vidt full forståelse for det fordi de vet det at kirkemusikk eller jazz alene ikke er nok til å trekke så mye folk som de ønsker. De vet at de må ha de største pop- og rockbandene for å trekke massene, sier Nakken.

Ordningen må under lupen fordi den er konkurransevridende, mener Nakken.

— Knutepunktordningen må helt klart revurderes og innrettes annerledes. Nå kan knutepunktfestivalene bruke midlene som de vil. Det gjør at de mindre rockefestivalene blir lidende og kommer til kort. Knutepunktmidlene burde øremerkes til å fronte det festivalene egentlig skal gjøre i Moldejazz og Olavsfestdagenes tilfelle, nemlig å fronte jazz og kirkemusikk, mener Nakken.

Har Olavsfestdagenes underskudd fått konsekvenser for Raumarock?

— Ikke til nå. Det kommer nok til å påvirke de som har holdt på i noen få år. Raumarock har holdt på siden 2002 og har aldri hatt noe uoppgjort, sier Nakken.