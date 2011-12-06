Bransjen

– Bruk kompetansen

Publisert
06.12.2011
Skrevet av
Espen A. Eik

Kulturbedrifter burde i større grad benytte seg av UDs eksporterfaring, mener tidligere leder av Music Export Denmark.

Kristian Riis var leder av Music Export Denmark (MXD) fra 2005 til 2008.

— MXD var på den tiden utelukkende støttet av kulturdepartementet – det er det forsåvidt fortsatt. For meg er det opplagt at om man vil få artister og band ut i verden, burde man også se på de strukturer som musikken opererer innenfor. Jeg ønsket derfor et tettere samarbeid med Utenriksdepartementet, som jobber mye med eksportstrategier og guiding av firma som vil eksportere varer ut av landet, sier Riis.

Riis var som leder involvert i ett prosjekt der MXD samarbeidet med Utenriksdepartementet via det danske eksportrådet, som arbeider med å samkjøre forskjellige handelskontor.

— Vi jobbet sammen med et enkelt prosjekt om danske band i USA. Jeg forsøkte etter det å få til et tettere samarbeid mellom MXD og Eksportrådet, siden jeg mener at det verken kommer kulturen eller næringen til gode om man tenker på dem som separate siloer.

Det tettere samarbeidet var vanskelig å få i gang. Riis gikk senere av som leder for MXD, og jobber i dag med Volcano Management, et firma han selv var med på å starte. Han er også tilknyttet eksportrådet som

konsulent.

— Eksportrådet hjelper årlig 6000 bedrifter med å utvikle planer for eksport, men veldig få av disse driver med kulturvirksomhet. Det er synd, mener jeg. Kulturbedrifter konkurrerer på lik linje med andre virksomheter, og da gir det ingen mening å ikke bruke den eksportkompetansen som allerede er der. Også kulturbedrifter som musikkselskap trenger et nettverk utenom det de har i musikkbransjen. Selvfølgelig skal det være faglig ansatte involvert som snakker bransjens språk, men når alt kommer til alt er det ikke “rocket science”, heller. Det handler om å selge produkter. Kan du ikke det, har du ingenting i en slik sammenheng å gjøre.

Sangensemblet Tabula Rasa i produksjonen BEDEHUS under Bergen Kirkeautunnale i slutten av september

Sjølvrefleksjon i bedehuset på Bergen Kirkeautunnale

Komponisten Else Olsen S. har lurt på om fenomenet bedehus er i ferd med å miste seg sjølv. Undringa vart...

Glogerfestspillene Isa Katharina Gericke og Frank Havrøy

Glogerfestspillene med 20-årsjubileum og Notre Dame-organist på balkongen

– Orgelet er selve hjertet i festspillene og pusten i kirken, sier kunstnerisk leder for Glogerfestspillene, Isa Katharina Gericke. De...

Bjørn Tomren deltok i strupesang i Kyzyl som er hovedstaden i republikken Tuva i Russland. Her ved Yurt camp Biy Khem ve elven Biy Khem (Major Yenisei) Foto: Mikaela Berg

I strupen på polka-Bjørn

Førre veke var Huun-Huur-Tu, verdas største strupesongband, i Bærum. Bjørn Tomren heldt innleiinga – og tok en prat med Ballade.