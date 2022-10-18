Hvordan inkludere flere – to musikkprosjekt får støtte til designhjelp

Bodø-arrangører og et nyskapende strømmeselskap med ideer født i pandemien får designstøtte.

En musikkfestival for de som må være hjemme. En konsertstrømmetjeneste som vil ut i verden. Disse to musikkprosjektene mottar nå støtte fra Design og arkitektur, kjent som DOGA.

– Inkluderende design er empatisk og menneskesentrert, og gir verdi til enkeltindivider, næringsliv og samfunn. Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i pressemeldinga om statsstøtten.

Til sammen deler DOGA ut i overkant av to millioner kroner i støtte til inkluderende design, til 18 utvalgte prosjekter som mottar 125 000 kr hver. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov.

Designstøtteordningen ble innført som et insentiv under pandemien, og siden den gang er utbetalingene og omfanget økt, skriver DOGA og samarbeidspartnerne videre. I år spenner de over alt fra ferdigvareindustri, mobilitet og helse og omsorg til kultur, reiseliv, rekruttering og stedsutvikling.

– Den formidable interessen for Designstøtten tyder på at mange har fått øynene opp for verdien av inkluderende design. Det skaper ikke bare bedre produkter, tjenester og omgivelser, men også mer lønnsomme. Inkluderende design er god business, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA.

Musikkinitiativ 1 som mottar designstøtte: VIERLIVE

I mars 2020 ble VIERLIVE stablet på beina av musikere, filmskapere og utviklere. Hensikten var å skape en ny type strømmeplattform som hjelper artister og apparatet rundt med å tjene penger på strømming.

Siden den gang har det norske oppstartsselskapet arrangert og strømmet mer enn 150 konserter, solgt mer enn 70 000 billetter til fans i mer enn 100 land og mottatt flere utmerkelser – blant annet DOGA-merket for design og arkitektur.

Sammen med Inklud, et byrå som spesialiserer seg på digital tilgjengelighet, skal selskapet nå samle og kartlegge sine erfaringer og gjennomgå alt av tilbakemeldinger, feilrapportering og dialog med kundene. Innsikten skal brukes for å skape en enda bedre og mer sømløs tjeneste.

Inklud skal bruke sin kompetanse på universell utforming for å gjøre strømmetjenesten tilgjengelig for alle. På den måten kan alle delta på kultur- og konsertarrangementer, uavhengig av funksjonsnivå.

Bodø 2024: Nye kulturbehov etter pandemien

Helt siden 2006 har Parkenfestivalen i Bodø vært en av landets store musikkfestivaler i populærsjangerne. I 2020 måtte festivalen avlyses. Dette satte i gang tankene: Hvordan kan Parken og andre arrangementer i fremtiden nå ut til de som ikke kan eller vil komme?

Om to år blir Bodø europeisk kulturhovedstad. Organisasjonen Bodø2024 har ansvar for planleggingen av det prestisjetunge prosjektet. Nå ønsker de å utforske hvordan kulturarrangementer som Parkenfestivalen kan bli tilgjengelig for alle. I likhet med de fleste musikkfestivaler tilbyr Parken fasiliteter for personer med funksjonsnedsettelser. Men hva med studenten som ikke har råd til å reise hjem, alenepappaen som ikke får barnevakt, hun som er overfølsom for høye lyder og han som sliter med angst? Slike utfordringer skal det lokale designbyrået by north hjelpe Bodø2024 med å se nærmere på. Med andre ord hvilke grupper som blir ekskludert fra kulturarrangementer som Parken – og hvordan slike arrangementer likevel kan nå ut til alle.

Dette forprosjektet skal brukes for innsikt og valg videre i Bodø2024-arrangementene, heter det i pressemeldinga.