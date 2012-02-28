Jazz

– Full tillit til styret

Publisert
28.02.2012
Skrevet av
- Red.

Norsk Jazzforum tror styret i Vestnorsk Jazzsenter ordner opp i vin-saken.

Det ble nylig kjent at Bo Grøningsæter og Lars Mossefinn er , etter å ha drevet med det styret kaller ulovlig vinsalg. Forholdet er også anmeldt.

— Norsk jazzforum er gjort kjent med at det foregår en personalsak i Vestnorsk jazzsenter og at det nå er engasjert en ny midlertidig ledelse. Vi har tillit til at styret i Vestnorsk Jazzsenter, sammen med ledelsen, vil fortsette det gode arbeidet for jazzen i regionen, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Tore Flesjø i en pressemelding.

— Selvfølgelig uakseptabelt

Styreleder i Norsk jazzforum, Odd Erik Hansgaard sier i samme melding at «hvis sider ved driften av VNJS har hatt den karakter som Bergens Tidende presenterte i avisen nå i helgen, så er dette selvfølgelig uakseptabelt og ligger på siden av de oppgavene VNJS som et av fem regionale jazzsentre er etablert for å arbeide med».

Ballade intervjuet mandag Jan Granlie, redaktør for Jazznytt, en publikasjon gitt ut av Norsk Jazzforum og stiftelsen Odin. Granlie er en av dem som har kjøpt vin av Vestnorsk Jazzsenter. Intervjuet kan leses .

Ballade har ikke fått tak i Flesjø eller Hansgaard for ytterlige kommentarer i dag.

