Ny struktur i NRF

04.05.2012
Carl Kristian Johansen

Rockforbundet skal bli mer fagorientert, bestemte landsmøtet.

Norsk Rockforbund (NRF) hadde sitt landsmøte på Popsenteret i Oslo den siste helgen i april.

Der ble det blant annet vedtatt en ny organisasjonsstruktur. Forbundet går bort fra dagens inndeling i fagråd basert på kriterier som målgrupper og sjanger. I stedet skal medlemmene samles basert på arbeidsgrupper med felles «faglig tilhørighet og utfordringer».

Landsmøtet ønsker også å prioritere arbeid med ungdom og rusfrie arrangement, og NRF understreker at kulturminister Anniken Huitfeldt i sin tale til landsmøtet «var tydelig på at også for kulturdepartementet vil dette være et viktig fokusområde i årene som kommer».

Landsmøtet vil også satse på “mindre byråkrati for arrangørene”, “utvikling av frivillige” og “næringsutvikling”, som betyr at NRF skal jobbe for mer forskning og at det legges mer ressurser i ringvirkningsanalyser innenfor konsertarrangørfeltet.

Det nye styret i NRF, som sitter i perioden 2012 – 2014, er:

— Torbjørn Heitmann Valum (leder), Oslo

— Bård Flikke, Trondheim

— Kristin Øygarden, Kristiansand

— Elisabeth Weisser-Svendsen, Sandvika

— Einar Idsøe Eidsvåg, Oslo

— Frøydis Moberg, Bergen

— Lasse Lauritz Pettersen, Tromsø

