MelodyPipe teamet

Teamet i det nye selskapet MelodyPipe, med Jesper Ugland helt til høyre.

AktueltBransjen

Nytt selskap sier de kan bidra til en åpnere musikkbransje

Publisert
17.11.2021
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Vil gi en blanding av AirBnB og LinkedIn i én plattform for musikk.

Jesper Ugland (31) fra Kristiansand har plattformen MelodyPipe.com. Han sier i en pressemelding til Ballade at målet er å skape en mer åpen, rettferdig og inkluderende musikkbransje.
– Det er på høy tid at hele musikkbransjen forenes på en åpen arena som kan gi bedre forutsetninger til å lykkes i musikkbransjen. Det er nettopp dette MelodyPipe løser, sier Jesper Ugland, administrerende direktør og medgrunnlegger i MelodyPipe AS. Ugland er selv musiker og har i flere år opplevd på nært hold hvor komplisert og begrenset bransjen er, som de beskriver i pressemeldinga.
– Vi er et selskap bygget opp av artister og musikere. Samtlige har møtt utfordringer i bransjen, særlig knyttet til nettverking. MelodyPipe.com er en plattform som gjør det enkelt å kunne møte andre aktører i bransjen, bygge team, vise seg frem og booke spillejobber. Han sier de vil skape en form for LinkedIn kombinert med AirBnB for musikkbransjen.

Plattformen skal gjøre det enklere for spillesteder å administrere bookinger fra forespørsel til utføring, hvor partene avtaler all informasjon på ett sted, automatisk generering av kontrakter og en kalender som gir full oversikt til enhver tid. I 2020 tok Ugland over som daglig leder i selskapet bak nyvinningene endreti forretningsmodellen sin. Selskapet har i etterkant mottatt støtte fra Innovasjon Norge og kapital fra investorer.
– Vi engasjerer 13 mennesker og har investert circa 12 millioner kroner. Vi jobber med å ytterligere styrke nøkkelpersonell i bedriften samt å hente større penger i forbindelse med internasjonalisering av selskapet, sier Ugland i pressemeldinga.

