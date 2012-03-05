Mer musikk, mindre vin

Folk ringer og ber om å få delta på JazzNorway in a Nutshell. Men i år skal det ikke drikkes rødvin der.

Bo Grønningsæter og Lars Mossefinn er sagt opp fra sine stillinger i Vestnorsk Jazzsenter, og meldt til politiet av sitt eget styre. De to er anklaget for å ha drevet med ulovlig vinformidling i forbindelse med arrangementet JazzNorway in a Nutshell.

Les mer:

JazzNorway in a Nutshell har siden 2006 vært en plattform for promotering av norsk jazz til utenlandske journalister og produsenter. Arrangørene har vært Vestnorsk Jazzsenter, Norsk Jazzforum og Utenriksdepartementet (UD), i samarbeid med andre aktører som MIC Norsk Musikkinformasjon og Music Export Norway.

— UD mente at det var et potensiale for å hente folk til Bergen under Nattjazz og Festspillene. Eva Vassbotten Lous (som på den tiden var rådgiver i Utenriksdepartementet, red. anm) var initiativtager, og vi ble enige om å invitere folk til Bergen fordi det var lite journalister og festivalarrangører i byen i Nattjazz-perioden på det tidspunktet. Man kan trygt si at det har vært en suksess. Nå ringer folk og spør om å få komme, sier Kjell Kalleklev i Kalleklev Management.

Avventer situasjonen

Sverre Lunde, seniorrådgiver i UD, stemmer i.

— Fra vårt ståsted mener vi at Nutshell-arrangementet har funnet en veldig fin balanse, hvor de presenterer norsk kultur, mat og utflukter med Nattjazz som senter og showcasedel. Det har skaffet norske musikere adgang til scener ute. Det er trist at det nå er uro og bråk rundt arrangementet. Før vi tar stilling til eventuell videre støtte må vi få fakta på bordet og vurdere saken ut fra det som kommer frem. Det er for tidlig å si noe om det.

Følg Ballade på Facebook

Økt kunnskap og interesse

— Generelt kan jeg si at JazzNorway in a Nutshell og lignende arrangementer for utenlandske delegater er et viktig verktøy for å lokke internasjonal presse, festivalarrangører og agenter til norske festivaler. I tillegg til at man viser en gjestfri holdning og skaper gode arenaer for nettverksbygging, har disse eventene ofte et faglig innhold som bidrar til økt kunnskap og interesse for norsk musikk og norske artister, sier Aslak Oppebøen, informasjonsansvarlig i MIC.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

MIC har deltatt på arrangementet ved to anledninger, men har ikke bidratt med økonomisk støtte.

— Servering av vin og mat til utenlandske gjester på profileringsarrangementer er helt uproblematisk, men vi tar selvfølgelig avstand fra en praksis som bryter med norsk lov. Dette er i prinsippet to helt forskjellige saker, situasjonen endrer ikke vårt syn på Nutshell, og vi vil antageligvis delta hvis prosjektet videreføres – og vi blir invitert, sier Oppebøen.

Les også:

En viktig arena for eksport

Øyvind Skjerven Larsen i Music Export Norway (MEN) sier Nutshell har vært «et veldig godt arrangement som har vært en viktig arena for eksporten av norsk jazz».

— MEN har bidratt med økonomisk støtte til arrangementet, og har i tillegg hatt en god og tett dialog i sammenheng med MENs prosjekt Silver City Sounds under Kongsberg Jazzfestival.

— Vil uroen få noe å si for MENs fremtidige arbeid med arrangementet?

— I utgangspunktet ikke.

1000 liter, 40 – 50 personer

Journalisten John Kelman fra Allaboutjazz.com har vært med på Nutshell flere år. Hans reiseberetning fra 2011 kan leses her.

JazzNorway in a Nutshell strekker seg over flere dager, og inkluderer konserter, måltider og aktiviteter som rafting og paragliding. Og vin – Grønningsæter og Mossefinn skal i følge styret ha kjøpt inn 1000 liter vin til Nutshell-arrangementet. Dette var ikke til videresalg, men for å «traktere 40 – 50 gjester», sier Mossefinn til Aftenposten.

Bakgrunnen for anmeldelsen av de to er at styret mener de helt bevisst har kjøpt inn for mye vin, som de så har videreformidlet etter bestilling.

Mer musikk, normal traktering

Jon Skjerdal, daglig leder i Nattjazz, har overtatt det foreløpige ansvaret for Nutshell.

— Arrangementet blir gjennomført som planlagt. Det er mulig det blir litt færre deltagere enn i fjor, men det er ikke helt fastsatt ennå, sier Skjerdal.

Nutshell arrangeres i mai, overlappende med Nattjazzen i Bergen. Det er ikke avklart når en ny ledelse for Vestnorsk Jazzsenter og Nutshell skal være på plass. Skjerdal og Nattjazzen har foreløpig ansvar til juni. Programmet for arrangementet, som i år skal strekke seg over tre dager, blir satt i mars.

— Når det er Nattjazz som står bak Nutshell i år, så det blir kanskje mer oppmerksomhet musikken og mindre på det rundt, sier Skjerdal.

— Vi har ikke tradisjon i Nattjazz-systemet for å drive med traktering utenom det normale. Det blir ikke drukket noe rødvin på Nutshell i 2012, for å si det sånn.

MIC er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade, red. anm.