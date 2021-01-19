Sverre Knudsen oppsummerer Laila Bertheussen-saken

Og Center of the Universe har laget musikkvideoen «Hemmelig printer». Laila Bertheussen – slik dukker hun opp i ord og toner.

– Først da Bertheussen ble arrestert snudde alt. Men redaksjonene, politikerne, selv statsministeren, som hadde ytret seg til hennes forsvar tidlig, holdt i stor grad kjeft. Det sa forfatter og musiker Sverre Knudsen første gang Ballade.no skreiv om låta hans – da rettsaken mot Laila Bertheussen starta i september.

Knudsen, som mange enten kjenner fra legendariske The Aller Værste, eller nyere soloplater, ga da ut «Balladen om Bombe-Laila og hennes mann justisministeren», ei moderne skillingsvise som beskriver hendelsesforløpet til noen av handlingene Bertheussen nå er dømt for i første runde. Som å tenne på egen bil, og legge ut en rekke spor som skulle peke mot kunstnerne i teaterstykket Ways of Seeing (WoS). Saken bør være kjent, Bertheussen er dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, men sier sjøl hun er uskyldig og anker.

For flere detaljer enn man har fått med seg i mediedekninga, kan man lese Knudsens egne referater her og her.



– Da jeg ga ut balladen, fikk jeg høre slikt som at «man skal ikke forhåndsdømme» … Da har de ikke tenkt grundig igjennom hva juss er. Det blir noe meningsløst, når det er åpenbart at dette er min mening. For det andre; det er ikke hennes skyld teksten handler om. Jeg taler teatergruppas sak! Jeg ville vise hvordan det hele så ut fra deres side. For å gjøre det enkelt, tok jeg utgangspunkt i hva jeg trodde hadde skjedd. Og det viste seg å stemme.

Teksten i visa minner oss på daværende justisminister Wara, Bertheussens mann, sine bevegelser, en hjemmelaget bombe og feilstavet graffiti. Knudsen ville påvirke hva som står igjen som fortellinga, hva folk husker om denne saken.

– Teatergruppas side har jo kommet i bakgrunnen hele tida, også i rettsaken.

Knudsen snakker om problemet i systemer i nettverk i og rundt regjering – og også inn og ut av kommunikasjons-/lobbybyråer som First House og regjering.

– Det viser hvor kynisk politikk har blitt.

– Blant alle politikerne som dukker opp i denne saken, er det ingen som har en positiv grunnverdi. De bruker ytringsfrihet som en fane de kan vifte med, men er åpenbart ikke så veldig interessert i det. Ellers handler det om makt og penger hele veien. Dét er litt deprimerende, sier Knudsen.

Til Ballade sa First house-partner Ole Berget at han «ikke ønsket å bidra til ytterligere spekulasjoner rundt saken».

Etter dommen har flere, særlig i kunstnermiljøer og på venstresida, gjentatt at Erna Solberg må si unnskyld til kunstnerne som først fikk skylda. Andre løfter fram kunstnernes viktige rolle i demokratiet.

– Det at folk vil at Erna Solberg skal si unnskyld … Den gangen det var interessant å mene noe om dette, var inntil hun ble siktet.

– Fordi de har stått så aleine i det, teatergruppa?

– Ja. Nå er det helt trygt å mene noe.

Hva tror du skjer videre med saken, Knudsen?

– Ja, kanskje kan noen ta tak i de løse trådene. Om noen kunne tatt tak i løgnene, mange av dem står fortsatt uimotsagt, om teaterfolkene. Men hadde det vært meg, tviler jeg på om jeg hadde orket …

… en mørk tradisjon; å gjøre kritisk kunst forhatt Det var Lailas versjon av teatersykket som fikk sette premiss

Siden huset hun bodde i tomt og forlatt dukket opp i en teaterkuliss

– «Balladen om …» S. Knudsen



Dommen er ikke rettskraftig, siden Bertheussen anka på stedet fredag. Til VG konkluderer regissøren av WoS, Pia Maria Roll med at etter hennes mening er Laila Bertheussen brukt og heiet fram av andre, ut over det som dommen i Oslo tingrett beskriver:

– Ways of Seeing-saken var en politisk aksjon fra høyresiden hvor deler av Frp og Human Rights Service brukte Bertheussen for å stoppe kritiske stemmer, i dette tilfelle vårt teaterstykke.

Deler av dette, og spredninga av løgnene som Knudsen refererer til, er avdekket i chat-referat i et nettverk rundt FrPs topper i regjering og Human Rights Service (referatene kan leses hos Filter).

Oppdatering: Filter nyheter fokuserer blant annet på chatten i den såkalte «Hækaveh»-gruppa i en ny gjennomgang de har etter dommen – fordi retten fant flere meldinger relevante for både motiv og lovanvendelse.

Musikere for WoS: – Uhørt

Lars Petter Hagen, komponist og rådsleder i Norsk Kulturfond, ytra på sin facebookvegg kort etter at dommen mot Bertheussen falt:

– Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban som står bak stykket «Ways of Seeing» utforsket blant annet forbindelsene og maktstrukturene i den norske offentligheten. Rettsaken har gitt et skremmende innblikk i nettopp dette, og også hvordan sterke krefter i samfunnet i det skjulte aktivt motarbeider frie kunstneriske stemmer og institusjoner.

I oktober sa Hagen på Kulturrådets hjemmesider:

– At kunstnere kan få både politiet og statsministeren på nakken på grunn av kunstneriske ytringer er uhørt.

Da Sverre Knudsen ga ut balladen sin, lagde den elektroniske artisten Center of the Universe en egen Rasisit remiks, oppkalt etter den ene feilstavinga av «rasist» på veggen til Bertheussen. Underveis har han også laget musikalske jingler til Ways of Seeing sin Youtube-kanal, samt en omgjort Bob Marley-melodi som han har teksta med «Hemmelig printer … Det var en hemmelig printer …» Ballade anbefaler lyd på for å få med seg den spillende skriveren:

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=315&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcenteroftheu%2Fvideos%2F126661619283897%2F&show_text=false&width=560

– Jeg begynte å engasjere meg da de som lagde WoS ble beskyldt for ting de helt klart ikke stod bak. Jeg kjenner til Hanan Benammar og Sara Baban som kunstnere og klarte ikke ti stille når de ble urettferdig behandlet. Jeg er også en av de som har sett stykket og mener det er et av de viktigste stykkene scenekunst på veldig lenge, sier Jørgen «Center of the Universe» Skjulstad til Ballade.

«Balladen om Bombe-Laila og hennes mann justistministeren» kan høres her.

«Balladen om Bombe-Laila …» Rasisit remiks kan høres her.