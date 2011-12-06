– Bruk kompetansen

Kulturbedrifter burde i større grad benytte seg av UDs eksporterfaring, mener tidligere leder av Music Export Denmark.

Kristian Riis var leder av Music Export Denmark (MXD) fra 2005 til 2008.

— MXD var på den tiden utelukkende støttet av kulturdepartementet – det er det forsåvidt fortsatt. For meg er det opplagt at om man vil få artister og band ut i verden, burde man også se på de strukturer som musikken opererer innenfor. Jeg ønsket derfor et tettere samarbeid med Utenriksdepartementet, som jobber mye med eksportstrategier og guiding av firma som vil eksportere varer ut av landet, sier Riis.

Riis var som leder involvert i ett prosjekt der MXD samarbeidet med Utenriksdepartementet via det danske eksportrådet, som arbeider med å samkjøre forskjellige handelskontor.

— Vi jobbet sammen med et enkelt prosjekt om danske band i USA. Jeg forsøkte etter det å få til et tettere samarbeid mellom MXD og Eksportrådet, siden jeg mener at det verken kommer kulturen eller næringen til gode om man tenker på dem som separate siloer.

Det tettere samarbeidet var vanskelig å få i gang. Riis gikk senere av som leder for MXD, og jobber i dag med Volcano Management, et firma han selv var med på å starte. Han er også tilknyttet eksportrådet som

konsulent.

— Eksportrådet hjelper årlig 6000 bedrifter med å utvikle planer for eksport, men veldig få av disse driver med kulturvirksomhet. Det er synd, mener jeg. Kulturbedrifter konkurrerer på lik linje med andre virksomheter, og da gir det ingen mening å ikke bruke den eksportkompetansen som allerede er der. Også kulturbedrifter som musikkselskap trenger et nettverk utenom det de har i musikkbransjen. Selvfølgelig skal det være faglig ansatte involvert som snakker bransjens språk, men når alt kommer til alt er det ikke “rocket science”, heller. Det handler om å selge produkter. Kan du ikke det, har du ingenting i en slik sammenheng å gjøre.