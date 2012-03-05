Vinformidlingen i Bergen har foregått på forskjellig vis.

Lars Mossefinn og Bo Grønningsæter er sagt opp fra sine stillinger i Vestnorsk Jazzsenter etter det styret mener er ulovlig vinsalg og -formidling. De er også politianmeldt for dette.

Redaktør for Jazznytt, Jan Granlie, bekreftet til Ballade i forrige uke at han er blant dem som har kjøpt vin av de to.

— Jeg anslår at jeg har mottatt to kasser vin, tilsammen 12 flasker. Dette er vin jeg har fått kjøpe som takk for at jeg har hjulpet til med å invitere folk til Nutshell, og fordi jeg har reklamert for arrangementet i mitt nettverk. Jeg har betalt for vinen, ettersom jeg ikke vil at de skal ha utgifter med gavene, forklarte Granlie.

Den omstridte vinen er en italiensk rødvin kalt Riserva Rudi. Den er promotert av Europe Jazz Network, en organisasjon hvor både Mossefinn og Grønningsæter har hatt verv.

Kjell Kalleklev i Kalleklev Management har også kjøpt den aktuelle vinen.

— Slik jeg har skjønt er det kjøpt inn vin direkte fra importør, så har restauranten på Verftet tatt et påslag. Slik har Vestnorsk jazzsenter fått en billig og god vin som delegatene kan drikke. Jeg har selv kontor rett over der showcasene på Verftet arrangeres, og kjøpte en kasse vin som jeg har delt med delegatene som var innom mitt kontor for å diskutere artister som kunne være aktuelle i utlandet. Vi har hatt masse møter med forskjellige arrangører.

– Du kjøpte vinen av Vestnorsk jazzsenter?

— Jeg kjøpte vin av Grønningsæter. De hadde den tilgjengelig, og jeg spurte om å få kjøpe en kasse for å ha på mitt kontor.

Grønningsæter bekrefter til Ballade å ha solgt vin til Kalleklev.

— Har ingenting å skjule

Kalleklev sier at mye av vinen har blitt brukt i det han kaller delegatrommet.

— Det var et møtested der man knyttet kontakter, hvor delegatene møttes og fikk et glass vin. På festivaler i Norge står det ofte en flaske vin på hotellrommet som gave. Det er vanlig praksis. Det kan være ubehagelig for folk å bli assosiert med denne saken, men jeg har ingenting å skjule. Det er snakk om en politietterforskning, men ingen har meg bekjent blitt innkalt til avhør. Det spørs om de prioriterer dette særlig høyt.

– Men kjøp og salg, slik det har foregått i dette tilfellet, er ikke vanlig?

— Det er ikke vanlig tror jeg. Men det står mineralvann og pils i kjøleskapene på festivalkontorene rundt omkring. Om man selger en øl internt, eller en kasse vin, er vel ikke det store forskjellen.

– Det er brudd på alkoholloven begge deler?

— Ja, selvfølgelig.

— Helt vanlig bestilling

Nutshell-arrangementet er sponset av Utenriksdepartementet.

Sverre Lunde, seniorrådgiver i UD, sier han har kjøpt to kasser av den aktuelle vinen i 2010, men at dette ikke er en del av den ulovlige vinformidlingen.

— Jeg var på Nutshellarrangementet og likte vinen de serverte. Jeg sa fra til Mossefinn og Grønningsæter at om de skulle ta inn samme vin til neste år, ville jeg også kjøpe. De varslet importøren, og jeg fikk anledning til å hente to kasser med til sammen 12 flasker på et vinmonopol i Oslo, hvor jeg selvsagt betalte full pris. Dette var en helt vanlig bestilling.