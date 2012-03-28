Finsk samling

I Finland var det bred enighet om at én organisasjon var bedre enn to i arbeidet med musikkeksport- og utveksling.

Kulturdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan MIC Norsk Musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN) best kan samføres til «». I Finland har en lignende prosess allerede funnet sted. I oktober 2011 annonserte det finske musikkinformasjonssenteret (FIMIC) og eksportkontoret Music Export Finland (Musex) at de fusjonerte til Music Finland.

Pekka Sipilä, styreleder i Music Finland og direktør i den finske musikkforleggerforeningen, sier at det «noen ganger var vanskelig å bestemme hvem som skulle gjøre hva» da det eksisterte to organisasjoner.

— Vi kvittet oss med et problem ved å slå disse organisasjonene sammen.

Enighet

Music Finland skal være operativ i løpet av 2012. Avgjørelsen om fusjon var enstemmig blant eierorganisasjonene, som alle er med inn i styret i den nye organisasjonen.

Blant disse er blant andre IFPI Finland, Finnish Musicians Union, Finnish Music Publishers Association og opphavsrettsorganisasjonen TEOSTO.

— Det var åtte organisasjoner bak denne avgjørelsen. Alle var enige, sier Sipilä.

Nye brukergrupper

Tuomo Tähtinen, direktør i Music Finland, sier at hovedoppgaven nå er å definere strategien. Tähtinen mener at forholdene ligger til rette for å involvere hele musikkfeltet på en nyorientering.

— Vi kan snart tilby tjenester til nye brukere som ikke kunne benytte seg av tjenestene tidligere, og vi har en utrolig mengde med kunnskap i organisasjonen. Nå definerer vi tjenestene vi skal tilby, Utfordringen er at spekteret vi skal dekke er så stort.

Pengekanal

I perioden 1999 – 2004 økte markedsverdien av finsk musikkeksport fra 3,8 millioner euro til 21,7 millioner euro. I 2008 var verdien av finsk musikkeksport 23,3 millioner euro, i følge rapporter Musex utarbeidet.

Det tilsvarer 180 millioner kroner i dagens kroneverdi i Norge.

Music Finland skal kanalisere mye penger som organisasjonen ikke bruker selv, som for eksempel reisestøtteordninger, og opererer først og fremst med volum framfor et budsjett.

— Det totale volumet i 2011 for FIMIC og Musex lå et sted rundt 4,5 millioner Euro, som også inkluderer også penger fra musikkbransjen, sier Tähtinen.

Koordinerte departementer

Finansieringen fra det finske Kulturdepartementet og Næringsdepartementet er omtrent lik, opplyser Tähtinen.

— Hvor godt koordinert er departementene når det kommer til hvilken profil Music Finland skal ha?

— De er godt koordinert. De har forskjellige perspektiver sett fra sine ståsteder, men jeg tror vi har en god konsensus akkurat nå på hva vi skal levere til hvem.

Kultur? Næring?

Tidligere har det vært en distinksjon mellom eksport og kulturutveksling representert av Musex og FIMIC, og dette skal holdes separat i Music Finland.

— Selv om mange av våre operasjoner vil overlappe må vi være i stand til å separere eksportaktiviteter fra andre funksjoner fordi Næringsdepartementet bare støtter eksport og forretningsaktiviteter mens Kulturdepartementet støtter både kulturell utveksling og eksport.

— Samtidig vil jeg heller kalle det promotering framfor utveksling fordi vi skal øke oppmerksomheten rundt finsk musikk og finske opphavspersoner, sier Tähtinen.