– Venn og vininteressert

Redaktøren i Jazznytt er blant dem som har kjøpt vin av Vestnorsk Jazzsenter.

Ledelsen i Vestnorsk Jazzsenter (VNJS), Lars Mossefinn og Bo Grønningsæter, er. Styret mener de to har drevet en ulovlig «butikk i butikken», og solgt vin til ulike personer i miljøet rundt VNJS.

Les mer:

Redaktør for Jazznytt, Jan Granlie, er blant dem som har kjøpt vin til innkjøpspris fra Vestnorsk Jazzsenter.

— Jeg anslår at jeg har mottatt to kasser vin, tilsammen 12 flasker. Dette er vin jeg har fått kjøpe som takk for at jeg har hjulpet til med å invitere folk til Jazz Norway in a Nutshell, og fordi jeg har reklamert for arrangementet i mitt nettverk. Jeg har betalt for vinen, ettersom jeg ikke vil at de skal ha utgifter med gavene.

— Ikke mottatt som redaktør

Granlie sier at vinen, en Riserva Rudi fra Italia, er merket med “Europe Jazz Network”, og at det er naturlig at den inngår i sammenhenger der dette nettverket er representert.

— Hvordan passer dette inn med din rolle som redaktør for et blad som skal dekke arrangementer som Jazz Norway in a Nutshell?

— Jeg ser ikke på det som at jeg har mottatt vinen som redaktør for Jazznytt. Dette er noe jeg har fått som venn og som vininteressert. Dessuten er ikke Jazz Norway in a Nutshell beregnet på norske medier. Det er for utenlandske medier, for å promotere norsk jazz overfor utenlandsk presse og festivaler. Det er ikke et arrangement vi har skrevet mye om.

— Men det er kontaktene du har via Jazznytt du har brukt for å trekke folk til Jazz Norway in a Nutshell?

— Jeg har tipset folkene i Bergen om de personene jeg kjenner som det kunne vært lurt å invitere, for å reklamere for den norske jazzen i utlandet.

Ble vin til overs

Granlie sier at han har kjøpt vin fra VNJS ved to anledninger.

— Etter Nutshell-arrangement ble det vin til overs. Da kunne den enten stå lagret i Bergen, eller sendes til destruksjon, eller den kunne gis som gave til venner av arrangementet. Jeg synes ikke dette er noen sak. Og jeg vil påpeke at jeg har betalt det vinen koster.

Skrev støttebrev

Granlie sier han var på jazzfestival i Malaysia da han først fikk høre at Mossefinn og Grønningsæter var sagt opp.

— Da jeg fortalte de som hadde vært gjester på Nutshell, som også var invitert til Penang i Malaysia, om hva som var på gang i Bergen, skrev de sporenstreks et brev til Vestnorsk Jazzsenter for å fortelle hva nettverket til Mossefinn og Grønningsæter har betydd. Og her dreier det seg om viktige jazzarrangører fra Tokyo og Hong Kong i øst til Canada i vest. Det synes jeg faktisk man skal ta med i beregningen her, at vi snakker om to personer som har gjort en gedigen innsats for norsk jazz og spredningen av den ut i den store verden.