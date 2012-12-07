Jazz

Solid stipendøkning til jazz-Norge

Publisert
07.12.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Team Hegdal, In the Country og Supersilent er blant bandene som får tildelt stipend.

Norsk jazzforum deler årlig ut musiker- og bandstipend til sine medlemmer. Ved søknadsfristens utløp i år var det kommet inn 202 søknader, en solid økning fra tidligere år.

Grunnet økningen i antall søknader gis det ut 100.000 kroner ekstra til jazzprosjekter i høst.

– Norsk jazzforums valgte derfor å øke potten for stipendmidler, og 335.000 kroner er i 2012 fordelt på 11 band og 17 musikere, sier fagansvarlig Tonje Johansson.

Penger til kunstnerisk fordypning

Stipendenes formål er å bidra til at profesjonelle jazzmusikere får frihet til å fordype seg, enten via øving, reiser eller videreutdanning.

Team Hegdal, MOE, In the country og Supersilent er blant bandene som i år får tildelt bandstipend på 15.000 kroner. Musikerstipend på 10.000 kroner går til blant annet Kirsti Huke, Maria Kannegaard og Stian Westerhus.

Hele listen over stipendmottakere finnes på Norsk Jazzforums hjemmesider.

GenreJazzOrganisasjonerStøtteordninger

Relaterte saker

Hanna Paulsberg Concept

– Nokon vinner. Ingen tapar.

Til helga går Vossajazz av stabelen, og det betyr også starten på Jazzintro 2012. Vinnarane har store sko å fylle.

Kulturviter og forsker Ola K. Berge

FolkOrg i kulturpolitisk utakt?

INNLEGG: I folkelarmen rundt etableringa av éin organisasjon på folkemusikkområdet kan det synast som om kulturpolitiske spørsmål har hamna utanfor...

Norsk Kulturråd logo

God bransjekunnskap i utvalget

INNLEGG: Kulturrådet er trygge på at utvalget som skal fordele publiseringsstøtten er kompetent, skriver Kulturrådets kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl.

Samstemt!

Etterlyser mer bransjekunnskap

Samstemt! ønsker å utvide utvalget som fordeler publiseringsstøtten.

Illustrasjon kvinnelig gitarist

Tvungen balanse?

Kulturdepartementet har tatt initiativ til konferanse for å bedre kjønnsbalansen i musikklivet. – Jeg har ingen tro på nasjonale planer,...

Jan Granlie

– Venn og vininteressert

Redaktøren i Jazznytt er blant dem som har kjøpt vin av Vestnorsk Jazzsenter.

Flere saker

Ensemble Allegria og Christian Wallumrød framfører NÅ i Gyldendalhuset under Ultima

Oslos kulturbudsjett: Reverserer musikkutt

Alt tyder på at bystyret i Oslo går mot byrådets forslag om å kutte Ultima, Cikada og Oslo Sinfonietta i...

Poet, sangdikter og musiker Trygve Skaugs norske musikalske forbilde er Øystein Greni. Han har aldri sett Greni eller Bigbang live. Men han tror det kanskje er Øystein Grenis skyld at han har så mange denimskjorter.

Endelig fikk Trygve Skaug oppleve Øystein Greni på scenen

Her er historien om hvordan Trygve Skaug først savnet, men nå endelig har opplevd Bibangs Øystein Greni på en scene....

Musikkhjemmekontoret.no

Nettressurs for musikkfelt i krise

Musikkhjemmekontoret heter portalen spesielt tilrettelagt for musikkfeltet under koronapandemien. Her finner du konkrete svar og ressurser, og veier videre til...