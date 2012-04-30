Hulen er best

Kåret til årets konsertarrangør 2011 av NRF.

Norsk Rockforbund kåret lørdag Årets konsertarrangør 2011 under sitt landsmøte i Oslo. Vinneren ble Hulen i Bergen.

Leder og nestleder i Hulen, André Borlaug Grønningen og Nicolai Gjellestad uttalte følgende da de mottok prisen:

— Først og fremst må vi få takke våre fantastiske frivillige, som står på dag og natt for å gi Bergen en scene som byr på høy kvalitet både på og bak scenen. Dernest ønsker vi å takke våre arrangørkolleger for tilliten, vi er utrolig stolte!

Hulen i Bergen har holdt hjulene i gang siden 1969 og flere generasjoner studenter, kulturinteressert og artister har et nært og inderlig forhold til stedet. Det hele drives på pur idealistisk basis og ved hjelp av 140 frivillige som legger ned flere tusen arbeidstimer i året bys det på unike konsertopplevelser mellom dryppende grottevegger år etter år.

Følgende begrunnelse ble gitt for årets konsertarrangør:

— Hulen gjennomførte i 2011 over 80 konserter for et bredt publikum. Generasjoner med studenter har trykket stedet til sitt bryst, men konsertpublikummet består av alle lag av Bergens befolkning. Hulen har en unik frivillighetsprofil og tilbyr år etter år et spenstig og sjangerbredt program. Dette gjør Hulen til en av landets mest spennende og populære konsertscener. Et overveldende flertall av stemmene tilfalt Hulen, noe som viser at et samlet arrangør-Norge står bak avgjørelsen.

Kollegaprisen deles ut bare hvert annet år, og ble delt ut for sjette gang.

Tidligere vinnere

Årets konsertarrangør 2009: Raumarock

Årets konsertarrangør 2007: TrashPop, Kristiansand

Årets konsertarrangør 2005: Studentstedet Kroa i Bø, Bø i Telemark

Årets konsertarrangør 2003: Folken, Stavanger

Årets konsertarrangør 2001: Hulen, Bergen