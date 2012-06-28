Kunstmusikk

Tubakrisen

Publisert
28.06.2012
Skrevet av
Espen A. Eik

Den norske tubaspilleren Øystein Baadsvik skaper debatt blant verdens tubaister.

Det er dårlig stemning på tubakonferansen i Linz.

700 tubaspillere fra hele verden er samlet der for å spille og diskutere denne uken. Den norske tubasolisten Øystein Baadsvik har med et innlegg på Facebook – » – satt tubaspillernes samhold under press.

— De fleste tilbakemeldingene har vært positive. Men det er også mange som mener at jeg angriper dem direkte, sier Baadsvik.

Må bryte med idealene

I Baadsviks innlegg, som i skrivende stund har blitt delt 110 ganger, er det sentrale spørsmålet «Hva er egentlig «en vakker tuba-lyd»?». Tubaspilleren selv svarer at for hans del «kan du like gjerne spille på en binders – om du bare spiller musikalsk, vinner du hjertet mitt. Spiller du umusikalsk, men med «verden beste tubalyd», rører det meg ikke.»

— Bakgrunnen er at de instrumentene vi spiller på – tuba, eufonium, de fleste brassinstrumenter, egentlig – i utgangspunktet er orkesterinstrumenter. Da må de være jevne og pålitelige. En tuba må være ekstremt stabil, med en solid klang. Det er ofte det motsatte av hva man trenger som solist. Problemet er at dette stabile klangidealet har blitt videreført fra lærer til lærer i hundrevis av år. Skal man ha noen som helst sjans til å hevde seg mot solister på for eksempel fiolin, må man være villig til å bryte med mange av disse idealene.

Baadsvik, som selv regnes som en av verdens ledende tuba-solister, er gift med en fiolinist.

— Kanskje har jeg fått denne tanken inn derfra. Viser man Facebookinnlegget mitt til en fiolinist eller pianist, vil de bare si «dette er jo gammelt nytt». Men vi tubaister må ta tak i dette. Det nytter ikke å spille så kjedelig som en del blåsere gjør i dag. Enkelte klager på at musikken for tuba er lite spennende, eller at tubaister får så få solooppdrag, uten å tenke på at begge deler kan skyldes måten man spiller på.

Skal ødelegge fullstendig

Baadsvik skal selv spille konsert på konferansens nest siste dag.

— Da skal jeg legge et kronestykke inn i munnstykket, for å ødelegge klangen fullstendig. Jeg skal vise dem hvor lite klangen i seg selv har å bety for om et musikkstykke berører.

— Du er ikke redd for å bli slått i bakhodet? Med en tuba?

— Heldigvis har vi tubaister et greit, kollegialt forhold. Det har blitt satt på en prøve her, det er sikkert, men jeg håper vi løser det på fredelig vis.

