Bransjen

'Ett organ'

Publisert
25.01.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen, Espen A. Eik

Kulturdepartementet vil ha forslag til «ett høyt kompetent og ressursmessig effektivt organ» som skal ivareta oppgavene til MIC og MEN.

Kulturdepartementet har sendt brev med overskriften «Vurdering av organisering» til MIC Norsk Musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN).

I brevet gjøres det klart at det nå skal settes ned en arbeidsgruppe under ledelse av departementet, som skal gå igjennom oppgavene til MIC og MEN og foreslå en ny organisering av de to organisasjonene.

«Med utgangspunkt i dagens virksomhet i Music Export Norway AS og Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon skal gruppen foreslå en ny struktur som sikrer ett høyt kompetent og ressursmessig effektivt organ som kan ivareta og styrke arbeidsoppgaver som Music Export Norway og MIC Norsk musikkinformasjon som finansieres med midler over Kulturdepartementets budsjett, herunder oppgaver for UD», heter det i brevet.

Positivt med avklaring

— Jeg tror det er positivt at vi skal få en avklaring på oppgaver og mandat. Det har vært vanskelig for musikkbransjen å navigere i dette terrenget. Det som er viktig nå er å tenke konstruktivt og ambisiøst framover på hvordan vi kan etablere en effektiv og kompetent organisasjon som skal komme musikklivet til gode. Vi ser fram til å komme i gang med arbeidet, og vil gjerne ha gode innspill fra hele bransjen, sier MICs direktør Kristin Danielsen.

— Veldig åpent

MENs daglige leder Inger Dirdal mener det er positivt at brevet er tydelig på at ett organ skal ha ansvaret for eksportarbeidet. MEN har tidligere vært skeptiske til å samkjøre MIC og MEN, og Dirdal sier brevet fra departementet er åpent.

— Vi har sagt at det ikke er naturlig at det nåværende MIC slås sammen med det eksisterende MEN. Det er mye som er veldig åpent i dette brevet – utvalget i seg selv har ikke myndighet til å gjøre noe annet enn å komme med forslag til departementet, som så skal ta en avgjørelse på hvordan de vil kanalisere sine midler, sier Dirdal.

Forslag innen 1. mai

I tillegg til Danielsen og Dirdal skal utvalget består av «en representant fra musikkbransjen», «to representanter fra utøverne med bakgrunn fra hhv. rytmisk musikk og kunstmusikk» og «en representant for opphavsrettshaverne». Det er foreløpig ikke bestemt hvem dette blir.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Statssekretær Kjersti Stenseng har tidligere sagt til Ballade at MIC/MEN-prosessen skal være «». I det nye brevet heter det at utvalget skal levere sitt forslag innen 1. mai 2012.

Ballade skal vurderes særskilt

MIC er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. I brevet fra departementet heter det at gruppen skal vurdere Ballade.no «særskilt mtp. framtidig formål, organisering og finansiering og eventuelt foreslå endringer i forhold til i dag. Gruppen skal også vurdere om det er mest hensiktsmessig om andre funksjoner, f.eks noteforlagsvirksomheten blir videreført i det nye organet.»

Relaterte saker

MIC og MEN

– Ferdig før 1. juli

MIC og MEN bes i sine tilskuddsbrev for 2012 ta hensyn til «omorganiseringen».

Christian Ihle Hadland

25 år med musikkeksport

INNLEGG: Impressario Kjell Wernøe har gjort opp regnskap. Det danner grunnlaget for noen tanker om hvordan musikkeksporten bør utvikles videre.

MIC/MEN-gruppe satt

Arbeidsgruppen som skal vurdere ny organisering er oppnevnt.

Radio med ballade logo

Ballade vurderes

Nettavisen kan bli lagt ned.

Alice Cooper, konsert i Helsinki

Finsk samling

I Finland var det bred enighet om at én organisasjon var bedre enn to i arbeidet med musikkeksport- og utveksling.

MIC og MEN

MIC og MEN blir Music Norway

Kulturdepartementet lager ny stiftelse. Ballade og notevirksomheten skilles ut.

Flere saker

