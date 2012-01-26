Politikk & debatt

Jevnes ut og evalueres

Publisert
26.01.2012
Skrevet av
Espen A. Eik

Kulturrådet vil jevne ut forskjellene i støtten til de rytmiske kompetansenettverkene. En evaluering skal være klar i løpet av våren.

De rytmiske kompetansenettverkene har vært gjenstand for dels heftig debatt denne høsten og vinteren. , mener noen, mens andre sier de har vært .

I vår skal nettverkene evalueres.

— Evalueringsoppdraget er nå ute på anbud og hvem som skal utføre oppdraget blir avgjort i disse dager. Kulturrådet vil motta evalueringen i slutten av juni, og evalueringsrapport vil være tilgjengelig i trykket versjon over sommer, sier Norsk Kulturråds seksjonsleder for musikk, Sjur Færøvig.

Ulike tolkninger

Under rådsmøte tirsdag denne uken fortalte Færøvig at nettverkene har tolket sine oppdrag ulikt.

— Vi ser gjennom vår dialog med nettverkene at de har løst oppdraget på ulike måter. Det har vært opp til det enkelte nettverket å fortolke og sette dette ut i operativ virksomhet, sier han til Ballade.

— I forbindelse med opprettelsen av ordningen satte Kulturdepartementet som forutsetning at tilskuddene skulle gå til kompetanseutviklende tiltak. Kompetansen som finnes i den enkelte region skulle styrkes, samordnes og stilles til rådighet for de ulike regionale aktørene på det rytmiske musikkfeltet. Vi ser at det varierer noe hvordan de ulike regionen har lagt opp sin virksomhet. Å være kompetanseutviklende krever at virksomheten man driver er spesifikt innrettet mot å bygge kompetanse. Det blir spennende å se, når evalueringen foreligger, hvordan dette har fungert.

Vil jevne ut

I den seneste tildelingsrunden har Kulturrådet ville utjevne forskjellene i støtte til nettverkene.

— Det har i år vært en økning til de som tidligere hadde minst. Hvordan det så fordeles videre internt i nettverket, er opp til nettverkene selv, sier Færøvig.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Tildelinger for 2012

* Østafjelske kompetansesenter for rytmisk musikk får i år kr 800 000, mot kr 620 000 i 2011.

* Østnorsk jazzsenter får kr 850 000, mot kr 825 000 i 2011

* Vestnorske rytmiske aktører får kr 850 000, mot kr 825 000 i 2011

* Midtnorsk jazzsenter får kr 850 000, mot kr 825 000 i 2011

* Sørnorsk kompetansesenter for rytmisk musikk v/ Kristiansand Rock City får kr 800 000, mot kr 620 000 i 2011

* Nordnorsk jazzsenter får kr 1 165 000, mot 1 040 000 i 2011.

Relaterte saker

Erling Aksdal

Vrak VRAK og skyt MINK!

INNLEGG: De rytmiske kompetansenettverkene trengs ikke. Legg dem ned, og slus ressursene inn i den reelle kompetansen – musikerne, skriver...

Lars Mossefinn

– Verdifullt for mange

Medlemmene i VRAK går i mot kritikken av de rytmiske kompetansenettverkene.

Andante: Kunnskap och lärande för musikbranschen

Definér kompetanse!

Andante har anbefalt at støtten til kompetansenettverkene avvikles i sin nåværende form. Det viktigste spørsmålet videre er hva slags kompetanse...

Flere saker

Framlegg av Artistundersøkelsen Bylarm

DEBATT: – Artistundersøkelsen er høyst relevant. Kleppe bør heller la seg inspirere.

Daniel Nordgård ved Universitetet i Agder svarer på innlegget fra Telemarksforsking om Artistundersøkelsen.

Marit i felt

NY JOBB: Marit Stokkenes til ØKS

Nå gleder hun seg til å støtte musikklivet i regionen sin gjennom krisa, i sin nye jobb.

Illustrasjonsbilde

Flere reaksjoner på musikkbudsjettet

Vi har samlet en del av musikkfeltets meninger om statsbudsjettet.