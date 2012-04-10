– Ikke for seint
MFO arrangerer debattmøte om musikkeksport og utenlandsinformasjon, og håper det fortsatt er mulig å påvirke departementet.
— Et slikt møte har vært ønsket av flere av våre medlemmer, sier Erica Berthelsen i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO).
Onsdag 11. april kl. 14 inviterer MFO til «åpent debattmøte om musikkeksport og utenlandsinformasjon» på Café Mono. Bakteppet er den pågående sammenslåingsprosessen av MIC Norsk Musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN).
Seint?
MIC/MEN-prosessen har pågått i lang tid, og med medlemmer fra de to organisasjonene og andre aktører i musikkbransjen har allerede hatt flere møter. Gruppen skal levere sitt forslag innen 1. mai.
— Er det ikke litt seint å ha et slikt debattmøte nå?
— Vi har forsøkt å få det til tidligere, men det har vært vanskelig å få i gang. MFO er representert i utvalget, og har også fått innspill fra sine medlemmer underveis. Det trenger ikke nødvendigvis være seint nå – vi håper det fortsatt er mulig å påvirke både utvalg og departement, sier Berthelsen.
Mye tid til spørsmål
Daniel Nordgård er ordstyrer for debatten, mens Joakim Haugland (bookingansvarlig for by:Larm og gründer av Smalltown Supersound), komponist Synne Skouen, musiker Anders Odden og musiker Frøy Aagre sitter i panelet. Det vil bli satt av mye tid til spørsmål fra salen, med påfølgende diskusjoner.
MFOs forbundsleder Renée Rasmussen, som også er med i arbeidsutvalget, skal oppsummere til slutt.