Nytt selskap sier de kan bidra til en åpnere musikkbransje

Vil gi en blanding av AirBnB og LinkedIn i én plattform for musikk.

Jesper Ugland (31) fra Kristiansand har plattformen MelodyPipe.com. Han sier i en pressemelding til Ballade at målet er å skape en mer åpen, rettferdig og inkluderende musikkbransje.

– Det er på høy tid at hele musikkbransjen forenes på en åpen arena som kan gi bedre forutsetninger til å lykkes i musikkbransjen. Det er nettopp dette MelodyPipe løser, sier Jesper Ugland, administrerende direktør og medgrunnlegger i MelodyPipe AS. Ugland er selv musiker og har i flere år opplevd på nært hold hvor komplisert og begrenset bransjen er, som de beskriver i pressemeldinga.

– Vi er et selskap bygget opp av artister og musikere. Samtlige har møtt utfordringer i bransjen, særlig knyttet til nettverking. MelodyPipe.com er en plattform som gjør det enkelt å kunne møte andre aktører i bransjen, bygge team, vise seg frem og booke spillejobber. Han sier de vil skape en form for LinkedIn kombinert med AirBnB for musikkbransjen.

Plattformen skal gjøre det enklere for spillesteder å administrere bookinger fra forespørsel til utføring, hvor partene avtaler all informasjon på ett sted, automatisk generering av kontrakter og en kalender som gir full oversikt til enhver tid. I 2020 tok Ugland over som daglig leder i selskapet bak nyvinningene endreti forretningsmodellen sin. Selskapet har i etterkant mottatt støtte fra Innovasjon Norge og kapital fra investorer.

– Vi engasjerer 13 mennesker og har investert circa 12 millioner kroner. Vi jobber med å ytterligere styrke nøkkelpersonell i bedriften samt å hente større penger i forbindelse med internasjonalisering av selskapet, sier Ugland i pressemeldinga.