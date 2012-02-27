Anmeldt av eget styre

Lederne i Vestnorsk Jazzsenter anklaget for ulovlig vinsalg.

Lederne i Vestnorsk Jazzsenter (VNJS), Lars Mossefinn og Bo Grønningsæter er meldt til politiet av sitt eget styre, meldte Bergens Tidende lørdag (kun papir).

I følge styret har Grønningsæter, daglig leder, og Mossefinn, regionleder, gjort seg skyldig i økonomisk utroskap. De skal ha omsatt vin med midlene til senteret, en slags «butikk i butikken».

— Ledelsen i Vestnorsk jazzsenter har importert, kjøpt og solgt vin. Salg av vin er det kun Vinmonopolet som driver med, så det er lovbrudd begått av vår ledelse. VNJS’ penger er brukt til dette, stikk i strid med virksomhetens formål. VNJS driver med jazz, sier styreleder Berit W. Eldøy i VNJS til Ballade.

Les også:

Vin og maling

Grønningsæter er også anmeldt for innkjøp av andre varer som ligger utenfor senterets kjerneområde. Eldhøy vil ikke opplyse til Ballade hva dette gjelder, men i følge Grønningsæter selv dreier det seg om materiale til en kunstutstilling.

— Vi hadde en kunstutstilling under Nattjazz med en kunstner som jobbet som PR-sjef for en irsk samarbeidspartner. Kunstneren overnattet privat i Bergen. I stedet for å betale for hotellovernatting, betalte vi for maleriartikler for et beløp tilsvarende det det ville kostet å bo på hotell i fire døgn. Det er hele saken. At det resulterer i en politianmeldelse, virker helt absurd på meg. Det er riktig at vi har forskuttert beløp, men pengene er tilbakeført, sier Grønningsæter.

Styret opplyser at de fikk vite om det de mener er ulovlig kjøp og salg av vin i november 2011. Mossefinn ble sagt opp 12. desember, mens Grønningsæter ble sykemeldt på samme tidspunkt. Grønningsæter ble oppsagt 14. februar i år, skriver BT.

De har begge varslet at de vil gå til sak mot VNJS for ulovlig oppsigelse.

— Ikke egentlig solgt

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Grønningsæter sier til Ballade at vinen er lovlig importert av Vinhuset AS. Han mener saken i Bergens Tidende er framstilt som om de har drevet med organisert salg, mens den i følge ham har vært tiltenkt «spesielle personer og samarbeidspartnere».

— Vi har egentlig ikke solgt vin. Vi har gitt bort flasker til viktige forbindelser og folk vi har samarbeidet tett med. For at stiftelsen ikke skulle tape penger og ikke komme i en situasjon som kunne blitt omtalt som korrupsjon, har de som har tatt imot vinen betalt for den. Det er ikke snakk om institusjoner, men folk som har jobbet i Rikskonsertene, Norsk jazzforum, andre folk i bransjen, og andre folk med tilknytning til jazzorganisasjonene. Totalt rundt ti personer, sier Grønningsæter.

Følg Ballade på Facebook

Gaver til nøkkelpersoner

Mossefinn vil ikke uttale seg om saken annet enn det som har kommet fram i BT. Der stiller han seg uforstående til politianmeldelsen.

— Forholdene er oppklart for lenge siden, og styret må ha forstått at det ikke har skjedd noe ulovlig.

Mossefinn sier at han personlig ikke har hatt noe med vinkjøpene å gjøre, og at det hele dreier seg om lovlig import via Vinhuset AS.

— Det styret kaller ulovlig vinsalg, var enkelt og greit gaver til nøkkelpersoner som bidro til å dekke kostnader for jazzsenteret. Alt har skjedd i full åpenhet, og er bokført. Det har til og med vært styremedlemmer på de aktuelle arrangementene og blant annet har styrelederen selv fått vin, sier Mossefinn til BT.

Avviser kjennskap

Styreleder Eldøy bekrefter at hun har fått en av flaskene i gave «noen år tilbake», men avviser at hun kjente til hvor den kom fra eller at hun har kjent til ordningen i lengre tid.

— Det dreier seg om en flaske som gave. Ut over det har jeg ikke kjent til dette i det hele tatt før i november 2011, sier hun til Ballade.

Jon Skjerdal, festivalsjef i Nattjazz, har midlertidig overtatt ledelsen i Vestnorsk Jazzsenter.