Solid stipendøkning til jazz-Norge

Norsk jazzforum deler årlig ut musiker- og bandstipend til sine medlemmer. Ved søknadsfristens utløp i år var det kommet inn 202 søknader, en solid økning fra tidligere år.

Grunnet økningen i antall søknader gis det ut 100.000 kroner ekstra til jazzprosjekter i høst.

– Norsk jazzforums valgte derfor å øke potten for stipendmidler, og 335.000 kroner er i 2012 fordelt på 11 band og 17 musikere, sier fagansvarlig Tonje Johansson.

Penger til kunstnerisk fordypning

Stipendenes formål er å bidra til at profesjonelle jazzmusikere får frihet til å fordype seg, enten via øving, reiser eller videreutdanning.

Team Hegdal, MOE, In the country og Supersilent er blant bandene som i år får tildelt bandstipend på 15.000 kroner. Musikerstipend på 10.000 kroner går til blant annet Kirsti Huke, Maria Kannegaard og Stian Westerhus.

Hele listen over stipendmottakere finnes på Norsk Jazzforums hjemmesider.