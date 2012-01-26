Jevnes ut og evalueres

Kulturrådet vil jevne ut forskjellene i støtten til de rytmiske kompetansenettverkene. En evaluering skal være klar i løpet av våren.

De rytmiske kompetansenettverkene har vært gjenstand for dels heftig debatt denne høsten og vinteren. , mener noen, mens andre sier de har vært .

I vår skal nettverkene evalueres.

— Evalueringsoppdraget er nå ute på anbud og hvem som skal utføre oppdraget blir avgjort i disse dager. Kulturrådet vil motta evalueringen i slutten av juni, og evalueringsrapport vil være tilgjengelig i trykket versjon over sommer, sier Norsk Kulturråds seksjonsleder for musikk, Sjur Færøvig.

Ulike tolkninger

Under rådsmøte tirsdag denne uken fortalte Færøvig at nettverkene har tolket sine oppdrag ulikt.

— Vi ser gjennom vår dialog med nettverkene at de har løst oppdraget på ulike måter. Det har vært opp til det enkelte nettverket å fortolke og sette dette ut i operativ virksomhet, sier han til Ballade.

— I forbindelse med opprettelsen av ordningen satte Kulturdepartementet som forutsetning at tilskuddene skulle gå til kompetanseutviklende tiltak. Kompetansen som finnes i den enkelte region skulle styrkes, samordnes og stilles til rådighet for de ulike regionale aktørene på det rytmiske musikkfeltet. Vi ser at det varierer noe hvordan de ulike regionen har lagt opp sin virksomhet. Å være kompetanseutviklende krever at virksomheten man driver er spesifikt innrettet mot å bygge kompetanse. Det blir spennende å se, når evalueringen foreligger, hvordan dette har fungert.

Vil jevne ut

I den seneste tildelingsrunden har Kulturrådet ville utjevne forskjellene i støtte til nettverkene.

— Det har i år vært en økning til de som tidligere hadde minst. Hvordan det så fordeles videre internt i nettverket, er opp til nettverkene selv, sier Færøvig.

Tildelinger for 2012

* Østafjelske kompetansesenter for rytmisk musikk får i år kr 800 000, mot kr 620 000 i 2011.

* Østnorsk jazzsenter får kr 850 000, mot kr 825 000 i 2011

* Vestnorske rytmiske aktører får kr 850 000, mot kr 825 000 i 2011

* Midtnorsk jazzsenter får kr 850 000, mot kr 825 000 i 2011

* Sørnorsk kompetansesenter for rytmisk musikk v/ Kristiansand Rock City får kr 800 000, mot kr 620 000 i 2011

* Nordnorsk jazzsenter får kr 1 165 000, mot 1 040 000 i 2011.