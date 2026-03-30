Morten Abel er årets festivalkunstner på Notodden Blues Festival

Notodden Blues Festival fortsetter å utforske møtet mellom ulike kunstformer, og inviterer publikum til å oppleve bluesen – både med øyne og ører.

Musiker og kunstner Morten Abel beskriver det som en stor ære å få være festivalkunstner for årets bluesfestival på Notodden:

– Jeg har stor respekt og føler et nært slektskap til Notodden Blues Festivals søken etter nye uttrykk, evne til å ta sjanser og fornye seg. Håper mitt bilde, «Under regnbuen», omfavner noe av det festivalens publikum får oppleve i 2026, og ser fram til utstilling i Galleri Grette under perioden, sier han til festivalen.

Morten Abel har gjennom fire tiår gjort seg kjent som en av Norges mest profilerte musikere og låtskrivere. De senere årene har han også markert seg som billedkunstner. Nå bringer han disse uttrykkene sammen i et originalverk skapt spesielt for festivalen, og som er årets plakatmotiv.

I februar i år overrasket Abel fansen med et nytt engelskspråklig soloalbum, Full of Dreams. Denne våren kan vi oppleve ham som godseieren Holgersen i TV2s krimserie «Mord i Sogn».