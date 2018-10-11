Fra urfremføring i Ålesund til dobbelkonsert i Taiwan

Samarbeid mellom Ålesund kammerfestivals kunstneriske leder Ai-Ling Chiu og komponist Bjørn Morten Christophersen førte et bestillingsverk ut i verden.

I helgen ble komponist Bjørn Morten Christophersens fiolinkonsert fremført av fiolinisten Ai-Ling Chiu og taiwanesiske Counterpoint Ensemble, dirigert av Lars Thomas Holm, i henholdsvis Chi Mei Hall i Tainan, og Pingtung Performing Arts Center, Pingtung.

Verket ble urframført på Ålesund kammermusikkfestival i 2017 av et orkester sammensatt av norske og taiwanesiske musikere sammen med Chiu og Holm. Chiu er kunstnerisk leder for festivalen i Ålesund og spiller til daglig i Ålesund strykekvartett.

Fiolinkonserten munner ut i den taiwanesiske sangen «Longing for Your Return», skrevet under 2. Verdenskrig, som fortsatt er meget populær i Taiwan. Underveis i den halvtimes lange konserten peker mye av det musikalske stoffet mot denne sangen.

Klar bestilling

Ballade tok en prat med Bjørn Morten Christophersen om både prosessen frem til urfremføring, og verkets videre vei ut i verden:

– Da Chiu og jeg begynte å planlegge en fiolinkonsert i 2016 var et av hennes første forslag at jeg kunne inkorporere denne taiwanesiske melodien. Den klare bestillingen var at verket skulle urframføres på Ålesund kammermusikkfestival i 2017, med en plan om å få den framført i Taiwan i etterkant, sier Christophersen.

Han sendte samme høst skisser til fiolinisten, som på den tiden befant seg i hjemlandet. Kommunikasjonen foregikk over Facetime, og slik skred komposisjonsprosessen fram.

– For meg, som ikke er fiolinist, er det viktig å teste ut ting underveis i en teknisk veldig krevende solostemme som i dette verket.

Verkets mål

I Taiwan knyttet Chiu kontakt med Counterpoint Ensemble, et orkester som ble startet lenge etter at hun flyttet derfra. Hun inviterte dem til Ålesund kammermusikkfestival der de både hadde en egen konsert og inngikk i Ålesund kammersolister i urframføringen av konserten.

– Verket setter sammen vestlig og taiwansk musikk, hvordan har det påvirket arbeidet med komposisjonen?

– Ai-Ling sendte meg et opptak av melodien spilt inn på telefonen fra ei hytte i fjellheimen i Norge, men peisknitring i bakgrunnen og det hele. Det er en vakker og sår melodi som jeg falt for umiddelbart. Taiwansk kultur er minst like påvirket av Japan som fastlands-Kina fordi landet var en japansk koloni fram til etter 2. verdenskrig. Melodien er vel så mye japansk som kinesisk, og tonaliteten ligner en del på tradisjonell vestlig musikk også. Jeg fikk ganske raskt ideen om at verket skulle konkludere med denne melankolske melodien, istedenfor med bravura, som ofte ellers i solokonserter. Melodien skulle være verkets mål.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Han beholdt melodien i bakhodet, mens han utviklet et helt annet materiale for resten av verket, for deretter å søke etter musikalske møtepunkter mellom sitt og det taiwanesiske stoffet.

– Den kompositoriske planen i verket går blant annet ut på at den taiwanesiske melodien gradvis vokser ut av mitt stoff. Til slutt henger bare noen av mine harmoniske grep igjen bak melodien, slik at denne får en noe annen farge enn hvordan den ofte harmoniseres av taiwanesiske arrangører.

– Ai-Ling har bodd i mange deler av verden og er, i motsetning til meg, ikke rotfestet i ett bestemt land. Derfor ble det identitetssøken en slags rød tråd for forløpet i konserten og materialet er stadig i utvikling, stadig søkende. Konserten er ganske dramatisk anlagt, med store dynamiske spenn og et stort uttrykksregister. Solisten får boltre seg i blant annet i et ekstremt høyt register, der hun har en sjelden ekspertise.

Utover klassisk grunnidé

Dette er for øvrig ikke første gang han arbeider med i utgangspunkt i to, eller flere, forskjellige musikalske ideer, for så la dem nærme seg hverandre. Han nevner albumet Woven Brass som kom ut i 2017.

– Der samlet jeg musikk jeg hadde skrevet i løpet av de 15 siste årene og skrev noen nye verker som bygget bro mellom dem. Jeg synes det er en interessant måte å jobbe på at ulike ideer vokser sammen istedenfor å la alt materialet springe ut fra én grunnide, som er en mer klassisk måte å tenke på.

Les også: Kulturrådet krever ikke gjenbruk etter urfremføringer

Rørende fremføring

Christophersen har ved flere anledninger fått sine verk satt opp i utlandet. Men han har ikke tidligere fulgt innstuderingen så tett som han gjorde denne gangen. Han var også selv til stede under fremføringene i helgen. Og etter hans syn gikk begge konsertene veldig fint, og ble møtt med et svært entusiastisk publikum. Kanskje særlig på den andre konserten i byen Pingtung sør i Taiwan.

– Det var tydelig at publikum ble grepet av at den taiwanesiske sangen dukket opp mot slutten av verket. Kanskje fordi melodien er fra den delen av landet. Rørende var det også da Ai-Ling t spilte Ole Bulls Sæterjentens søndag som ekstranummer på Ole Bulls egen fiolin i Chi Mei Hall, avslutter Bjørn Morten Christophersen.